台湾国安会议﹕示警两岸情势三大变化

(德国之声中文网) 台湾总统蔡英文周五(5月10日) 召开国安高层会议，要求相关官员完备反渗透、反统战机制，以针对假讯息及近期曝光「拥有媒体的财团接受中国资金或受中国影响」的问题，维护台湾主权和国安。

蔡英文于会后的记者会表示，要就两岸政治情势的「三个重要变化」向台湾人示警﹕首先是中国加大「一国两制台湾方案」的宣传力度，企图与台湾各界进行「民主协商」 ，并透过军事外交孤立台湾迫使民众接受其政治主张。其次，北京在大选年企图引导台湾政治人物表态，藉由涉台单位分化社会和介入选举。第三，中国在台海不断挑衅，破坏台海现状。

她补充，会加速「民主防护网」的修法工作，除了近日通过的《国家机密保护法》《刑法》修订外，未来还会修正《国家安全法》《两岸人民关系条例》《国家情报工作法》等。台方也会加速生产国造潜艇和防空制海飞弹，应对中共军事威胁。

美国众议院议长佩洛西 (Nancy Pelosi)

佩洛西﹕挺台非出于政治

日前，美国众议院以414：0的票数通过《台湾保证法2019》。事隔一天，27名美国国会成员出席了台北驻美经济文化代表处举办的《台湾关系法》周年庆祝活动。

美国众议院议长佩洛西 (Nancy Pelosi) 在活动中受邀致词时表示，过去40年来，《台湾关系法》强化了台美之间的连结与相互支持，也成为台美关系的基石。她说﹕「美国国会对台湾人民的支持不是基于政治，而是基于自由、安全、民主与人权等共享价值。」

此外，美国参议院外交委员会主席里施(James Risch) 也在活动中强调，美国在台协会(AIT) 本周一启用的新馆代表台美持续稳固的关系，不仅让台美互惠， 也在印太地区造就开放自由的大环境。

美国会对台策略拼弃惯例

华府智库全球台湾研究中心(Global Taiwan Institute) 副董事长叶介庭(Chieh-Ting Yeh) 告诉德国之声，众议院通过《台湾保证法2019》之举将可迫使美国国务院更新对台策略， 在现今美国国会友台的背景下，对增进台美关系会是一大利处。

叶介庭提到，美国国会以往惯例是在避免激怒中国的前提下，低调处理任何与台湾有关的议题。民主党一直以来也遵循这个惯例。但他认为美国国会近年来开始以更直接、公开的方式处理台湾议题。

他表示：「有鉴于现在中美关系发展的局势，美国国会不需要担心激怒中国，因为中美关系早已呈现对立局势。美国只有两种选择--公开支持或完全不支持台湾。这也是为什么我们能感受到美国采取更坚定的对台策略。」

蔡英文周四 (5月9日) 也在《外交政策》杂志 (Foreign Policy) 投书回顾台美关系过去40年来的发展。她在文中表示，台湾人民在选择民主价值的同时，也把命运掌握在自己手中。蔡英文指出，过去三年多，美国国会透过立法来展现对台湾的跨党派支持，也利用通过《台湾旅游法》来证明美国国会仍有创意与决心来增进台美关系。

她写道﹕「我们对民主与自由的共同承诺，是生活在独裁政权下的人永远无法理解的。台湾人民过去不曾向以恐惧威吓人的独裁政权屈服，未来也永远不会屈服。」

杨威廉/李芊（發自台北）