台湾国防部：共军具瘫痪台湾防空能力 专家称不至于“全面摧毁”

（德国之声中文网）台湾国防部31日公布民国110年（2021年）「中共军力报告书」，报告指出中国透过陆、海、空及航太等多维侦蒐，已「全盘掌握台湾军事动态及完善战场经营」。

报告书写道，中共解放军结合中国「北斗卫星」全时域定位，掌控台湾四周巴士海峡、南海、东海及钓鱼台列屿外籍机、舰动态，并在臺海周边海、空域常态部署电侦机（舰）、无人机、情报船、科研船实施侦巡，实时监控台方动态。

在通资电作战能力方面，国防部指出，中共现阶段已具备对第一岛链以西区域软杀、硬杀电子攻击、通信阻绝与遮没能力，可结合网军启动有线、无线的全球网路攻击，初具瘫痪台湾防空、制海及反制作战体系的能力。

「软杀」与「硬杀」为电子作战术语，软杀指针对通信、雷达系统使用波频进行干扰；硬杀则是实质上破坏或者是杀伤敌人的系统，如利用雷射、飞弹破坏敌方电子系统等。

在联合威慑方面，报告书提到，共军藉由军事与非军事对台侵扰手段，如共机频繁侵入台湾西南空域、东沙岛周边进行针对性演练、抽砂船违法作业等，并加大在台湾周边海、空域演训力度，打造彷台设施军事基地遂行对抗训练，併用网军遂行认知作战，全面性遂行文攻武吓。

在评估中国可能的对台作战时，共军登陆台湾的能力是关键重点之一。去年度报告书指，中共受限运输载具及后勤支援缺乏问题，「现阶段尚未完全具备大规模登陆作战能力」；今年度报告虽指运输载具、后勤支援不足仍是问题，但也特别提及，中共持续列装各型海空战略投送能量，并加速对台「多维双超」、「立体登陆」作战能量，将中共空降、机降部队也列入考量。

此外，报告书也提及中共航母的战力评估，指中共「山东舰(CV-17)」、「辽宁舰(CV-16)」战力磨合生成；2025年后「003」航舰将拨交服役，中国大陆「区域拒止」及「反介入」能力将日趋完备。

专家：「短暂瘫痪」并非「全面摧毁」

国防安全研究院国防战略与资源研究所长苏紫云向德国之声表示，这份报告书客观呈现了中共当前的军事实力。

苏紫云说：「中国已是全球第二大太空国家，拥有395颗卫星，其中多数用于军事用途。目前中国卫星可达到每两小时经过台湾上空一次，可实时掌控台湾动态。此外，解放军还有可进行电波干扰的空军运8、运9电战机，以及可进行精准攻击的弹道飞弹、巡弋飞弹等系统，军事实力进展快速。」

然而，苏紫云认为，解放军只是初步具备瘫痪台湾防空、制海及反制作战体系的能力，但短暂瘫痪不等于全面摧毁，美国、日本若前来援助，也不至于受中方电战影响。

「解放军具备区域战争的能力，但整体实力还不足应付更大规模的战事，但整个台湾社会都必须严肃看待战争的威胁。」苏紫云说。

台湾军方目前也在筹建远程打击战力，筹获包括「雄昇飞弹」等台製、美製六大长程遥攻弹种。国防部则在「五年兵力整建及施政计画报告」提及国军反制作为，将筹购野战通讯系统（FICS）、机动数位微波系统、精进地面指管通情监侦系统（C4ISR）等投入资电作战。

台湾政府26日时宣布明年度国防预算为新台币3726亿元（约美金133亿元），创下历年新高。该预算也包含多笔美国军购案及「潜舰国造」的计划。

台湾总统蔡英文31日在一论坛上致词时表示，台湾将致力和区域行为者合作，不会将安全伙伴的协助视为理所当然。她强调台湾将努力和邻国合作，防止台湾海峡、东海及南海爆发军事冲突。

蔡英文说：「我们不走向军事对抗，盼与邻国在和平、稳定且互惠的原则下共存，并坚持捍卫我们的民主和生活方式。」

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