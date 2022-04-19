台湾向乌克兰提供援款 乌再试人道主义走廊

(德国之声中文网) 乌克兰城市马里乌波尔周六再次尝试开启人道主义走廊。该国副总理韦列修克（Iryna Vereshchuk）在脸书上表示，如果一切按计划进行，被围困的马里乌波尔市将于当地时间中午开始疏散平民：“今天，我们将再次努力疏散妇女、儿童和老人”。

此前该市的人道主义行动均已失败告终。俄乌双方相互指责对方未遵守停火协议。

美联社报道，马里乌波尔市政委员会和市长顾问周五（4月22日）表示，在距离马里乌波尔不远处又发现了万人坑。马里乌波尔市政委员会在社交媒体上公布了一张Planet Labs拍摄的卫星照片，图像显示了一个长 45 米、宽 25 米的万人坑，容纳至少1千具尸体。本周早些时候，Maxar科技公司公布的卫星照片可以看到，马里乌波尔以西20公里的村庄曼胡什（Manhush）有200多个新坟墓。

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台湾伸出援手

台湾外交部长吴钊燮周五与基辅市长克利奇科通了视讯电话。他宣布向基辅市转赠台湾民众募捐的300万美元，另外还提供给乌克兰当地几所医疗机构500万美元。根据中央社报道，吴钊燮指出，俄罗斯入侵乌克兰，不仅对乌克兰民众造成巨大伤害，也对国际秩序与民众社会造成严峻威胁。台湾与乌克兰同为民主理念相近伙伴，也同样站在抵挡威权主义扩张的前线。他还补充表示，台湾政府及人民同样面对海峡对岸威权政体的高度威胁，因此对乌克兰目前面临的处境感同身受。台湾人民热烈踊跃捐输物资及金钱，藉此表达对乌克兰的坚定支持。

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就在同一天，欧盟和美国对北京发出警告表示，若是中国对普京发动的战争提供支持，或帮助莫斯科避开西方制裁，这将会损害双方关系。美国副国务卿舍曼（Wendy Sherman）和与欧盟对外事务部（EEAS）秘书长萨里尼诺（Stefano Sannino）在布鲁塞尔举行了会谈。双方在发表的联合声明中指出将继续敦促中国，不要规避或破坏国际社会对俄罗斯的制裁，也不要给俄罗斯提供任何形式的支持。声明强调，这会给美中以及欧中关系带来影响。

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联合国秘书长安东尼奥-古特雷斯计划于下周二（4月26日）前往莫斯科，与俄罗斯总统普京和俄罗斯外长拉夫罗夫举行会晤。根据联合国网站消息，联合国助理发言人金子绘里（Eri Kaneko）昨日（4月22日）在例行记者会上表示: 秘书长“希望讨论如何尽快给乌克兰带来和平” 。 另外，古特雷斯还通过发言人告知记者，他还将于下周访问乌克兰，与该国外交部长库列巴举行会议，并将于4月28日与总统泽连斯基会晤。

（美联社，路透社等）

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