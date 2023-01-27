台湾国民党副主席夏立言即将率团访问中国大陆

（德国之声中文网）中国大陆国台办发言人朱凤莲2月6日对外通报表示，台湾国民党副主席夏立言将于2月8日至17日率团访问中国大陆。

据台湾《中国时报》报道，夏立言一行将到访北京、南京、上海、武汉、重庆等地，访问团成员包括淡江大学大陆研究所荣誉教授、国民党资深顾问赵春山、国民党大陆事务部主任林祖嘉以及国民党智库董事高思博等人。

国民党文传会今日发表的新闻稿中指出，夏立言率团访问的三个重点分别为关心在陆台湾民众、反映基层民意，以及和大陆涉台人士交流。新闻稿指出，访问团也安排拜会新任国台办主任宋涛，会在平等尊严的基础上展开交流对话，反映当前台湾最新民意对台海安全的关切、对区域和平稳定的期望，也传达广大农渔民和中小企业希望互惠互利、共荣双赢的心声，为促进两岸和平稳定及繁荣发展尽一份心力。

台湾也有媒体报道称，夏立言此行也有可能会见到中共政治局常委王沪宁。日本媒体《日经新闻》不久前曾援引消息人士称，中共党内排名第四的王沪宁预计会在3月接替汪洋担任全国政协主席，而“这次最高领导层的变化暗示了习近平的政治战略，因为他的目标是第四个任期，王沪宁的任务是为两岸统一奠定基础”。

《日经新闻》的报道指出，邓小平时代提出的“一国两制”曾是未来与台湾和平统一的重要战略。但在习近平对香港采取强硬立场后，台湾舆论发生变化，人们对于“一国两制”的说法不再抱有信心。不过分析认为，这正好让习近平有机会任命王沪宁，制定属于习近平时代的台湾统一战略。

去年8月，时任美国众议院议长的裴洛西访台。访台结束后，中国解放军随即举行围台军演。当时副主席夏立言在敏感时机访问中国大陆，即便在国民党党内也引发喧然大波。

对于此次率团访问，中国大陆国台办发言人朱凤莲表示，“我们欢迎夏立言副主席率团来访，愿在坚持九二共”、反对台独的共同政治基础上，加强与中国国民党交往，巩固增进互信，深化各领域交流合作，共同推动两党关系和两岸关系向前发展，维护台海和平稳定，增进两岸同胞利益福祉。”

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 佩洛西离台后解放军开展大规模实战化军事演训 美国众议院议长佩洛西上周二（2日）在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从上周四（4日）12时至7日12时在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。8日，解放军东部战区在微博上宣布，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 东部战区实施远程火力实弹射击 8月4日解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校对外表示，4日下午，“解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力”。七国集团当日发表外长联合声明，呼吁中国“不要单方面用武力改变该地区的现状，以和平方式解决两岸分歧”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 日本防卫省：解放军发射的导弹飞越台湾本岛上空 日本防卫省的报告指出，日方推定中国在4日下午陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区（EEZ），4枚飞越台湾本岛上空。防卫省表示，日方将持续搜集情报，分析并警戒监视。日本媒体称这是中国导弹首度落入日本专属经济区。台湾国防部4日深夜发布新闻稿侧面回应，指“实时掌握发射动态”，但由于弹道路径在大气层之外，“对飞越的广阔地面区域并无危害”，故未发布警报。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军军舰与台湾兰阳号对峙 8月5日，新华社公布的另一张有关解放军东部战区继续在台湾周边海空域进行实战化联合演训的照片上，可以清晰看到舷号935的台湾兰阳号巡防舰。台湾国防部回应称，“已侦获多批中共机、舰活动，第一时间已广播告警，并运用空中侦巡兵力、海军舰艇，以及岸置飞弹适切应处”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军飞行员俯瞰台湾中央山脉 5日，中国军方发布“解放军战士从战机上俯瞰台湾海岸线和中央山脉”的视频和照片，背景的海岸山脉清晰可见。一名解放军飞行员面对镜头说：“今天我执行抵近慑压任务，我在目视距离俯瞰祖国宝岛海岸线和中央山脉，作为军人的使命感和荣誉感油然而生。维护祖国领土完整的决心更加坚定，我们将持续加强练兵备战，确保能够应对一切危机事态。”

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台国防部：“解放军未进入领海领空” 8日，台湾国防部举行记者会，情次室次长颜有贤中将表示，解放军海军4日至8日演习期间，每天在台湾连结区（24海里）外，保持13艘作战舰、情搜船进行活动。空军在北部、西部、西南、东部等，每天派遣包含作战机 ，包括歼-11、歼-16及空警等相关系列，实施军事威慑行动。他强调，解放军“从未进入我国领海、领空”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 美国防部：里根号留守台湾周边海域监控情势 白宫方面4日宣布，五角大楼指示“罗纳德·里根号”航空母舰留在台湾附近地区“监视局势”。路透社报道，美国海军日表示，“里根号”航母正在西太平洋的菲律宾海进行预定的行动，该海域面积为570万平方公里，其中包括台湾东南部水域。智库南海战略态势感知8月8日在社交媒体上发布消息，指美国航母“里根”号在过去两天，继续向南移动了约140海里。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台湾“天雷操演”即将登场 台湾媒体报道称，台湾军方将于在屏东车城至枋山一带实施“天雷操演”，共36门155榴弹炮面海进行反登陆射击，划定演习区域与解放军公布的军演范围接近，甚至不排除有小部分重叠。台湾军方强调，年度天雷操演早于7月22日就公布，并非为特定状况临时起意，加无须过度解读。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 6成台湾人不担心两岸进一步军事冲突 台湾“中华民意研究协会”最新公布的民调显示，台湾60.1%的民众不担心两岸进一步军事冲突，仅有34.0%担心。如果中国大陆攻打台湾，美国会不会出兵参战协防？有48.5%民众认为美国会出兵，37.4%认为不会，看法的差异主要来自民众的党派性与年龄，越年轻认为美国会出兵的比率越高。这份民调访问的时间为8月3日至5日。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军东部战区宣布完成联合军事行动 中国解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校10日表示，东部战区完成在台岛周边海空域组织诸军兵种部队系列联合军事行动的各项任务。他补充说，“战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整”。同一天，中国国新办发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，强调“非和平方式将是不得已情况下做出的最后选择”。



国、民两党反应不同

就夏立言即将率团访问大陆一事，民进党发表新闻稿表示，“今年年初新任中国国台办主任的宋涛表明，将在‘一中原则’、和‘九二共识’基础上，与台湾各界有识之士就两岸关系和国家统一开展广泛深入协商。夏立言此刻率团访中即可能落入中国的强制性政治框架之中，替中国国家主席习近平的‘一国两制台湾方案’背书”。

新闻稿质疑，“今年正值各政党筹备总统大选初选时刻，夏立言开春便急着出访中国，令人质疑是否帮国民党主席朱立伦参选总统向中共投石问路，又或是国民党参选总统人选还要经习近平同意”。

民进党在新闻稿中强调，“两岸应该要以对等、尊严、民主、平等的对话，负责任的来处理分歧。民进党认为，面对疫情趋缓，两岸及国际都逐步开放的新情势下，应一起思考如何推动疫后健康有序的交流，这才是巩固两岸和平稳定发展的重要基础”。

国民党发言人林家兴则回应表示，“国民党在两岸有疫后复苏与发展需要、关系逐渐有融冰迹象的此时出访中国大陆，一定会坚守立场，争取与守护台湾的民生福祉与权益，也期盼民进党少点抹红，多点祝福，不要阻碍国民党为台湾民众拼好日子的努力，自甘成为两岸民间交流、迈向和平繁荣与区域稳定的绊脚石”。

他强调，国民党此次赴中国大陆之行，是延续去年8月的交流聆听之旅，注重在中国大陆台湾民众权益以及民生经贸问题，并代为反映广大农渔民与及中小企业的心声，是为了“顾民生护台湾”，聚焦追踪民生经济议题及台人权益，更渴望促进两岸透过交流对话减缓对抗。

(综合报道)

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