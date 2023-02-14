台湾国防部否认有中国侦察气球进入其领空

（德国之声中文网）本周一（2月13日），英国《金融时报》援引台湾高级官员报道，近几年有数十个中国军方气球飘入台湾空域，"最近一次就在几周之前"，平均每月发生一次。

周二（2月14日），台湾国防部情次室黄文启少将在例行新闻会上表示，台海周边空域出现的空飘气球，绝大部分用于气象探测，体积较小、重量较轻，飞行到一定高度即自行爆裂消失。他还说，"这些气球大多在台湾的外海，而不上台湾的上空"。

黄文启说，当气球对国家安全与民生产生威胁时，会进行处置。"但我国至今并未遇过须以致命性武器武力去摧毁的目标"。他称，处置手段包括击落。

台湾国防部的这名官员没有对"中国军方数十个气球飘入台湾空域"进行置评，却表示在台海周边，只要气球进入范围内，台湾军方都会掌握资讯。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 击落 中国的一个气球在美国本土上空飘荡了数日之后，2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域将其击落。美国指责中国利用气球进行间谍活动。但中国方面表示，这只是一个失控的气象气球。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 搜寻 被击落的气球坠入距离南卡罗来纳州海岸几英里处的大海中。美国海军和海岸警卫队对气球坠落的地区进行定位，并派出直升机和舰艇在坠落区域梳理寻找气球残骸。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 打捞 看上去像是渔民们正在捕捞一个超大的水母，但实际上这是美军的一个负责处理爆炸物的小组成员在海上打捞中国气球被击落后的残骸。这个气球直径大约达到61米，重量相当于一架小型客机。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 残骸 由于气球尺寸巨大，而且对其安全性的不确定性，美国最终决定在海上击落。气球坠落地区的水深约为15米。美军正在努力打捞更多的残骸，以便更准确地了解这个飞行物的实际用途。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 工具 美军使用了包括水下无人机等特殊装备搜索并打捞气球残骸。“探路者”级海洋测量船利用声纳技术在坠落区寻找残骸碎片。据美军的说法，搜索面积约为2.25平方公里。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 寻获 美军北方司令部2月13日在一份声明中说，“打捞团队从气球坠落处寻获了一些重要的残骸，包括确认所有主要的传感器和电子装置，以及整体结构的大块物件”。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 升级 美国击落中国疑似间谍气球之后，美中之间的紧张关系进一步加剧。此间，中国国防部长曾拒绝同美国国防部长奥斯汀通电话来讨论与气球相关的事宜。中方称美国的击落行动是过度反应，违反了国际准则。美国商务部则将与北京疑似间谍气球计划有关的中国6个实体添加到出口黑名单中。过去几天，美军在美国西北部阿拉斯加州海岸、加拿大西北部的育空地区，以及美加边境休伦湖的上空又分别击落了三个飞行体。 作者: Florian Meyer



美方指中国拥有“气球舰队”

美国媒体上周三（2月8日）披露，中国拥有一支"气球舰队"，对全球五大洲40多个国家实施监控。白宫肯定这一说法，五角大楼以更为坚决的口气告诉记者，美国"百分之百确定"被击落的气球不是中国所称的"民用"气球。

美国军方于2月4日在南卡罗莱纳州沿海水域击落一个中国气球后，过去一周，美国空军又三次击落不明飞行物，分别在阿拉斯加沿海、加拿大北部和密歇根州的休伦湖上空。对于这三个飞行物的属性和来源，美国和加拿大尚未公布更多信息。

北京称，被击落的气球是一个用于气象研究的民用气球，失控后错误飞入美国领空。

昨天（2月13日）中国外交部发言人汪文斌批评指出，美方的"气球"非法进入别国的领空，"并不是什么稀罕事"。"仅去年以来，美方的高空气球未经中国相关部门批准，就10余次非法飞越中国的领空"。

这一说法受到美国的驳斥。美国国家安全委员会发言人沃特森（Adrienne Watson）发推称，"任何有关美国政府在中华人民共和国上空施放监控气球的指控都是错误的。"

（综合报道）

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