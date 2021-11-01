台湾国防部：中国以灰色战术 动摇台湾民心士气

（德国之声中文网）台湾国防部在其两年一度的《国防报告书》中指出，中国正在开展所谓的"灰色地带"战术，比如从去年九月至今年八月底，已有554架次中国军机进入台湾西南地区的防空识别区。而这种灰色地带威胁"具非战非和的模糊性，不仅消耗台湾方面战力，也动摇台湾民心士气，企图改变或挑战两岸既有现状，达成'不战夺台'的目标。"



这份《国防报告书》指出，中国人民解放军计划在2035年前完成现代化改造，届时将"拥有针对台湾的军事优势， 并拥有抵御外国军队进攻的能力，将对台湾国家安全构成严重威胁。"报告书称：中国人民解放军目前"已具备对我重要港口、机场及对外航道实施联合局部封锁，截断海、空交通路线能力，影响军备后勤资源整补与作战持续力。 "





中国视台湾为其领土的一部分，台湾总统蔡英文则强调，主权独立的台湾会坚决捍卫其民主与自由。蔡英文将提升台湾的国防能力作为其施政重点。她承诺，将加强本土生产包括潜艇在内的各类武器系统的能力，并从美国购买更多的军事装备。



近来台海局势不断趋于紧张，十月初的四天之内，就有148架次中国军机进入台湾南部及西南部的防空识别区。



台湾国防部表示，为了应对中国方面阻遏外军干预的同时，快速攻占台湾的企图，台湾将强化'不对称作战'的能力，以重创来犯之敌。这其中包括以精准武器攻击中国远程目标，海岸线部署地雷，并加强对后备役军人的培训等等。

另据路透社报道称，今年九月台湾国防部发表的"2021年中共军力报告书"提出警告，中国解放军结合北斗卫星全时域定位等措施，已全盘掌握台湾军事动态及完善战场经营。并初具瘫痪防空、制海及反制作战体系的能力。

中国外长王毅此前在罗马会见美国国务卿布林肯时指出，台湾问题是中美之间最敏感的问题。一旦处理失误，将对中美关系造成颠覆性、全局性破坏。

（路透社）

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