台湾国防部否认有中国侦察气球进入其领空

台湾国防部称没有发现来自中国的侦察气球在台领空活动。这一表态等于否定了此前《金融时报》曾有数十次中国军方气球进入台湾空域的报道。
（德国之声中文网）本周一（2月13日），英国《金融时报》援引台湾高级官员报道，近几年有数十个中国军方气球飘入台湾空域，"最近一次就在几周之前"，平均每月发生一次。
周二（2月14日），台湾国防部情次室黄文启少将在例行新闻会上表示，台海周边空域出现的空飘气球，绝大部分用于气象探测，体积较小、重量较轻，飞行到一定高度即自行爆裂消失。他还说，"这些气球大多在台湾的外海，而不上台湾的上空"。
黄文启说，当气球对国家安全与民生产生威胁时，会进行处置。"但我国至今并未遇过须以致命性武器武力去摧毁的目标"。他称，处置手段包括击落。
台湾国防部的这名官员没有对"中国军方数十个气球飘入台湾空域"进行置评，却表示在台海周边，只要气球进入范围内，台湾军方都会掌握资讯。
美国媒体上周三（2月8日）披露，中国拥有一支"气球舰队"，对全球五大洲40多个国家实施监控。白宫肯定这一说法，五角大楼以更为坚决的口气告诉记者，美国"百分之百确定"被击落的气球不是中国所称的"民用"气球。
美国军方于2月4日在南卡罗莱纳州沿海水域击落一个中国气球后，过去一周，美国空军又三次击落不明飞行物，分别在阿拉斯加沿海、加拿大北部和密歇根州的休伦湖上空。对于这三个飞行物的属性和来源，美国和加拿大尚未公布更多信息。
北京称，被击落的气球是一个用于气象研究的民用气球，失控后错误飞入美国领空。
昨天（2月13日）中国外交部发言人汪文斌批评指出，美方的"气球"非法进入别国的领空，"并不是什么稀罕事"。"仅去年以来，美方的高空气球未经中国相关部门批准，就10余次非法飞越中国的领空"。
这一说法受到美国的驳斥。美国国家安全委员会发言人沃特森（Adrienne Watson）发推称，"任何有关美国政府在中华人民共和国上空施放监控气球的指控都是错误的。"
（综合报道）
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