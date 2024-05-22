台湾国会职权修法 民众爆发抗议台湾总统赖清德就任之际，在立法院占多数的在野党推动一项法案，引发争议。在野党称，该法案旨在给予立法机构更多监督政府的权力。但法案的推进过程以及一些条款引发民众抗议。图像来源: Ann Wang/REUTERS台湾立法院激烈争执此次抗议起于5月17日，台湾立法院朝野立委就一项法案发生纷争，出现肢体冲突。图为民进党立委在立法院摆出抗议条幅，反对在野党立委推动的国会职权修法。图像来源: Ann Wang/REUTERS民众雨中抗议5月21日，大量台湾民众聚集立法院外抗议强行推进该法案。此事在台湾引起激烈辩论。批评者称，该法案使国会过度扩权，削弱总统权责。而法案的推动者则称是希望给予立法机构更多监督政府的权力。图像来源: YASUYOSHI CHIBA/AFP“不讨论，就散会”抗议者对法案的推进程序提出批评，认为在讨论中，国民党籍的立法院院长韩国瑜限制委员的发言人数和时间，是“没收讨论”。民进党立委要求逐条实质审查法案内容，否则就应散会，被拒绝。抗议者们因此高呼“不讨论、就散会”等口号。图像来源: Ann Wang/REUTERS“退回重审”此外，该法案有关总统在立法院作国情报告应即时依序回答立委的口头提问、以及国会的调查权和调阅权等，也引发争议。抗议者呼吁该法案须退回重审。图像来源: Chia-Chun YEH/DW“藐视国会”有关国会的质询权，法案规定被质询的官员不得反质询、拒绝提供资料或有其它“藐视国会”的行为，否则可能处以刑责。台湾法务部担忧增订藐视国会刑责引发寒蝉效应。有抗议者因此举起“我藐视国会”的字牌。图像来源: Johannes Neudecker/dpa/picture alliance民进党在立法院占少数此次抗议正值台湾民进党籍总统赖清德刚刚于5月20日宣誓就职之际。尽管民进党在1月的大选中获胜，但总统得票率为40%，未保住立法院多数席位。图为台湾立法院一名民进党立委感谢抗议者的支持。图像来源: Ann Wang/REUTERS6 张图1 | 66 张图政治台湾2024年5月22日2024年5月22日https://p.dw.com/p/4g8ub广告