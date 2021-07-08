 台湾「国旗」太敏感 华盛顿删帖澄清 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.07.2021

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时政风云

台湾「国旗」太敏感 华盛顿删帖澄清

青天白日满地红的中华民国国旗现在变成台湾作为独立国家的象征，怎么会这样呢？

Taiwan Athleten mit Taiwanesischer Flagge

(德国之声中文网) 白宫在7月8日删除了一篇关于新冠疫苗捐赠的贴文，原因是其中包括台湾的国旗。随后，台湾政府要求其驻华盛顿办事处提醒美国，不要因为删帖而引起「不必要的猜测或误解」。

台湾外交部发言人欧江安向路透社表示，有注意到这则推文消失，也说此举「媒体各有解读」。她强调，近年来，台湾和美国之间的互信「不断提高」，拜登的团队对台湾表现出强有力的支持，包括疫苗捐赠。

白宫新冠反应小组本周在推特上发布了一张图片，介绍了美国在全球范围内捐赠疫苗的细节，包括上个月发往台湾的250万剂Moderna疫苗。推文显示了台湾的国旗和其他获得疫苗国家的国旗。

台湾总统蔡英文转发了这条推特，并补充说：「感谢美国的慷慨解囊。我们将共同战胜这场大流行病。」不过，该推文随后就被删除。

Taiwan Taipeh | Coronavirus | US-Lieferung Moderna-Impfstoff

6月20日，美国政府捐赠给台湾的250万剂莫德纳疫苗来台。

美国国家安全委员会发言人则说，在意识到放上国旗的错误后，就删除了该则推文。他强调，使用国旗是处理图像和社交媒体团队的「无心之过」 ，不应该被视为美国对台北政策的转变。

他说：「美国仍然致力于我们的一个中国政策。我们的政策几十年来一直很明确，没有改变。」根据现有政策，华盛顿并没有正式承认台湾政府。


美国是台湾最重要的国际支持者和武器供应商，拜登政府已承诺加强美台关系。然而，白宫印太协调官员坎贝尔周二表示，虽然华盛顿支持美台发展强有力的非官方关系，但不支持台湾独立。


敏感的「国旗」

 

青天白日满地红这面国旗是中华民国国旗，是中华民国1912年在中国大陆建立后由孙中山和陆皓东等人设计的。不过随着蒋介石政权退守台湾，中华人民共和国成立，代表「中国」的国旗成为五星旗。在台湾，随着解严与政党轮替，过去代表国民党政府统治大中国的国旗，现在也成为中华民国在台湾的象征，被视为台湾的「国旗」，甚至是台湾作为一个「独立国家」的符号。

在这种情节下，这面「国旗」就变得很敏感，虽然过去两岸有「九二共识一中各表」的默契，但在民进党政府执政下，中国对于任何关于台湾是或应该被承认为一个独立国家的说法都感到愤怒。 。而美国和大多数国家一样，只与北京有正式外交关系，而北京认为台湾是中国领土。但近来，在台北已面临中国越来越大的军事和政治压力下，美国承诺深化与台北的非官方关系。

(路透社等)

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