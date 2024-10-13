台湾国防部：中国辽宁号航母编队驶入巴士海峡

在美国警告北京不要对台湾采取“挑衅”行动后，台湾国防部周日发现中国辽宁号航舰编队驶入巴士海峡附近海域。同日，解放军东部战区发布“枕戈待旦”战训视频，外界关注中国是否将发动对台军演。

（德国之声中文网）台湾国防部表示，中国大陆航空母舰辽宁号编队周日（10月13日）驶入巴士海峡附近海域，预判可能进入西太平洋活动。国防部表示，台湾军方严密掌握相关动态，适切警戒与应处。

此前两日，美国国务卿布林肯周五刚刚警告中国，不要采取行动回应台湾总统赖清德的国庆演说。布林肯指出，赖清德的双十演说是"常规做法"，"中国不应该以任何方式将其作为挑衅行动的借口"。

近几年来，中国在台湾周围加强了军事活动，派出战机和其他军用飞机，而中国军舰一直保持在台湾水域周围活动。

台湾和美国官员曾警告中国可能针对赖清德的国庆演说展开军事演习。

赖清德国庆演说：盼中国和台湾一起承担国际责任，维护区域安全 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

法新社指出，今年五月上任的台湾总统赖清德比之前任蔡英文更直言捍卫台湾主权，此举激怒了北京，并称其为"分裂主义者"。

在周四的国庆演说中， 赖清德饰演"坚持国家主权不容侵犯并吞"，并强调中华民国和中华人民共和国"互不隶属"。

解放军东部战区发布“枕戈待旦”视频

中国国台办发言人陈斌华警告，"赖清德谋'独'挑衅是台海和平稳定的祸根乱源，将给台湾民众带来灾难"。

台湾国防部周日表示，截至早上6点的24小时内，在台湾周边侦测到11架中国军机和8艘海军舰艇。

另一方面，中国解放军东部战区周日上午在微博发布"枕戈待旦"战训视频，并写道"全时待战，随时能战"。视频展示了战斗机和军舰协同作战、移动导弹发射器就位、两栖突击车等场景，视频末"枕戈待旦"的"旦"字中央是台湾形状。这引发外界猜测，解放军是否会再次发动对台军演。

在赖清德发表国庆演说前，路透社曾引述台湾安全部门人士表示，他的演说可能会促使中国进行新的军事演习。中国上一次举行对台军演在今年5月，北京称这是对赖清德当月就职演说的"惩罚"。

（法新社、路透社）

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