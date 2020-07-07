台湾国旗去哪了？德国外交部：从没放过

（德国之声中文网）德国媒体上周注意到，德国外交部网站上的国家（地区）介绍列表中，台湾页面上国旗呈现一片空白。有德国记者因此发问，为何台湾国旗会从外交部网站上"消失"。台湾多家媒体随后对台湾国旗的"突然消失"进行报道，更有媒体质疑德国是受到中国压力"悄悄撤下"台湾国旗。

对于"台湾国旗被消失"的说法，德国外交部对德国之声表示，外交部官网上从未使用过台湾国旗，并非突然撤下。台湾驻德代表处也澄清，台湾栏位本就未显示台湾国旗，不存在中国施压一说。

"向中国举白旗？"

这场"国旗争议"始于上周五（7月10日）。当时，德国自媒体记者提洛·容（Tilo Jung）在政府例行记者会上询问外交部副发言人布罗伊尔（Rainer Breul），为何外交部的各国介绍列表中没有显示台湾国旗，只是空白一片，"难道这是在向中国举白旗"？

布罗伊尔对此无法立即做出回答，但立即排除近期内进行过更新的可能性。值得注意的是，此前台湾多家媒体报道，布罗伊尔在记者会上回答"这是一个（网页）及时的更动"其实是误译，他当时回答的是"我一时无法给出答案，但我相信可以排除这是最新更动的可能性"。

布罗伊尔在回答记者问题时强调，德国恪守"一中政策"，"我们与台湾没有邦交。台湾不是我们承认的国家。因此我们在介绍世界地区时，将它（台湾）与有邦交的国家做区别，这并不奇怪。"

本周一，提洛·容再次在记者会上追问："巴勒斯坦也不被承认是国家。为何外交部只放巴勒斯坦国旗，却不置台湾国旗？"

外交部副发言人布罗伊尔回应称，经过求证，德国外交部自2017年网站改版以来没有显示过台湾国旗，在过去的网站记录中也没有找到针对台湾国旗的其它处理方式。"巴勒斯坦国旗在1974年就被国际承认。德国政府的立场没有偏移或改变，在以巴问题上，德国支持的是'两国方案'。"

提洛·容向德国之声表示，他是在听众的提醒下才注意到外交部网站上未显示台湾国旗。他也乐见台湾媒体对此议题的讨论。

"外交承认的象征"

《自由时报》引述台湾外交部发言人欧江安表示，对于德国外交部以其"一中政策"为理由的差异做法"无法接受"，因为介绍台湾的网页与其他国家或地区呈现方式不一致，只会对各国的民众造成没有必要的误会。

对于这场风波，台湾驻德代表处和德国在台协会皆做出澄清。台湾驻德国代表处在其脸书上指出，德国基于其一中政策仅承认中华人民共和国而未能与台湾建交或承认台湾。因此，国旗作为国家之象征，台湾国旗未能在德国外交部的官网出现，"与其一中政策一致，这点也和绝大部分与中国建交之国家对待台湾一样"。代表处也表示，在一中政策的框架下，台湾受到许多不公平的待遇，未来会就国旗一事继续争取。

打开德国外交部官网可以看见，台湾如今被列入国家（地区）搜索清单，依照拉丁文字母顺序被放在"T"开头国家列表中，其他国家以国名与国旗方式显示，台湾则只显示"Taiwan"，国旗一栏是空白的灰框。在台湾的栏目下，德国外交部加注了"此处的'Land'包含'国家、省份或地区'，并代表德国政府对待一个国家或地区地位的立场"。

台湾驻德代表在脸书上指出，德国外交部官网过去并未将台湾列入国家清单，而是列于其它项目。官网改版后将国家搜寻清单以国名与国家方式显示。几年前德国外交部网站改版时，即向代表处说明，基于国旗有外交承认的象征意义，因此台湾一栏没有国旗。

德国在台协会也发表声明称："德国外交部相关的网站不曾置放中华民国国旗，故没有所谓'突然移除国旗'的问题。关于这方面，德国外交部与其他国家的处理方式相同。目前由于技术因素，国旗的位置仍保留空白。"