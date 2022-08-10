台湾周四再演习 蔡英文称中国军事威胁并未缩小

（德国之声中文网）美国国会众议长佩洛西(Nancy Pelosi)上周访问台湾后，中国在台湾周边多个海域展开了有史以来最大规模的军事演习，且时长超过了原定的"8月4日至8月7日"。 一直到8月10日，中国军方才表示，已经在台湾周边完成了"各项任务"。中国军方发言人同时也说，今后将在这些区域定期巡逻。这一系列表态意味着，连续几天的秀肌肉行为已经结束，但是北京将保持对台湾的压力。

之前几天，中国军演的内容包括了海上、空中的攻击，以及弹道导弹的试射，其中部分导弹飞越了台北。与此同时，台军较小规模的年度演习也按原计划进行。旨在演练军队拒止入侵能力的年度演习在佩洛西访台前就早已计划好。

8月11日，台湾总统蔡英文前往空军司令部与军官进行交流。根据蔡英文办公室发布的一份声明，蔡英文在交流中指出，当前中国军队的威胁并未减小。"我们将坚决捍卫我们的主权与国家安全，并坚持民主和自由的防线。"

蔡英文同时也强调，台湾既不会升级冲突，也不会挑起争端。她承认，台湾军队面对中国近期的军事挑衅，正面临繁重的压力。

路透社从一名知情人士处获悉，截至当地时间8月11日下午，停留在台海中线附近的中国以及台湾军舰数量不超过10艘，已经比前几天"大幅减少"。不过，当天早些时候，数架中国战斗机短暂飞越了台海中线。

这名熟悉台湾周边军事部署的知情人士还透露，在台湾以东、靠近日本与那国岛的洋面上，几艘中国军舰正在执行任务。与那国岛是离台湾最近的日本岛屿，离宜兰县仅有约60海里。

中国军方8月11日并未就台海周边形势置评。

台湾国防部8月11日晚些时候表示，当天在台湾海峡及其周围发现了21架中国军机和6艘中国海军舰艇。

台湾周四再次实弹演习

台湾军方在周四（8月11日）再次举行了实弹演习。台湾第八军团发言人告诉法新社，这场在台湾最南端屏东县的演习于当地上午8:30开始，持续了大约一个小时，其部队在周四的防御性演习中发射了榴弹炮和目标信号弹。

现场画面显示，在海岸边，武装士兵将榴弹炮一个接一个地射向大海。

台湾周二已经在屏东举行了类似的演习。军方表示，这两次演习都有数百名士兵参加。

虽然军演发生在中方演习后，但台湾军方表示，这些演习是早就安排好的，不是为了应对中国的战争游戏。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 佩洛西离台后解放军开展大规模实战化军事演训 美国众议院议长佩洛西上周二（2日）在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从上周四（4日）12时至7日12时在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。8日，解放军东部战区在微博上宣布，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 东部战区实施远程火力实弹射击 8月4日解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校对外表示，4日下午，“解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力”。七国集团当日发表外长联合声明，呼吁中国“不要单方面用武力改变该地区的现状，以和平方式解决两岸分歧”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 日本防卫省：解放军发射的导弹飞越台湾本岛上空 日本防卫省的报告指出，日方推定中国在4日下午陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区（EEZ），4枚飞越台湾本岛上空。防卫省表示，日方将持续搜集情报，分析并警戒监视。日本媒体称这是中国导弹首度落入日本专属经济区。台湾国防部4日深夜发布新闻稿侧面回应，指“实时掌握发射动态”，但由于弹道路径在大气层之外，“对飞越的广阔地面区域并无危害”，故未发布警报。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 真的？假的？ 8月5日，新华社发布一张照片。配文为：中国人民解放军东部战区海军继续在台岛周边海域展开实战化训练。这是某舰官兵在瞭望观察。画面中远处的军舰据称是台湾海军“兰阳号”护卫舰（FFG-935）。台湾有媒体分析报道称，背景中可见的烟囱就是花莲和平火力发电厂的烟囱。但是也有媒体认为，这张图片是经过Photoshop处理过的“假照片”。台湾国防部就这张照片做出回应时称，解放军军舰没有进入台湾领海。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军军舰与台湾兰阳号对峙 8月5日，新华社公布的另一张有关解放军东部战区继续在台湾周边海空域进行实战化联合演训的照片上，可以清晰看到舷号935的台湾兰阳号巡防舰。台湾国防部回应称，“已侦获多批中共机、舰活动，第一时间已广播告警，并运用空中侦巡兵力、海军舰艇，以及岸置飞弹适切应处”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军飞行员俯瞰台湾中央山脉 5日，中国军方发布“解放军战士从战机上俯瞰台湾海岸线和中央山脉”的视频和照片，背景的海岸山脉清晰可见。一名解放军飞行员面对镜头说：“今天我执行抵近慑压任务，我在目视距离俯瞰祖国宝岛海岸线和中央山脉，作为军人的使命感和荣誉感油然而生。维护祖国领土完整的决心更加坚定，我们将持续加强练兵备战，确保能够应对一切危机事态。”

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台国防部：“解放军未进入领海领空” 8日，台湾国防部举行记者会，情次室次长颜有贤中将表示，解放军海军4日至8日演习期间，每天在台湾连结区（24海里）外，保持13艘作战舰、情搜船进行活动。空军在北部、西部、西南、东部等，每天派遣包含作战机 ，包括歼-11、歼-16及空警等相关系列，实施军事威慑行动。他强调，解放军“从未进入我国领海、领空”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 美国防部：里根号留守台湾周边海域监控情势 白宫方面4日宣布，五角大楼指示“罗纳德·里根号”航空母舰留在台湾附近地区“监视局势”。路透社报道，美国海军日表示，“里根号”航母正在西太平洋的菲律宾海进行预定的行动，该海域面积为570万平方公里，其中包括台湾东南部水域。智库南海战略态势感知8月8日在社交媒体上发布消息，指美国航母“里根”号在过去两天，继续向南移动了约140海里。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台湾“天雷操演”即将登场 台湾媒体报道称，台湾军方将于在屏东车城至枋山一带实施“天雷操演”，共36门155榴弹炮面海进行反登陆射击，划定演习区域与解放军公布的军演范围接近，甚至不排除有小部分重叠。台湾军方强调，年度天雷操演早于7月22日就公布，并非为特定状况临时起意，加无须过度解读。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 6成台湾人不担心两岸进一步军事冲突 台湾“中华民意研究协会”最新公布的民调显示，台湾60.1%的民众不担心两岸进一步军事冲突，仅有34.0%担心。如果中国大陆攻打台湾，美国会不会出兵参战协防？有48.5%民众认为美国会出兵，37.4%认为不会，看法的差异主要来自民众的党派性与年龄，越年轻认为美国会出兵的比率越高。这份民调访问的时间为8月3日至5日。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军东部战区宣布完成联合军事行动 中国解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校10日表示，东部战区完成在台岛周边海空域组织诸军兵种部队系列联合军事行动的各项任务。他补充说，“战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整”。同一天，中国国新办发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，强调“非和平方式将是不得已情况下做出的最后选择”。



两岸口水仗继续

台湾外交部发言人欧江安表示，只有台湾人民才能决定台湾的未来。她指责北京方面正在利用佩洛西的访问作为"制造新常态的接口"，从而"恐吓台湾人民"。

中国外交部发言人汪文斌说，"实现祖国完全统一"是一个"不可阻挡的历史趋势"。他说，中方愿意为和平统一创造广阔的空间，"但绝不会给各种形式的台独分裂活动留下任何空间。"

1949年中国内战结束后，蒋介石治下的中华民国政权败退台湾，与北京的中华人民共和国政权互不隶属，但又都宣称对包括台湾在内的整个中国拥有主权。北京方面数十年来一直坚称，台湾问题纯属内政，并且不放弃在必要时使用武力。而台湾方面在90年代初实现民主化之后，已经不再对整个中国提出主权诉求。

台灣老百姓如何應對中國軍演？

（路透社，法新社）

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