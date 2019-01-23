台湾同婚合法在即 正反双方吵什么

(德国之声中文网) 台湾司法院大法官针对同婚释宪，要求立法机关在5月24日前达成同性婚姻平等保护立法，否则同性伴侣可以按照《民法》婚姻章节规定登记结婚。目前全台户政事务所都已经准备好接受登记，不过详细的办法与方式尚待法案确认。

同婚专法目前有3个版本的草案，包括﹕行政院版《司法院释字第七四八号施行法草案》、由「下一代幸福联盟」支持并委托国民党立委赖士葆所提的《公投第十二案施行法草案》，以及「信望爱基金会」委托民进党立委林岱桦所提的《司法院释字第七四八号解释暨公投第十二案施行法草案》。立法院长苏嘉全表示，立法院周二 (5月14日) 召开朝野协商，逐条讨论，最后将无共识条文送院会表决，希望最快周五 (5月17日) 完成三读。

三个版本的主要争议

首先是婚姻名称之争，行政院版写明是「同性婚姻」关系，两个由基督教团体提出的版本则分别用「家属」和「结合」取代「婚姻」，遭质疑是否违背大法官「婚姻平等保护」的旨意，有违宪之虞。另外，行政院版比照《民法》使用18岁作为结婚年龄门槛，另两个版本则是20岁。

行政院提出的同婚法案，赋予同性伴侣与异性伴侣大部分同等的权利，与《民法》最接近，但是在姻亲关系建立和亲子关系规定方面没有看齐。立法委员尤美女解释，这让同性婚姻两人「宛如生活在一个真空空间，只有我们两人、顶多小孩的世界，和其他家属无关系」。有關親權行使，行政院版只容许当事人收养另一方的亲生子女，准用《民法》继亲收养规定。另外两个版本則都不允许收养。赖版以现行法为基础，由「同性家属」透过书面委托他方共同监护。林版则改采「约定共同监护」制，即「同性结合」两人间得约定，共同监护其中一方的未成年女子。

在三个版本当中，最具争议的是林岱桦版。除了强调「同性结合」，还允许3等亲，例如当事人的伯叔姑姨和侄（甥）儿女，诉请关系不成立，外界俗称「防伪条款」，防止双方当事人假结婚。除了3等亲，检察官、社会福利主管机关，也都可以诉请确认关系不成立。这项条款引起平权团体强烈抨击。根据《联合报》访问法律学者，林版「跳脱、架空了大法官释宪本意」，「防伪条款」更可能造成滥诉。

此外，三个版本的专法都对台湾人与境外同性伴侣的婚姻没有明确规范，外交部在日前已表示再研究要如何补足。

正反方动员集结

支持婚姻平权团体预计在5月14日与17日动员全台支持婚姻平权的民众至立法院周边集结，表达坚守「同性婚姻」底线的决心。

反同婚团体在上周三(5月8日) 已号召上千民众，要求在《民法》增订「婚姻应限定在一男一女的结合」条文，并向立法院射出纸飞机，痛批挺同立委搞飞机，也在现场高唱基督教乐团创作的歌曲《台湾，我爱你》。

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夏立民/李芊 (综合报导)