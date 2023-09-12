台湾国防部公布最新国防报告书 强调推动“城镇战”

（德国之声中文网）台湾国防部周二（9月12日）公布最新国防报告书。报告书中指出，台湾除了加强不对称作战武器装备外，国防部还会强化城镇战作战能力，“形成重层纵深反击能力，以增加防卫密度，迫使敌犯台失败”。

近些年来中国军方加强了在台湾岛周围的军事活动。北京方面声称这些军事活动的目的是阻止美台“勾结”，台湾“以美谋独”。

去年台湾行政院会宣布2023年度整体国防预算达5863亿元新台币(约合1334亿人民币)，占GDP比率约为2.4％，较前一年增加13.9%。而今年中国大陆两会上公布的2023年度国防支出预算为1.58万亿元人民币，比上年执行数增长7.2%。双方在军事预算方面悬殊巨大。不过台湾方面一直努力通过提高远程、精确、无人、机动和人工智能能力来推行不对称作战战略。

台湾国防部长邱国正在国防报告书序言中强调，“中共在过去两年以灰色地带威胁手段改变台海现状，让军事压迫袭扰成‘新常态’，但国军也相应推动‘强化全民国防兵力结构调整方案’、‘精进后备改革’、‘海空战力提升特别预算’等重大国防施政，秉持‘防卫固守、重层吓阻’军事战略构想，向外延伸防卫纵深、向内建构社会防御体系及社会韧性，以创新不对称的思维，针对共军犯台可能的行动脆弱处，建立整体可恃战力”。

台海两岸的紧张局势也引发西方国家对地区冲突有可能爆发的担忧。

美国众议院中共问题特设委员会共和党籍主席加拉格尔(Mike Gallagher)周一表示，“习近平正在备战。中国国内的经济问题可能会使入侵台湾的可能性增加而不是减少，习近平打的盘算可能是，一场对台战争或许可以转移民众注意力，减少他们对国内政策失败的关注。”

加拉格尔的看法和美国总统拜登在参加印度G20峰会期间提出的观点形成鲜明对比。拜登认为，中国近期的经济放缓已削弱中共入侵台湾的“能力”。

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解放军军机22架次、舰船20艘次持续在台海周边活动

台湾国防部周二上午公布的台湾周边海空域动态显示，自9月11日6时至9月12日6时止，共侦获解放军军机22架次、舰船20艘次，持续在台海周边活动。其中有13架次军机逾越海峡中线及其延伸线进入西南空域。被侦测到的军机中歼16占了10架。歼16战机是多功能战机，能执行空对空、空对面任务。

台湾国防部情次室助理次长黄文启表示：“在这段时间，也就是从7到9月是中共演训高峰期，所以不只在台海周边有庞大军舰活动，事实上，在南海跟北边的东海区域也同样有大批舰船在不同区域活动，这些我们都会适时加以掌握，有效积极应处。”

上周末，美军“约翰逊”舰和加拿大“渥太华”舰穿越台湾海峡。中国军方像以往一样谴责这些舰船在海峡进行“炒作”。

周一，中国大陆海军航空母舰“山东号”编队自台湾本岛南端向东航行，进入西太平洋航训。台湾方面认为，最近两天侦测到的解放军战机和军舰大概率是要和山东号会合，进行海上编组演训。

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（路透社、美联社）

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