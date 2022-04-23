台湾国防部：汉光演习借镜俄乌战争启示

（德国之声中文网）台湾国防部周三宣布，今年度的“汉光38号”军事演习将分两阶段实施，分别为5月份的“全民防卫作战图上兵棋推演”，以及7月的“实兵演习”。

自俄罗斯挥军入侵乌克兰后，被中国视为领土的台湾便提高警惕，担忧北京可能对台发动进攻。但截至目前为止并无此类迹象。

台湾国防部长邱国正一周前列席立法院外交及国防委员会时表示，乌俄战争给台湾在内等国都带来启示，敌方也不例外，因此台湾会持续密切注意。他也提到，台湾与美国及有来往的其他国家讨论了俄乌战争对台的启示。

台湾国防部作计室联合作战处长林文皇周三在国防部线上记者会上表示，今年的“汉光38号”演习将依据敌情变化，并借镜俄乌战争的启示，持续精进不对称作战、认知作战、资电作战及后备战力与全民总力运用等可恃战力之组建。

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在被问及此次为何采取“图上兵棋推演”时，台湾国防部表示，借镜俄乌战争对防卫作战的启示，召集国军重要干部，以“图上兵推”面对面互动的研讨方式探讨战术战法，以获取作战共识，以及统一用兵的观念，将有利于作战计划发展，具体提供建军备战的参考依据。

林文皇还指出，年度汉光演习依据共军现阶段犯台威胁，以及台湾国军战力发展现况，作为想定设计的基础及演练课目规划。

俄罗斯在今年2月24日派遣数万兵力进入乌克兰，并称之为“特别军事行动”以削弱乌克兰的军事实力，根除其所谓的危险民族主义者。乌克兰军队顽强抵抗，西方国家则对俄罗斯实施全面制裁以迫使其撤军。

台湾正推动后备制度改革，提升后备战力。随着乌克兰战争爆发，后备改革的任务变得更加紧迫。

认知作战所指的是通过信息影响士气。台湾方面表示已经面临来自中国的认知作战。不对称作战则指部署具高度机动性，有时是低技术的武器；这些武器难以被摧毁，并能进行精准打击。

台湾最重要的国际支持者以及武器提供方美国也持续关注乌克兰战争对台湾的战略影响，并考虑台湾如何为中国的入侵做准备。

这些年，台湾自制的那些军事装备 「玉山舰」下水 「玉山舰」是新型两栖运输舰，该舰于2021年4月13日在高雄港区下水。中央社援引台湾海军报道称，此军舰将担负两栖作战、外离岛物资支援、人道救援等任务。此运输舰以台湾最高峰为典故，命名「玉山舰」，预计2022年交舰。

这些年，台湾自制的那些军事装备 「国舰国造」的里程碑 台湾总统蔡英文和国防部长邱国正等人出席了「玉山舰」的下水典礼。蔡英文表示，玉山舰除了是台湾海军首艘万吨级两栖运输舰外，「更是依据国防战训需求而设计建造，是国舰国造的另一里程碑，相信有了这艘运输舰加入，能强化海军执行任务能力，让国防力量更加坚实」。

这些年，台湾自制的那些军事装备 沱江级巡逻舰 根据中华民国海军网站，台湾「國艦國造」计划对于沱江軍艦建造、磐石軍艦建造和光華六號後續艇建造给出详细说明。其中沱江軍艦係（图）為迅海計畫建置的多功能三級艦；具有雷达隐身功能和“強大的打擊火力以及高存活性設計”。第一艘原型舰2012年11月动工建造，2014年3月举行下水仪式，同年12月交付。

这些年，台湾自制的那些军事装备 磐石軍艦——台湾海军吨位最大的船舰 磐石舰的全名“磐石号快速战斗支援舰”，属于油弹补给舰。其名称典故来于台湾百岳之磐石山，在2015年1月交舰，是台湾排水量最大的船舰。据报道，磐石舰担负油弹补给与人道救援任务，舰上有野战医院，甲板与机库可以各停放一架33吨直升机。

这些年，台湾自制的那些军事装备 光华六号后续艇 光华六号后续艇是台湾国际造船（CSBC）为中华民国海军制造的导弹快艇，属于近岸作战打击兵力。这是依据中华民国海军“光华六号”计划案建造的导弹快艇，中华民国海军网站表示，“因应台海战备需求，海军需筹建性能较优、耐波性较佳之大型飞弹快艇”。“光华六号”计划共建造30艘导弹快艇，全案已于2011年12月2日完成。

这些年，台湾自制的那些军事装备 正在制造的防御潜舰 除了「國艦國造」外，也有「潜舰国造」，也就是自制防御潜舰。中华民国海军自行研究并设计建造的柴电潜舰在2014年时开始规划，并于2016年首度正项编列预算启动。该自制防御潜舰由台湾国家中山科学研究院负责规划并与美国企业洛克希德马丁共同研制，排水量大约2500吨到3000吨之间，由台湾国际造船公司负责建造。预计首艘原型潜舰最快2024年下水、 2025年正式成军。

这些年，台湾自制的那些军事装备 雄风系列反舰飞弹 除了舰艇外，台湾在反舰飞弹和制海武器领域也进行自主研发，最有名的当属“雄风”系列。该类型的反舰飞弹普遍装备于大中小型作战舰艇上，其研制始于上世纪70年代末期，分I/II/III三个型号，其中图为III型（简称“雄三”）超音速反舰飞弹。台湾军方没有正式公布“雄三”的有效射程。

这些年，台湾自制的那些军事装备 经国号战斗机 经国号战斗机又称F-CK-1战斗机，这是台湾在美国技术协助下设计、开发的一种轻型超音速多用途喷气战斗机。在中华民国空军的规划下，此战斗机与台湾从法国采购的幻影2000-5战斗机以及从美国采购的F-16战斗机，一同构成台湾空军防卫的主力。这是1980年代在时任中华民国总统蒋经国指示下展开的“自制防御战机”，命名为“经国号”以纪念蒋经国。

这些年，台湾自制的那些军事装备 “经国”配“天剑” 台湾自主制造战机的发展专案分四个部分，分别为“鹰扬”、“云汉”、“天雷”和“天剑”。其中“鹰扬”发展机身，“云汉”发展引擎及其相关系 统，“天雷”发展航电系统，“天剑”发展空对空导弹。图为天剑二型空对空导弹，此中程导弹是由中华民国中山科学研究院在美国协助下为经国号战机所研发生产的装备。

这些年，台湾自制的那些军事装备 自制的高教机“勇鹰” 蔡英文上台后力推 “国机国造”计划，图为被视为台湾本土制造代表之一的新式军用高级教练机 “勇鹰”，该原型机在2019年9月亮相。据媒体报道，勇鹰（T-5 Brave Eagle）属于第五代高级喷气教练机，也能在“平战转换”的需求下转换为攻击机的角色，执行防卫作战的任务。

这些年，台湾自制的那些军事装备 锐鸢无人机 锐鸢无人机，原名 “中翔二号”无人机，是台湾中科院研发的战术型无人飞机系统。据报道， 此系统具有快速部署、长时滞空巡侦、目标监侦定位、电子反干扰与即时影像传输等功能，目前在台湾岛地面部署，进行战场侦察、不对称作战与提供天然灾害救灾资讯等任务。

这些年，台湾自制的那些军事装备 “天弓三型”地對空武器系統 除了“国机国造”计划外，台湾也在反战术弹道导弹方面推出 “层系计划”，由中华民国中山科学研究院研发天弓防空系列。其中，天弓三型（简称“弓三”）被专门编列为 “强弓专案”。据研发者介绍，弓三武器系統除了飛彈及箱之外，其射控系統包含相列雷達、戰術中心、電源車、通信中繼及發射架，可同時接戰高性能戰機、巡弋飛彈、反輻射飛彈及短程戰術彈道飛彈等多目標威脅。

这些年，台湾自制的那些军事装备 雷霆2000多管火箭系统 雷霆2000多管火箭系统是高度整合的射击指挥系统，是台湾参考各国现代化设计后自力研制的多管火箭炮。该系统1997年正式公开，2012年9月1日移交台湾陆军。据报道，整套系统以射击指挥车、炮车、AT8X8弹药车和三种规格的炮兵火箭组成。这一射击指挥系统具有可自行判断弹种、自动依弹种计算射击诸元、自动调整发射器高低角度与射界等特点。

这些年，台湾自制的那些军事装备 云豹装甲车 云豹装甲车（CM-32/33/34）是中华民国陆军兵工整备发展中心研发的八轮传动装甲车，于2002年完成首辆原型车。图为CM-32指挥车型。而CM-33为榴弹机枪装步战斗车， CM-34 为30毫米机炮装步战斗车。据中央社援引台湾國防部資料，雲豹八輪甲車共可乘坐9人，巡航里程達800公里，轉向半徑11公尺，采用八輪全時傳動模式，具高度機動、越野與涉水能力。



特朗普执政时期曾担任美国副国家安全顾问的马修·波廷杰（Matthew Pottinger）在保卫民主基金会（FDD）所组织的论坛上指出，台湾在训练狙击手和制造简易爆炸装置方面需要追随乌克兰的脚步。

根据一份周二公布的会议记录，波廷杰在论坛上还表示：“美国在台湾当地应该做的事情还有很多。我不在乎他们是否穿着美军制服。他们可以穿浴鞋或拖鞋及夏威夷衫出现，这我都不在乎。他们需要在当地密集地协助训练台湾。”

事实上，虽然并不广为所知，但美国已在台协助训练台湾军事人员。台湾总统蔡英文去年10月接受美国CNN访问时首次证实，部分美国军人在台湾协助训练台湾国军。

中国拒绝将乌克兰和台湾作比较，声称台湾是中国的一部分，并非独立国家。过去两年间，中国加大对台湾的军事压力。

台湾拒绝接受中国的主权要求，并表示只有台湾人民可以决定台湾的未来。

（路透社、军闻社）

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