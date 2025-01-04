台湾国安部门：中国正加大认知作战力度

（德国之声中文网）该机构表示，2024年中国发布的虚假或带有偏见的资讯数量增加了60%，从2023年的133万条增加到216万条。

台湾国安局认为，年轻网民是“争议讯息”的投放主要目标，因为影音、论坛、X等社媒平台的争议讯息大幅上涨。此外，脸书也是“异常账号”的主要活动平台，TikTok、抖音、X上的异常账号数量也显著增加。

简报中并没有明确定义何为“争议讯息”以及“异常账号”。国安部门警告称，中国还创建了一些“不真实的账号”，通过AI技术制作深度伪造影片(Deep Fake)在YouTube等平台上传播，企图以虚假的台湾政界人士影音讲话来误导台湾民众的视听与认知。值得注意的是，中国当局并不允许民众在境内使用YouTube、脸书、X、TikTok等平台。

目前，不少台湾报刊、传统媒体的所有者在中国大陆拥有相当的商业利益，北京方面已经能够通过这一渠道对台湾传媒界施加巨大影响力。

近年来，中国军舰、军机频频在台海周边区域举行军演，保持对台湾的压力 图像来源: EASTERN THEATRE COMMAND/REUTERS

中国一直坚称台湾是其一部分，并且拒绝放弃使用武力手段实现统一。国家主席习近平就在几天前的新年致辞中强调“谁也不能阻挡祖国统一的历史大势”。

台湾总统赖清德则在新年致辞中表示，面对来自中国的不断升级的威胁，台湾将持续加强防御，并强调台湾是对抗中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗等专制国家的“世界民主防线”之重要组成部分。

（美联社等）

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