 台湾国防部：中国航母穿巴士海峡入西太平洋 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.10.2023

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台湾国防部：中国航母穿巴士海峡入西太平洋

台湾国防部周四称，中国山东号航舰编队群”今日沿台湾南部外海穿越巴士海峡、进入西太平洋”，台湾军方“运用联合情监侦手段严密掌握，并检派任务机、舰及岸置飞弹系统适切应处”。

台湾军方10月26日表示，由中国山东号航空母舰率领的舰船通过巴士海峡进入太平洋(资料图片）

台湾军方10月26日表示，由中国山东号航空母舰率领的舰船通过巴士海峡进入太平洋(资料图片）

（德国之声中文网）台湾军方周四（10月26日）表示，由中国山东号航空母舰率领的舰船通过巴士海峡进入太平洋。巴士海峡位于台湾本岛与巴丹群岛之间，衔接菲律宾海与南中国海。

台湾近年来受到了来自北京的军事和政治压力。北京将台湾视为自己的领土，并表示不排除以武力实现统一。

台湾国防部报告称，中国军方几乎每天都有战机入侵。过去一年中，中国军方在台湾水域周围进行了多次大规模的战争演习。

台湾国防部周四称，“中共山东号航舰编队群，今日沿台湾南部外海穿越巴士海峡、进入西太平洋”。

该部称台湾军方“运用联合情监侦手段严密掌握，并检派任务机、舰及岸置飞弹系统适切应处”。

台湾军方透露，当日6:00至12:00之间陆续侦获中国轰-6、空警-500、歼-10、歼-11、歼-16、歼轰-7、运-8、运-9及无人机等大举出海活动，其中有15架次逾越海峡中线及其延伸线，进入台湾北部、中部合西南空域，配合中方舰船执行联合战备警巡。

台湾国防部本月早些时候说，中国通过增加战机在台湾周围的飞行数量，加强了对台湾岛的“军事恐吓”。

9月，台湾军方侦测到103架中国战机和9艘海军舰艇，创下“近期新高”。

台湾国防部对中国的“军事骚扰”表示谴责，称这可能“导致紧张情势急剧升高、恶化区域安全”。

（法新社）

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