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台湾国安部门：中国正加大认知作战力度

德正
2025年1月4日

台湾国家安全局1月3日发布简报称，中国方面正在加大认知作战的力度，通过传播网络虚假信息等手段破坏民众对台湾民主以及台美密切关系的信心, 升高社会对立氛围。

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来自中国的社媒TikTok在台湾年轻人中愈发受欢迎
来自中国的社媒TikTok在台湾年轻人中愈发受欢迎图像来源: DW

（德国之声中文网）该机构表示，2024年中国发布的虚假或带有偏见的资讯数量增加了60%，从2023年的133万条增加到216万条。

台湾国安局认为，年轻网民是“争议讯息”的投放主要目标，因为影音、论坛、X等社媒平台的争议讯息大幅上涨。此外，脸书也是“异常账号”的主要活动平台，TikTok、抖音、X上的异常账号数量也显著增加。

简报中并没有明确定义何为“争议讯息”以及“异常账号”。国安部门警告称，中国还创建了一些“不真实的账号”，通过AI技术制作深度伪造影片(Deep Fake)在YouTube等平台上传播，企图以虚假的台湾政界人士影音讲话来误导台湾民众的视听与认知。值得注意的是，中国当局并不允许民众在境内使用YouTube、脸书、X、TikTok等平台。

目前，不少台湾报刊、传统媒体的所有者在中国大陆拥有相当的商业利益，北京方面已经能够通过这一渠道对台湾传媒界施加巨大影响力

近年来，中国军舰、军机频频在台海周边区域举行军演，保持对台湾的压力
近年来，中国军舰、军机频频在台海周边区域举行军演，保持对台湾的压力图像来源: EASTERN THEATRE COMMAND/REUTERS

中国一直坚称台湾是其一部分，并且拒绝放弃使用武力手段实现统一。国家主席习近平就在几天前的新年致辞中强调“谁也不能阻挡祖国统一的历史大势”。

台湾总统赖清德则在新年致辞中表示，面对来自中国的不断升级的威胁，台湾将持续加强防御，并强调台湾是对抗中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗等专制国家的“世界民主防线”之重要组成部分。

（美联社等）

《零日攻击》为台湾人敲响警钟

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