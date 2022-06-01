 台湾回应菲律宾抗议 称有权在南海举行演习 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.06.2022

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台湾回应菲律宾抗议 称有权在南海举行演习

菲律宾外交部抗议台湾军队在南海太平岛周边海域实施实弹射击。周三，台湾外交部回应指出，台湾有权在太平岛及相关海域进行例行性操演。

太平岛目前由中华民国政府实际控制，隶属于高雄市旗津区中兴里管辖，与高雄港相距1600公里。

太平岛目前由中华民国政府实际控制，隶属于高雄市旗津区中兴里管辖，与高雄港相距1600公里。

（德国之声中文网）周二（6月28日），菲律宾外交部在推特上表示，台湾本周将在太平岛附近海域“实施非法的实弹演习”，菲律宾方面表示“强烈抗议”。

太平岛位于南海南沙群岛北部中央郑和群礁西北角，位居南海西侧航道的东边，面积0.51平方公里。中文以外的一些航海地图把太平岛命名为“伊图阿巴”（Itu Aba Island）。菲律宾将太平岛称为利高岛（Ligaw Island）。菲律宾也宣称对太平岛拥有主权。

菲律宾外交部表示：“这类非法活动会加剧南中国海的紧张局势，并让局势进一步复杂化。”

台湾外交部回应表示：“南海诸岛及太平岛属于中华民国领土，台湾对于南海诸岛及其相关海域享有国际法及联合国海洋法公约上的相关权利，不容置疑。”

2016年台湾前总统马英九登上太平岛宣示主权。

2016年台湾前总统马英九登上太平岛宣示主权。

台湾外交部副发言人崔静麟还向媒体表示，“台湾有权在太平岛及相关海域进行例行性操演，为保障海上交通及邻近海域作业的渔船安全，台湾每次实弹射击演练前都事先通知相关区域国家”。

太平岛目前由中华民国政府实际控制，隶属于高雄市旗津区中兴里管辖，与高雄港相距1600公里。菲律宾、越南及中国皆主张拥有太平岛主权，但均从未进行过实际控制。

通常情况下马尼拉政府对中国在南海的活动多有抱怨，例如非法捕鱼。

菲律宾虽然和台湾之间没有正式的邦交关系，但是双方却拥有紧密的文化和经济联系。目前在台湾生活的菲律宾人多达16万，其中多数为外籍劳工。

台湾在南海实际控制的岛屿除了太平岛之外，还有东沙岛。

（路透社）

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