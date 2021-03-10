 台湾国防部：中国正增强攻击和封锁能力 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.03.2021

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台湾国防部：中国正增强攻击和封锁能力

台湾国防部的四年期国防报告中指出，中国正在建造台湾重要设施的模型，以便用来进行攻击训练。同时，中国军队进行登陆演习，模拟入侵台湾。

DW Dokumentationen | TAIWAN | China's Next Target? | Part 2

（德国之声中文网）台湾国防部表示，中国正在增强攻击和封锁台湾的能力，部署远程导弹以防止外国军队在两岸发生战争时提供帮助，并使用心理战来破坏台湾人对自身军事力量的信心。

路透社记者取得的台湾国防部的“四年期国防总检讨”中说，中国正在部署 "灰色地带 "战术来征服台湾，也就是企图通过在其领空和水域附近反复演习和展开活动来威压台湾。

报告说，中国不断进行军事现代化，提高针对台湾作战的能力。

中国国防部没有回应置评请求。

中国声称拥有建立了民主制度的台湾的主权，近几个月来加强了在其周边的军事活动，并对美国对台湾的支持表示不满。

Taiwan Taipeh | Amtsantritt Tsai Ing-wen, Präsidentin

台湾总统蔡英文曾表示，中华民国台湾是独立国家，她将捍卫台湾的民主与主权

该报告指出，中国正在建造台湾重要设施的模型，以便用来进行攻击训练。同时，中国军队进行登陆演习，模拟入侵台湾。

报告说，中国有能力部分关闭台湾的重要港口和海上航线，切断通往台湾的海上运输，而其部署远程导弹的目的是阻止外国军队援助台湾。

报告称，中国还在台湾散播"假新闻，试图破坏台湾人对国家的信心。

中国总理李克强本月初表示，中国将坚决遏制任何寻求台湾独立的分裂活动。

台湾总统蔡英文说，台湾已经是一个独立的国家，正式名称叫中华民国，她将捍卫台湾的民主和主权。

蔡英文正在督导军事现代化计划，包括潜艇国造，升级台湾的空军能力，以及开发自己的远程导弹。

但是，台湾的军事力量仍然远逊于中国。中国正在增加隐形喷气机、航空母舰和其他先进装备。

美国拜登政府表示确保对台湾的承诺。拜登上任之后，中国加强了在台湾周边的军事活动。

张平/张筠青（路透社）

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