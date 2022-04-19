台湾向乌克兰提供援款 乌再试人道主义走廊

被俄军围困的马里乌波尔市周六再次尝试启动人道主义走廊疏散平民，此前该市人道主义行动均已失败告终。昨日，台湾外交部长吴钊燮与基辅市长通电话，并向乌方援助800万美元。与此同时，欧盟和美国对北京放出警告，若是中国对俄罗斯提供支持，将损害双方关系。
(德国之声中文网) 乌克兰城市马里乌波尔周六再次尝试开启人道主义走廊。该国副总理韦列修克（Iryna Vereshchuk）在脸书上表示，如果一切按计划进行，被围困的马里乌波尔市将于当地时间中午开始疏散平民：“今天，我们将再次努力疏散妇女、儿童和老人”。
此前该市的人道主义行动均已失败告终。俄乌双方相互指责对方未遵守停火协议。
美联社报道，马里乌波尔市政委员会和市长顾问周五（4月22日）表示，在距离马里乌波尔不远处又发现了万人坑。马里乌波尔市政委员会在社交媒体上公布了一张Planet Labs拍摄的卫星照片，图像显示了一个长 45 米、宽 25 米的万人坑，容纳至少1千具尸体。本周早些时候，Maxar科技公司公布的卫星照片可以看到，马里乌波尔以西20公里的村庄曼胡什（Manhush）有200多个新坟墓。
台湾外交部长吴钊燮周五与基辅市长克利奇科通了视讯电话。他宣布向基辅市转赠台湾民众募捐的300万美元，另外还提供给乌克兰当地几所医疗机构500万美元。根据中央社报道，吴钊燮指出，俄罗斯入侵乌克兰，不仅对乌克兰民众造成巨大伤害，也对国际秩序与民众社会造成严峻威胁。台湾与乌克兰同为民主理念相近伙伴，也同样站在抵挡威权主义扩张的前线。他还补充表示，台湾政府及人民同样面对海峡对岸威权政体的高度威胁，因此对乌克兰目前面临的处境感同身受。台湾人民热烈踊跃捐输物资及金钱，藉此表达对乌克兰的坚定支持。
就在同一天，欧盟和美国对北京发出警告表示，若是中国对普京发动的战争提供支持，或帮助莫斯科避开西方制裁，这将会损害双方关系。美国副国务卿舍曼（Wendy Sherman）和与欧盟对外事务部（EEAS）秘书长萨里尼诺（Stefano Sannino）在布鲁塞尔举行了会谈。双方在发表的联合声明中指出将继续敦促中国，不要规避或破坏国际社会对俄罗斯的制裁，也不要给俄罗斯提供任何形式的支持。声明强调，这会给美中以及欧中关系带来影响。
联合国秘书长安东尼奥-古特雷斯计划于下周二（4月26日）前往莫斯科，与俄罗斯总统普京和俄罗斯外长拉夫罗夫举行会晤。根据联合国网站消息，联合国助理发言人金子绘里（Eri Kaneko）昨日（4月22日）在例行记者会上表示: 秘书长“希望讨论如何尽快给乌克兰带来和平” 。 另外，古特雷斯还通过发言人告知记者，他还将于下周访问乌克兰，与该国外交部长库列巴举行会议，并将于4月28日与总统泽连斯基会晤。
（美联社，路透社等）
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