台湾同性婚姻合法后:其他国家的启示

(德国之声中文网) 台湾将在10月26日举行亚洲最大同志遊行，根据主办方估计，同婚元年将吸引来自全球各地超过20万人参与。

台湾同婚合法成为世界关注焦点。历史最悠久的世界性人权组织，国际人权联盟(FIDH)因此选择在10月21至25日在台湾举办年会。10月24和25日的「2019年台歐盟亞洲地區LGBTI人權推動研討會」，也是亚洲首次有官方主办类似的活动。两个国际活动都有代表率团参与26日的遊行。

在台湾同婚合法后，婚姻平权大平台的副召集人邓筑媛常被问到，台湾是怎么做到的? 她表示，这与台湾民主发展的轨迹、公民社会的推进，和近3年的多管齐下有关。

她说:「台湾在1987解严之后，公民运动很蓬勃。 其中婦女运动结合性别运动，让台湾的同志运动能够有稳固的基础。」

她谈到，90年代的努力催生了2003年第一届台湾同志遊行，还有2004年的《性别平等教育法》。她也说，公民社会持续在民主人权运动上扮演重要角色，像是2014年太阳花运动，透过占领立法院行动拒绝与中国签署《服务贸易协议》，也是年轻人关心公共议题的展现。

邓筑媛回忆道，这些公民运动的能量都累积成为2016年支持同志权利的大集会的可能。当时现场有25万人聚集在总统府前要求婚姻平权，其中也包括许多异性恋家庭共同参与。

最后在近3年透过立法、诉讼、公投等方式，在2017年5月24日由大法官宣布，不让同志结婚违宪，并在2019通过《同性婚姻专法》。

不过她也提到，台湾在跨国伴侣登记、收出养的制度，还有社会沟通对话上，离真正的平权还有一段距离，是台湾同志团体接续要努力的目标。

联合国的经验

联合国首位LGBTI独立调查员蒙塔尔博霍恩（Vitit Muntarbhorn）21日在台湾参与座谈时提到，台湾同婚合法在推进同志人权上有领导作用。他也提到，若有更多的国家或是企业带领，LGBTI权利更能得到保障。

他說:｢世界上还有69个国家仍将同性性行为视为非法，把合意性行为除罪化是当务之急。」他认为各国也需要推动《反歧视法》，看见不同性认同等其他性少数族群。

蒙塔尔博霍恩特别提到了跨性别者和双性人，谈到这两种认同在许多国家还是被当做疾病来处理，其中，跨性别学生更是在学校被霸凌最严重的群体。持续的除病化和社会经济文化的融合非常重要。

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同婚16年的比利時

德·里爾（Bruno De Lille）是比利時首都布魯塞爾的資深官員，也曾是布魯塞爾市的市議員。提到比利时2003年通過同性婚姻法，他說当年只有35%的比利时人支持。但在同婚合法16年後，目前支持婚姻的民意一直维持在將近8成。

他说:「民意是會改變的。很多國家以此做為藉口，说要等到凝聚共識才去做。但是身為一位政治人物，是被選來領導而不是遵從的。」他也以比较敏感的议题，像是同性伴侣收养为例，表示目前也有大约68%的支持率。

他说，自己在当年担任副市長时，是唯一的出柜同志，但是现在政治人物出柜已经没有什么稀奇，也成为一种示范。他认为在讨论同志议题上，不该只限缩在一小群人的权利争取，而是谈所有人都重视的自由。

他认为，比利时人对于政府是否该限制自由或干预私人領域这个议题很敏感。这並不只是与同志結婚有关。他说，在比利时，即使是保守政黨都認為自由非常重要。

在同婚合法16年后，他建议要继续和婦運或其他少數議題等团体一起前进，讨论大家共同的掙扎，并在权利争取上团结，才是不变的真理。

日本迎头赶上

來自日本的池田宏36岁移居至纽西兰。他在當地與同性伴侣菲利浦结婚。隨後他的先生成為纽西兰驻韩国大使。他因為在韓國争取同性伴侣与其他外交官伴侣相同的权益而登上新聞媒體。在成功被認可為外交官伴侶後，他說自己和先生也在10月18日與韓國總統文在寅正式會面。

针对日本同性婚姻的推动，他表示，大概是51%的支持者和40%的反对者。支持者多以年轻人和女性为主。但是乡村的长辈还是反对为多。他提到，日本執政的保守自民党以有違传统家庭价值拒绝同性婚姻和反歧视法。他表示，政治团体担心一旦性少数集合成一个利益团体，将破坏日本社会最重视的「和谐」。

他提到，目前日本已经有27个城市实行同性伴侣註记。虽然离同性婚姻还有一段距离，但至少可以加强认同。目前日本也正有同性婚姻的诉讼正在进行，但是到最高法院还要一断时间。而在日本立法会议员的努力下，日本也开始推动《了解同志草案》和《反工作场所性骚扰法》。

在台湾同婚合法之后，他对日本的状况也表示乐观，认为草根由下而上的运动会获得更多的支持。

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LGBTI权利的警钟

露提瑙斯卡(Eliza Rutynowska)来自波兰。她是波兰反歧视法协会的律师。她提到了波兰作为欧盟成员，却因近年民粹主义大兴，执政党以国家敌人为名，高举「对抗邪恶」的大旗拒绝同性婚姻。

她谈到，民粹主义者利用波兰超过八成的民众是天主教徒这个事实，透过国家控制的媒体和司法体系，以「拒绝政治正确」和「国际标准和人权公约有违传统」为由，搁置仇恨犯罪，并将目标锁定国内2百万左右的LGBT族群，还有5万名在同性婚姻家庭中出生的孩童。

露提瑙斯卡强调，特别是在波兰天主教会爆出性侵案后，当局和宗教机构为了扭曲丑闻，将恋童癖与同志连结在一起，并在立法院推出《阻止恋童癖草案》，让去学校讲述性教育和同志教育的人员可能面临3年以上的徒刑。

她发现，LGBTI的权利被民粹主义者形塑为一种危险的意识形态和外国势力的干预。这也导致波兰有超过20个地方宣誓其为「无同志区」。她说这是二次世界大战后，波兰第一次有类似这样锁定某个少数族群的行动。虽然该宣言没有法律效力，但已经引起连锁效应。

面对这样的情势，也有华沙市长签署支持同志的宣言，表示首都的开放与包容，并希望波兰可以维持性教育和处理针对同志的仇恨犯罪。

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来自各国支持LGBTI权利的专家们表示，从台湾同婚合法可以看出，世界上有更多国家肯认同志族群的权利。然而纵观全球，同时也有保守的反同势力兴起和反扑，尝试扭曲或是重新定义法律和公平正义的语言。他们认为，若要维护性少数的权利，还是有赖世界各地的人权捍卫者，以各国情况为鉴， 继续捍卫联合国的人权价值和普世标准。