台湾启动防御系统应对中国侵扰

（德国之声中文网）台湾出动战斗机，将海军置于警戒状态，并开启了导弹系统，以应对侵扰台海周边的34架中国军机和9艘军舰的行动。这些行动被视为中国政府试图动摇和恐吓民主台湾的战略的一部分。

此次大规模行动正值北京加大对台湾的潜在封锁或直接攻击的准备之际，引起了台湾主要盟友美国军界领导人的担忧。

在上个月的一份备忘录中，美国空军上将米尼汉（Mike Minihan）敦促指挥官为2025年美中在台湾问题上发生冲突做好准备。作为美国空军机动司令部司令，米尼汉对中国军队有着敏锐的了解。除了他的预言之外，美国国内其他舆论也要求加强战备。

台湾国防部表示，周二（1月31日）有20架中国军机越过了台湾海峡中线。自1949年在内战中分离以来，该线长期一直是双方的非正式缓冲区。

中国声称台湾是自己的领土，必要时可以用武力夺取，而绝大多数台湾人反对接受中国共产党专制政权的统治。

台湾国防部周三表示，台湾的武装部队将监测局势，以应对这些来自中国的侵扰。

这些年，台湾自制的那些军事装备 云豹装甲车 云豹装甲车（CM-32/33/34）是中华民国陆军兵工整备发展中心研发的八轮传动装甲车，于2002年完成首辆原型车。图为CM-32指挥车型。而CM-33为榴弹机枪装步战斗车，CM-34为30公厘机炮装步战斗车。据中央社援引台湾國防部資料，雲豹八輪甲車共可乘坐9人，巡航里程達800公里，轉向半徑11公尺，采用八輪全時傳動模式，具高度機動、越野與涉水能力。台媒报道称，CM-34最高速每小時100公里，車身防護可抗12.7公厘機槍射擊，武器系統有效射程3000公尺。

这些年，台湾自制的那些军事装备 「玉山舰」下水 「玉山舰」是新型两栖运输舰，该舰于2021年4月13日在高雄港区下水。中央社援引台湾海军报道称，此军舰将担负两栖作战、外离岛物资支援、人道救援等任务。此运输舰以台湾最高峰为典故，命名「玉山舰」，预计2022年交舰。

这些年，台湾自制的那些军事装备 「国舰国造」的里程碑 台湾总统蔡英文和国防部长邱国正等人出席了「玉山舰」的下水典礼。蔡英文表示，玉山舰除了是台湾海军首艘万吨级两栖运输舰外，「更是依据国防战训需求而设计建造，是国舰国造的另一里程碑，相信有了这艘运输舰加入，能强化海军执行任务能力，让国防力量更加坚实」。

这些年，台湾自制的那些军事装备 沱江级巡逻舰 根据中华民国海军网站，台湾「國艦國造」计划对于沱江軍艦建造、磐石軍艦建造和光華六號後續艇建造给出详细说明。其中沱江軍艦係（图）為迅海計畫建置的多功能三級艦；具有雷达隐身功能和“強大的打擊火力以及高存活性設計”。第一艘原型舰2012年11月动工建造，2014年3月举行下水仪式，同年12月交付。

这些年，台湾自制的那些军事装备 磐石軍艦——台湾海军吨位最大的船舰 磐石舰的全名“磐石号快速战斗支援舰”，属于油弹补给舰。其名称典故来于台湾百岳之磐石山，在2015年1月交舰，是台湾排水量最大的船舰。据报道，磐石舰担负油弹补给与人道救援任务，舰上有野战医院，甲板与机库可以各停放一架33吨直升机。

这些年，台湾自制的那些军事装备 光华六号后续艇 光华六号后续艇是台湾国际造船（CSBC）为中华民国海军制造的导弹快艇，属于近岸作战打击兵力。这是依据中华民国海军“光华六号”计划案建造的导弹快艇，中华民国海军网站表示，“因应台海战备需求，海军需筹建性能较优、耐波性较佳之大型飞弹快艇”。“光华六号”计划共建造30艘导弹快艇，全案已于2011年12月2日完成。

这些年，台湾自制的那些军事装备 正在制造的防御潜舰 除了「國艦國造」外，也有「潜舰国造」，也就是自制防御潜舰。中华民国海军自行研究并设计建造的柴电潜舰在2014年时开始规划，并于2016年首度正项编列预算启动。该自制防御潜舰由台湾国家中山科学研究院负责规划并与美国企业洛克希德马丁共同研制，排水量大约2500吨到3000吨之间，由台湾国际造船公司负责建造。预计首艘原型潜舰最快2024年下水、 2025年正式成军。

这些年，台湾自制的那些军事装备 雄风系列反舰飞弹 除了舰艇外，台湾在反舰飞弹和制海武器领域也进行自主研发，最有名的当属“雄风”系列。该类型的反舰飞弹普遍装备于大中小型作战舰艇上，其研制始于上世纪70年代末期，分I/II/III三个型号，其中图为III型（简称“雄三”）超音速反舰飞弹。台湾军方没有正式公布“雄三”的有效射程。

这些年，台湾自制的那些军事装备 经国号战斗机 经国号战斗机又称F-CK-1战斗机，这是台湾在美国技术协助下设计、开发的一种轻型超音速多用途喷气战斗机。在中华民国空军的规划下，此战斗机与台湾从法国采购的幻影2000-5战斗机以及从美国采购的F-16战斗机，一同构成台湾空军防卫的主力。这是1980年代在时任中华民国总统蒋经国指示下展开的“自制防御战机”，命名为“经国号”以纪念蒋经国。

这些年，台湾自制的那些军事装备 “经国”配“天剑” 台湾自主制造战机的发展专案分四个部分，分别为“鹰扬”、“云汉”、“天雷”和“天剑”。其中“鹰扬”发展机身，“云汉”发展引擎及其相关系 统，“天雷”发展航电系统，“天剑”发展空对空导弹。图为天剑二型空对空导弹，此中程导弹是由中华民国中山科学研究院在美国协助下为经国号战机所研发生产的装备。

这些年，台湾自制的那些军事装备 自制的高教机“勇鹰” 蔡英文上台后力推 “国机国造”计划，图为被视为台湾本土制造代表之一的新式军用高级教练机 “勇鹰”，该原型机在2019年9月亮相。据媒体报道，勇鹰（T-5 Brave Eagle）属于第五代高级喷气教练机，也能在“平战转换”的需求下转换为攻击机的角色，执行防卫作战的任务。

这些年，台湾自制的那些军事装备 锐鸢无人机 锐鸢无人机，原名 “中翔二号”无人机，是台湾中科院研发的战术型无人飞机系统。据报道， 此系统具有快速部署、长时滞空巡侦、目标监侦定位、电子反干扰与即时影像传输等功能，目前在台湾岛地面部署，进行战场侦察、不对称作战与提供天然灾害救灾资讯等任务。

这些年，台湾自制的那些军事装备 “天弓三型”地對空武器系統 除了“国机国造”计划外，台湾也在反战术弹道导弹方面推出 “层系计划”，由中华民国中山科学研究院研发天弓防空系列。其中，天弓三型（简称“弓三”）被专门编列为 “强弓专案”。据研发者介绍，弓三武器系統除了飛彈及箱之外，其射控系統包含相列雷達、戰術中心、電源車、通信中繼及發射架，可同時接戰高性能戰機、巡弋飛彈、反輻射飛彈及短程戰術彈道飛彈等多目標威脅。

这些年，台湾自制的那些军事装备 雷霆2000多管火箭系统 雷霆2000多管火箭系统是高度整合的射击指挥系统，是台湾参考各国现代化设计后自力研制的多管火箭炮。该系统1997年正式公开，2012年9月1日移交台湾陆军。据报道，整套系统以射击指挥车、炮车、AT8X8弹药车和三种规格的炮兵火箭组成。这一射击指挥系统具有可自行判断弹种、自动依弹种计算射击诸元、自动调整发射器高低角度与射界等特点。



北约秘书长发出警告

此前，北约秘书长斯托尔滕贝格警告说，中国日益强硬的姿态和及其与俄罗斯的合作不仅对亚洲而且对欧洲构成了威胁。

斯托尔滕贝格在周三访问日本时说，中国正在越来越多地投资于核武器和远程导弹，而不提供透明度或参与军备控制谈判。斯托尔滕贝格早些时候批评中国"欺负邻国和威胁台湾"，并强调日本和其他民主国家需要与北约合作，共同捍卫国际秩序。

"北约需要确保我们有朋友。"他说，中国胁迫邻国和威胁台湾的企图不断升级，"与我们在印太地区的伙伴更紧密地合作非常重要。"

中国外交部在回应中指责北约"突破传统防区和领域"，"渲染中国威胁"。

"中国始终是世界和地区和平稳定的维护者。"中国外交部发言人毛宁在1月30日的例行记者会上说，"我想强调的是，亚太不是地缘争夺的战场，不欢迎冷战思维、阵营对抗。"

北约秘书长斯托尔滕贝格1月31日与日本首相岸田文雄会面

美国国务卿布林肯即将访北京

目前还不清楚是什么原因促使中国在台湾进行的这次侵扰行动，尽管它发生在美国国务卿布林肯访问北京之前--这将成为拜登在2020年就任总统以来访问中国的最高级别美国官员。

北京经常试图在高层会晤之前强调台海关系是美中关系中最严重的问题，以此寻求经济、贸易和政治等其他问题上更多有意义的交流空间。

中国几乎每天都派军舰、轰炸机、战斗机和协助飞机进入台湾附近的空域，希望以此消耗台湾有限的国防资源，削弱对有独立倾向的蔡英文总统的支持。

中国战机还在中国南海和东海的国际空域与美国及其盟国的军机对峙，北京称对方进行危险和威胁性的演习。

最近几个月，外国政界人士对台湾进行了一系列访问，其中包括美国前众议院议长佩洛西和许多来自欧盟的政界要人，刺激了双方的军事力量展示。

作为对佩洛西8月访问的回应，中国在台湾岛周围举行大规模军事演习，并向太平洋发射了导弹。

中国多次威胁要对寻求与台湾建立更紧密关系的国家进行报复，引发欧洲、日本、美国和其他国家民意的反弹。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 佩洛西离台后解放军开展大规模实战化军事演训 美国众议院议长佩洛西上周二（2日）在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从上周四（4日）12时至7日12时在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。8日，解放军东部战区在微博上宣布，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 东部战区实施远程火力实弹射击 8月4日解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校对外表示，4日下午，“解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力”。七国集团当日发表外长联合声明，呼吁中国“不要单方面用武力改变该地区的现状，以和平方式解决两岸分歧”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 日本防卫省：解放军发射的导弹飞越台湾本岛上空 日本防卫省的报告指出，日方推定中国在4日下午陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区（EEZ），4枚飞越台湾本岛上空。防卫省表示，日方将持续搜集情报，分析并警戒监视。日本媒体称这是中国导弹首度落入日本专属经济区。台湾国防部4日深夜发布新闻稿侧面回应，指“实时掌握发射动态”，但由于弹道路径在大气层之外，“对飞越的广阔地面区域并无危害”，故未发布警报。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军军舰与台湾兰阳号对峙 8月5日，新华社公布的另一张有关解放军东部战区继续在台湾周边海空域进行实战化联合演训的照片上，可以清晰看到舷号935的台湾兰阳号巡防舰。台湾国防部回应称，“已侦获多批中共机、舰活动，第一时间已广播告警，并运用空中侦巡兵力、海军舰艇，以及岸置飞弹适切应处”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军飞行员俯瞰台湾中央山脉 5日，中国军方发布“解放军战士从战机上俯瞰台湾海岸线和中央山脉”的视频和照片，背景的海岸山脉清晰可见。一名解放军飞行员面对镜头说：“今天我执行抵近慑压任务，我在目视距离俯瞰祖国宝岛海岸线和中央山脉，作为军人的使命感和荣誉感油然而生。维护祖国领土完整的决心更加坚定，我们将持续加强练兵备战，确保能够应对一切危机事态。”

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台国防部：“解放军未进入领海领空” 8日，台湾国防部举行记者会，情次室次长颜有贤中将表示，解放军海军4日至8日演习期间，每天在台湾连结区（24海里）外，保持13艘作战舰、情搜船进行活动。空军在北部、西部、西南、东部等，每天派遣包含作战机 ，包括歼-11、歼-16及空警等相关系列，实施军事威慑行动。他强调，解放军“从未进入我国领海、领空”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 美国防部：里根号留守台湾周边海域监控情势 白宫方面4日宣布，五角大楼指示“罗纳德·里根号”航空母舰留在台湾附近地区“监视局势”。路透社报道，美国海军日表示，“里根号”航母正在西太平洋的菲律宾海进行预定的行动，该海域面积为570万平方公里，其中包括台湾东南部水域。智库南海战略态势感知8月8日在社交媒体上发布消息，指美国航母“里根”号在过去两天，继续向南移动了约140海里。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台湾“天雷操演”即将登场 台湾媒体报道称，台湾军方将于在屏东车城至枋山一带实施“天雷操演”，共36门155榴弹炮面海进行反登陆射击，划定演习区域与解放军公布的军演范围接近，甚至不排除有小部分重叠。台湾军方强调，年度天雷操演早于7月22日就公布，并非为特定状况临时起意，加无须过度解读。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 6成台湾人不担心两岸进一步军事冲突 台湾“中华民意研究协会”最新公布的民调显示，台湾60.1%的民众不担心两岸进一步军事冲突，仅有34.0%担心。如果中国大陆攻打台湾，美国会不会出兵参战协防？有48.5%民众认为美国会出兵，37.4%认为不会，看法的差异主要来自民众的党派性与年龄，越年轻认为美国会出兵的比率越高。这份民调访问的时间为8月3日至5日。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军东部战区宣布完成联合军事行动 中国解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校10日表示，东部战区完成在台岛周边海空域组织诸军兵种部队系列联合军事行动的各项任务。他补充说，“战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整”。同一天，中国国新办发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，强调“非和平方式将是不得已情况下做出的最后选择”。



台湾明年初将举行总统大选

台湾将于明年举行总统大选，这与中国国家主席兼党的总书记习近平独裁政权形成鲜明对比。习近平废除了国家主席任期限制，使他成为事实上的终身领导人。中国试图与台湾支持统一的国民党合作，但收效在很大程度上适得其反。

尽管国民党在去年的地方选举中表现良好，但是其亲北京政策未能在全台湾范围内获得选民的共鸣。

为了应对中国的威胁，台湾向美国订购更多的防御性武器，利用其民主和高科技经济来加强对外关系，并重振其国内武器工业。

台湾的义务役将从现行的四个月延长至一年。民意调查显示，民众高度支持增加国防开支以应对中国的威胁。

在上个月的一次采访中，台湾驻美国代表萧美琴表示，台湾从乌克兰反击俄罗斯入侵的战争中吸取了重要经验，这将有助于台湾阻止来自中国的任何攻击，以及在面对攻击时的自我防卫。

这些经验包括让预备军人与平民做更多的准备，像乌克兰人在俄罗斯入侵时那样进行全社会对抗。

"我们现在所做的一切，都是为了防止乌克兰悲剧的痛苦和磨难在台湾重演。" 萧美琴说，她说："因此，我们最终目的是阻止动武，但在最坏的情况下，台湾清楚必须做更充分的准备。"

（美联社）

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