台湾四大公投皆未通过 蔡英文：人民希望走向世界

（德国之声中文网）台湾周六（12月18日）举行全民公投，四大公投案分别为“重启核四”、“反莱猪进口”、“公投绑大选”和“珍爱藻礁”。其中莱猪进口议题被认为可能影响台美关系。

周六的公投从上午8时持续至下午4时。根据台湾中央选举委员会公告，四大公投有投票权的人数为1982万5468人，依照《公民投票法》的“四分之一有效同意票”规定计算，通过门槛为495万6367票，而且同意票必须高于不同意票。在四点开始计票的三小时后，四个公投案的不同意票都领先同意票。最终投票结果，四大公投皆未通过。

台湾总统蔡英文在台湾时间晚间7时半召开记者会，针对公投发表谈话。她感谢所有参与公投的台湾人民，无论投下的是同意或不同意票，都是公民意志的展现。“公投没有谁输谁赢的问题，只有国家未来要怎么走的问题。”

蔡英文表示，此次公投结果传递了四个讯息：台湾人民希望走向世界，愿意积极参与国际；人民支持能源转型，期待稳定供电，维持经济成长动能；人民重视生态环保，希望经济和环保达成双赢；人民期待公共政策资讯透明、被理性讨论。她也强调，会将不同的意见纳入政策评估与规划中。

与执政党意见相左的国民党此次以“四个都同意 台湾更美丽”为口号，呼吁支持者全部投下赞成票。国民党提出的同意理由包括反莱猪进口守护食品安全、公投绑大选更省钱、重启核四让台湾不缺电。

国民党主席朱立伦在公投结果大致确定后也召开记者会，对于公投结果“不理想”表达歉意，也呼吁“不要找战犯”。他强调，一路上都是为了台湾民主，没有为个人和政党，而是为民众关心的民生议题努力，也相信深化民主的道路不会中断。

蔡英文周六上午接受台湾媒体访问时表示，此次公投的四个议题对台湾的未来都很重要，对于能源转型、供电稳定、经贸布局、台美关系都是重要政策议题，呼吁民众投下"四个不同意"，让目前的施政能顺利继续进行。

台湾副总统赖清德周六则强调，公民投票是提供国人提供重大国家政策的机会，是"对事不对人"，因此敬请全国民众根据正确讯息，对国家做出最有利的决定；四个公投案牵涉的四大议题在台湾纷纷扰扰超过二十年，已经完成立法、形成政策，不应该停顿走回头路。

他特别提到珍爱藻礁和反莱猪两个公投议题，牵涉到台湾经济发展非常深远，而反莱猪公投若通过，势必会再度中断台美好不容易重启的双边贸易谈判，台湾要加入CPTPP，也会产生苦难，台湾企业生产制造的商品在进行国际贸易时将面临关税等种种问题，对台湾企业的竞争力产生重大影响。



专注研究台湾议题的政治专家南乐（Lev Nachman）此前在接受德国之声采访时表示，根据目前的民调，莱克多巴胺猪肉的公投似乎会通过。在短期内，它不会伤害美台关系，因为目前美台关系处于历史新高，推动这些密切丶牢固关系的相关人士不会受到公投结果影响太多。"但当涉及到美国贸易代表署和美台贸易谈判的未来时，结果可能不同。"

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至于公投是否是一场对民进党执政表现的一次考验，南乐指出："如果公投通过，我不一定认为这像是在衡量民进党表现的'期中考'。虽然如果公投题目全部通过的话，对民进党情况不妙，但我应该不会像2018年那样对他们造成损害。归根结底，目前重要的不是公投是否通过，而是各党派对公投结果的反应。"

依据《公民投票法》第三十条规定，选举委员会应于投票结束七日内公告结果。若公投案通过，有关法律、自治条例立法原则之创制案，行政院、直辖市、县（市）政府应于三个月内研拟相关之法律、自治条例提案，并送立法院、直辖市议会、县（市）议会应于下一会期修会前完成审议程序。有关重大政策者，应由总统和权责机关为实现公投内容之必要处置。

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