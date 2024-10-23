台湾国防部长：中共若封锁台湾将是战争行为

台湾国防部长顾立雄今日（10月23日）在立法院接受媒体采访时表示，若中共真要对台湾进行封锁，按照联合国的决议，这将是战争行为。昨晚，中国辽宁号航舰编队经台湾海峡北驶。顾立雄表示，国防部运用情监侦手段密切掌握所有动向。

（德国之声中文网）据台湾自由时报报道，台湾立院外委会今日邀请多个部会，针对解放军未来可能透过"灰色地带战术"和"蟒蛇战略"对台湾封锁以及如何确保关键物资、能源自主、关键产业、基础设施、民生物资、粮食安全及医疗物资供应无虞做报告并备质询。

针对媒体有关解放军10月14日举行的"联合利剑-2024B"以封锁为主，如果中共对台封锁，台湾能撑多久，能否主动突围的提问，顾立雄说，中共此次演习虽有划定封锁区，但不仅没有详细经纬度，也没有限制海空运的通行。若中共真要进行封锁，按国际法规范是禁止的。他强调，按照联合国的决议，这将是一个战争行为。也就是说，操演或演练跟实际封控是不一样的。顾立雄指出，台湾海峡的海上运输占全球的5分之1，约达2.45兆美金，若真的进行国际法定义的封锁，影响是非常严重的，甚至包括影响中国本身，国际也不可能坐视不管。

若遭中共封锁，台湾如何处置？

台湾民进党立委罗美玲质询指出，2023年台湾96.7%能源仰赖进口，能源法定安全库存天数分别为原油90天、煤炭30天、天然气8天，天然气法定安全存量相较原油、煤炭低，但是台湾2025年的电力结构，天然气发电占比将达50%，若遭遇中共封锁，台湾该如何处置。

台湾经济部国营司长胡文中对此表示，目前台湾能源的实际存量都高于法定安全库存天数，天然气确实比较少，所以经济部已规划3个天然气接收站，若3座接收站皆顺利完成，天然气安全存量14天以上没有问题，若台湾遭到封锁，估计用电量会减少，实际存量将比14天还要多。他还提到，在非常极端状态下，经济部有规划一些退役燃煤电厂可能转变成国安紧急备用机组，因为煤存量远高于天然气存量。

台湾海警局10月14日在台湾外岛马祖列岛附近拍摄的中国海警船 图像来源: TAIWAN COAST GUARD/AFP

辽宁号航舰编队沿中线以西通过台湾海峡

台湾国防部今日通报，"中共辽宁号航舰编队昨日夜间由东沙附近海域经台湾海峡北驶，国军运用联合情监侦系统严密掌握，适切警戒与应处。"

就此，顾立雄表示，"自辽宁舰参加'联合利剑'演习后，国防部运用情监侦手段密切掌握所有动向，该舰现正通越台湾海峡沿中线以西北驶，而今回亦非其首次通过台海。"

据北京日报客户端报道，在中国外交部今日的例行记者会上，有记者提问，台湾"国防部"表示监测到了中国大陆的航母过航台湾海峡，中方可否予以证实。另外，对于此前的军演，台"国防部"表示这将会导致战争，并且是一次挑衅。中方对此有何评论？

中国外交部发言人林剑回答说，台湾是中国的一个省，不存在什么"国防部"，也不存在什么"国防部长"，这也不是一个外交问题。林剑还说，"台湾是中国的领土，中国的航母在自己的领土和领海行驶是再正常不过的事情。台湾当局无论他们说什么、做什么，都改变不了台海两岸同属一个中国的事实，也改变不了台湾终将统一、也必将统一的大势。"

在台海较量威慑力

10月14日，中国举行环台军演，并称其为"联合利剑-2024B"，表明这场演习是在5月台湾总统赖清德宣誓就职后举行的为期两天的"联合利剑-2024A"演习的延续。比起5月的环台军演，"联合利剑-2024B"使用了创纪录的153架次战机以及多艘军舰及海警船编队，也更接近台湾本岛。根据台湾国防部讯息，其中111架次战机逾越台海中线侵扰西部、西南及东部空域。

10月20日，美国和加拿大的军舰联合穿越了台湾海峡，以"展示美国和加拿大维护所有国家航行自由原则的决心。"

10月21日， 中国政府宣布将于当地时间10月22日上午9点至下午1点，在福建省福州市平潭县牛山岛沿海展开实弹射击演习，并禁止所有船舶进入相关海域。牛山岛是中国大陆与台湾本岛最接近之处，离台湾西岸的新竹大约119公里。

(综合报道）

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