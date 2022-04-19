 台湾向乌克兰提供援款 乌再试人道主义走廊 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.04.2022

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时政风云

台湾向乌克兰提供援款 乌再试人道主义走廊

被俄军围困的马里乌波尔市周六再次尝试启动人道主义走廊疏散平民，此前该市人道主义行动均已失败告终。昨日，台湾外交部长吴钊燮与基辅市长通电话，并向乌方援助800万美元。与此同时，欧盟和美国对北京放出警告，若是中国对俄罗斯提供支持，将损害双方关系。

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟

    战前忙碌的港口

    这是2018年10月的照片。那时，马里乌波尔港除了是个可以放松的地方，也有重要经济意义，港口给不少当地人提供了工作机会。

  • Ukraine Krieg | Mariupol Hafen

    马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟

    战后的港口

    在俄罗斯开始其侵略战争两个月后，该港口几乎见不到任何船只。俄罗斯国防部长曾说：「该市的重要基础设施，包括海港和航道都被布雷、被浮动吊车封锁了。」

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟

    战前充满欢笑的公园

    这张照片拍摄于2019年6月的照片，显示出孩子们正在公园内快乐地玩耍，远处有座教堂。

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟

    战后的公园

    从图片上方的教堂能看出这是同个公园，但景色已完全不同了。

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟

    战前人来人往的歌剧院

    这张拍摄于2014年8月30日的照片中，可以看到手持乌克兰国旗的年轻人在抗议俄罗斯进攻。那一年，俄罗斯吞并了克里米亚。但那时，即使乌克兰东部局势紧张，该歌剧院仍是一个文化交流的场所。

  • Ukraine Krieg | Mariupol Theater

    马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟

    战后的歌剧院

    今年3月中旬，尽管当时有几百名平民在里面避难，俄罗斯士兵仍对这座歌剧院展开空袭，导致许多平民死伤。

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟

    战前正常运作的钢铁厂

    亚速公司在马里乌波尔经营着欧洲最大的钢铁厂之一，该公司是除了港口之外，该市的另一个重要雇主。

  • Ukraine Krieg | Mariupol Stahlwerk

    马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟

    战后的钢铁厂

    而这是2022年4月17日的景象，尽管很像电影场景，但却是遭到俄军轰炸的结果。在战后很长时间里，乌克兰士兵都在钢铁厂内坚守。

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟

    战前生气蓬勃的住宅区

    这张2018年夏天的照片让人们看到了俄罗斯入侵前的马里乌波尔街道，照片中的市民庆祝着从俄罗斯分离主义分子手中解放该市四周年的游行。

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟

    战后的住宅区

    现在的马里乌波尔只剩一片荒芜，树木几乎无一例外地被烧毁，公寓和房屋被摧毁。许多媒体照片显示尸体横在大街上，人们把死去的亲友埋在他们的院子里。

    作者: Greta Hamann


  • Ukraine Krieg | Mariupol

    马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟

    战前忙碌的港口

    这是2018年10月的照片。那时，马里乌波尔港除了是个可以放松的地方，也有重要经济意义，港口给不少当地人提供了工作机会。

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    战后的港口

    在俄罗斯开始其侵略战争两个月后，该港口几乎见不到任何船只。俄罗斯国防部长曾说：「该市的重要基础设施，包括海港和航道都被布雷、被浮动吊车封锁了。」

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    这张照片拍摄于2019年6月的照片，显示出孩子们正在公园内快乐地玩耍，远处有座教堂。

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    战后的公园

    从图片上方的教堂能看出这是同个公园，但景色已完全不同了。

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    战前人来人往的歌剧院

    这张拍摄于2014年8月30日的照片中，可以看到手持乌克兰国旗的年轻人在抗议俄罗斯进攻。那一年，俄罗斯吞并了克里米亚。但那时，即使乌克兰东部局势紧张，该歌剧院仍是一个文化交流的场所。

  • Ukraine Krieg | Mariupol Theater

    马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟

    战后的歌剧院

    今年3月中旬，尽管当时有几百名平民在里面避难，俄罗斯士兵仍对这座歌剧院展开空袭，导致许多平民死伤。

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    马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟

    战前正常运作的钢铁厂

    亚速公司在马里乌波尔经营着欧洲最大的钢铁厂之一，该公司是除了港口之外，该市的另一个重要雇主。

  • Ukraine Krieg | Mariupol Stahlwerk

    马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟

    战后的钢铁厂

    而这是2022年4月17日的景象，尽管很像电影场景，但却是遭到俄军轰炸的结果。在战后很长时间里，乌克兰士兵都在钢铁厂内坚守。

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟

    战前生气蓬勃的住宅区

    这张2018年夏天的照片让人们看到了俄罗斯入侵前的马里乌波尔街道，照片中的市民庆祝着从俄罗斯分离主义分子手中解放该市四周年的游行。

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟

    战后的住宅区

    现在的马里乌波尔只剩一片荒芜，树木几乎无一例外地被烧毁，公寓和房屋被摧毁。许多媒体照片显示尸体横在大街上，人们把死去的亲友埋在他们的院子里。

    作者: Greta Hamann


(德国之声中文网) 乌克兰城市马里乌波尔周六再次尝试开启人道主义走廊。该国副总理韦列修克（Iryna Vereshchuk）在脸书上表示，如果一切按计划进行，被围困的马里乌波尔市将于当地时间中午开始疏散平民：“今天，我们将再次努力疏散妇女、儿童和老人”。

此前该市的人道主义行动均已失败告终。俄乌双方相互指责对方未遵守停火协议。

美联社报道，马里乌波尔市政委员会和市长顾问周五（4月22日）表示，在距离马里乌波尔不远处又发现了万人坑。马里乌波尔市政委员会在社交媒体上公布了一张Planet Labs拍摄的卫星照片，图像显示了一个长 45 米、宽 25 米的万人坑，容纳至少1千具尸体。本周早些时候，Maxar科技公司公布的卫星照片可以看到，马里乌波尔以西20公里的村庄曼胡什（Manhush）有200多个新坟墓。

更多阅读：普京: 马里乌波尔已解放 不让钢铁厂飞出一只苍蝇

台湾伸出援手

台湾外交部长吴钊燮周五与基辅市长克利奇科通了视讯电话。他宣布向基辅市转赠台湾民众募捐的300万美元，另外还提供给乌克兰当地几所医疗机构500万美元。根据中央社报道，吴钊燮指出，俄罗斯入侵乌克兰，不仅对乌克兰民众造成巨大伤害，也对国际秩序与民众社会造成严峻威胁。台湾与乌克兰同为民主理念相近伙伴，也同样站在抵挡威权主义扩张的前线。他还补充表示，台湾政府及人民同样面对海峡对岸威权政体的高度威胁，因此对乌克兰目前面临的处境感同身受。台湾人民热烈踊跃捐输物资及金钱，藉此表达对乌克兰的坚定支持。

观看视频 03:16

俄罗斯入侵乌克兰：台湾民众怎么看？

就在同一天，欧盟和美国对北京发出警告表示，若是中国对普京发动的战争提供支持，或帮助莫斯科避开西方制裁，这将会损害双方关系。美国副国务卿舍曼（Wendy Sherman）和与欧盟对外事务部（EEAS）秘书长萨里尼诺（Stefano Sannino）在布鲁塞尔举行了会谈。双方在发表的联合声明中指出将继续敦促中国，不要规避或破坏国际社会对俄罗斯的制裁，也不要给俄罗斯提供任何形式的支持。声明强调，这会给美中以及欧中关系带来影响。

更多阅读：担忧制裁 中国大幅减少进口俄罗斯煤炭

联合国秘书长安东尼奥-古特雷斯计划于下周二（4月26日）前往莫斯科，与俄罗斯总统普京和俄罗斯外长拉夫罗夫举行会晤。根据联合国网站消息，联合国助理发言人金子绘里（Eri Kaneko）昨日（4月22日）在例行记者会上表示: 秘书长“希望讨论如何尽快给乌克兰带来和平” 。 另外，古特雷斯还通过发言人告知记者，他还将于下周访问乌克兰，与该国外交部长库列巴举行会议，并将于4月28日与总统泽连斯基会晤。

 

（美联社，路透社等）

 

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