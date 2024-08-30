台湾国防部：解放军尚不具备全面攻台能力

台湾国防部的一份最新报告指出，解放军尚未完全具备全面攻台的正规作战能力，不过正在引进先进新武器，并有其他威胁台湾的选项。

（德国之声中文网）据台湾媒体报道，台湾国防部在星期五（8月30日）公布的“中共军力报告书”中说，中国大陆军队仍持续强化联战指管效能、建构新型作战力量、发展新兴军工科技与战具研发。但对台战术战法运用仍受限台海天然地理环境、登陆载具与后勤能力不足等因素，尚未完全具备全面攻台的正规作战能力。

报告指，近年中国国防预算持续增加，推动各项新式装备研制与部署，派遣军机舰频密绕台，除了扩大各军种参演兵力，袭扰区域还延伸至台湾西南与东部海空域，显示大陆不放弃武力攻台意图。

报告还称，中国正在加快研发一系列新武器，如H-20轰炸机和高超音速导弹，并增加核弹头数量。同时还在试验新的战术。

报告认为，目前大陆仍以对台进行联合军事威慑、联合封锁及联合火力打击为主要选项，但大陆为达成“彻底解决台湾问题”，将持续强化“联合登岛作战”整备，战力增长及对台威胁殊值得台湾方面关注。

台湾桃园机场首度反空降军演 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

北京：不要幻想解放军不会出手

赖清德就任台湾新总统后不久，解放军在台湾周边开展“联合利剑-2024A”军演，加大对台威慑力度。大陆首次派出海警船及科研等公务船，进入台海周边及台湾控制的外岛禁止、限制水域，进行巡逻、水文与海底地形调查等作业。

台湾国防部表示，演习的目的是练习切断与外界的联系和封锁台湾。登上外国货船也是中国在没有公开冲突的情况下，可以采取的一种手段。

根据新的政府财政预算，台湾2025年的国防开支增长速度将超过预期的经济增长速度。台湾计划建造更多的潜艇、导弹和其他武器。

本周四在中国国防部的一次例行媒体吹风会上，被问到有关问题，国防部发言人吴谦说，“台湾是中国的一个省，何来国防预算！”他表示，民进党当局只要搞“台独”，就不会有和平，“他们挑衅得越欢，就灭亡得越快。在捍卫国家主权和领土完整问题上，任何人都不要幻想解放军不会出手，而且一旦出手，必是重锤猛击。在强大的中国人民解放军面前，‘台独’武装的所谓‘能力’不过是蚍蜉撼树、不堪一击。”



台湾防空洞够用吗？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社）

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