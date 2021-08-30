 台湾国防部：共军具瘫痪台湾防空能力 专家称不至于“全面摧毁” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.09.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

台湾国防部：共军具瘫痪台湾防空能力 专家称不至于“全面摧毁”

中共在入侵台湾的军事实力上有大幅进展。台湾国防部31日公布年度「中共军力报告书」，指出中共不仅「全盘掌握台湾军事动态」，更已「初具瘫痪台湾防空、制海及反制作战体系的能力」。

China Raketenwerfer

中国对台军事威胁强度上升，台湾国防部直称中共已「全盘掌握台湾军事动态」。

DW.COM

台湾总统蔡英文在官方举办的一次高层论坛上表示，面对地区和全球性的挑战，台湾愿承担区域稳定的责任，并强调不会将安全伙伴的协助“视为理所当然”。

阿富汗的混乱局面令美国的国际形象大受影响，对台湾而言，美国还是一个值得信赖的盟友吗？一旦北京武力攻台，华盛顿会出手相救吗？

日本官方近来对于亚太局势频频发言，尤其对于台湾海峡局势上，包括防卫省、以及副首相麻生太郎等，都强调「台湾有事」也将会威胁亚洲利益，日本有必要行使「集团自卫权」，整体发言持续明确指出中国威胁。

（德国之声中文网）台湾国防部31日公布民国110年（2021年）「中共军力报告书」，报告指出中国透过陆、海、空及航太等多维侦蒐，已「全盘掌握台湾军事动态及完善战场经营」。

报告书写道，中共解放军结合中国「北斗卫星」全时域定位，掌控台湾四周巴士海峡、南海、东海及钓鱼台列屿外籍机、舰动态，并在臺海周边海、空域常态部署电侦机（舰）、无人机、情报船、科研船实施侦巡，实时监控台方动态。

在通资电作战能力方面，国防部指出，中共现阶段已具备对第一岛链以西区域软杀、硬杀电子攻击、通信阻绝与遮没能力，可结合网军启动有线、无线的全球网路攻击，初具瘫痪台湾防空、制海及反制作战体系的能力。

「软杀」与「硬杀」为电子作战术语，软杀指针对通信、雷达系统使用波频进行干扰；硬杀则是实质上破坏或者是杀伤敌人的系统，如利用雷射、飞弹破坏敌方电子系统等。

在联合威慑方面，报告书提到，共军藉由军事与非军事对台侵扰手段，如共机频繁侵入台湾西南空域、东沙岛周边进行针对性演练、抽砂船违法作业等，并加大在台湾周边海、空域演训力度，打造彷台设施军事基地遂行对抗训练，併用网军遂行认知作战，全面性遂行文攻武吓。

在评估中国可能的对台作战时，共军登陆台湾的能力是关键重点之一。去年度报告书指，中共受限运输载具及后勤支援缺乏问题，「现阶段尚未完全具备大规模登陆作战能力」；今年度报告虽指运输载具、后勤支援不足仍是问题，但也特别提及，中共持续列装各型海空战略投送能量，并加速对台「多维双超」、「立体登陆」作战能量，将中共空降、机降部队也列入考量。

此外，报告书也提及中共航母的战力评估，指中共「山东舰(CV-17)」、「辽宁舰(CV-16)」战力磨合生成；2025年后「003」航舰将拨交服役，中国大陆「区域拒止」及「反介入」能力将日趋完备。

专家：「短暂瘫痪」并非「全面摧毁」

国防安全研究院国防战略与资源研究所长苏紫云向德国之声表示，这份报告书客观呈现了中共当前的军事实力。

苏紫云说：「中国已是全球第二大太空国家，拥有395颗卫星，其中多数用于军事用途。目前中国卫星可达到每两小时经过台湾上空一次，可实时掌控台湾动态。此外，解放军还有可进行电波干扰的空军运8、运9电战机，以及可进行精准攻击的弹道飞弹、巡弋飞弹等系统，军事实力进展快速。」

Peking Parade 70 Jahre Volksrepublik China

2021年的中国国防开支比去年增长6.8%，为人民币13553亿元（约2091亿美元），将近台湾的16倍。

然而，苏紫云认为，解放军只是初步具备瘫痪台湾防空、制海及反制作战体系的能力，但短暂瘫痪不等于全面摧毁，美国、日本若前来援助，也不至于受中方电战影响。

「解放军具备区域战争的能力，但整体实力还不足应付更大规模的战事，但整个台湾社会都必须严肃看待战争的威胁。」苏紫云说。

台湾军方目前也在筹建远程打击战力，筹获包括「雄昇飞弹」等台製、美製六大长程遥攻弹种。国防部则在「五年兵力整建及施政计画报告」提及国军反制作为，将筹购野战通讯系统（FICS）、机动数位微波系统、精进地面指管通情监侦系统（C4ISR）等投入资电作战。

台湾政府26日时宣布明年度国防预算为新台币3726亿元（约美金133亿元），创下历年新高。该预算也包含多笔美国军购案及「潜舰国造」的计划。

台湾总统蔡英文31日在一论坛上致词时表示，台湾将致力和区域行为者合作，不会将安全伙伴的协助视为理所当然。她强调台湾将努力和邻国合作，防止台湾海峡、东海及南海爆发军事冲突。

蔡英文说：「我们不走向军事对抗，盼与邻国在和平、稳定且互惠的原则下共存，并坚持捍卫我们的民主和生活方式。」

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

In this April 12, 2018 photo released by Xinhua News Agency, Chinese President Xi Jinping, left, speaks after he reviewed the Chinese People's Liberation Army (PLA) Navy fleet in the South China Sea. China has announced live-fire military exercises in the Taiwan Strait amid heightened tensions over increased American support for Taiwan. The announcement by authorities in the coastal province of Fujian on Thursday was accompanied by a statement that the navy was ending a three-day exercise in the South China one day early. (Li Gang/Xinhua via AP) |

德语媒体：阿富汗乱军与台海局势 30.08.2021

阿富汗的混乱局面令美国的国际形象大受影响，对台湾而言，美国还是一个值得信赖的盟友吗？一旦北京武力攻台，华盛顿会出手相救吗？

A soldier holds a Taiwan national flag during a military exercise in Hsinchu County, northern Taiwan, Tuesday, Jan. 19, 2021. Taiwanese troops using tanks, mortars and small arms staged a drill Tuesday aimed at repelling an attack from China, which has increased its threats to reclaim the island and its own displays of military might. (AP Photo/Chiang Ying-ying)

不顾北京反对 台日将举行安全对话 26.08.2021

东京在多次表示台湾与日本安全直接相关后，首次与台湾举行安全对话，由双方各派两名议员线上会谈。北京闻讯表示强烈不满。

Japanese Defense Minister Nobuo Kishi meets the press in Tokyo on May 18, 2021. Kishi said part of the online booking system will be fixed for reservations with large state-run vaccination centers in Tokyo and Osaka, following problems observed a day earlier -- the first day of taking reservations from elderly people. (Kyodo)

对台威胁引发反弹 日防长：中国行动笼罩台湾 03.08.2021

随着中国持续加大对台湾的安全威胁，日本防卫大臣岸信夫昨日告诉《金融时报》，国际社会应更加关注台湾的生存，而其他专家也认为，中国威吓台湾的举动已引起其他亚洲国家反弹。

广告

媒体看中国

China Tencent Konzern

德语媒体：中国式的共同富裕

中国无疑是世界上贫富悬殊最严重的国家之一，中国党和国家领导人习近平誓言要改变这一现状，并发出了“共同富裕”的口号。  