台湾同婚公投拉锯战 反方率先成案

(德国之声中文网) 距离选举不到两个月，台湾中央选举委员会10月9日宣布，由下一代幸福联盟提出的3项「反同」公投成案。

3项公投案分别是﹕「以民法婚姻之外形式保障同性结合」、「限定民法婚姻在一男一女」、「国中及国小学不实施同志教育」。全部取得50万多人连署，超过连署门槛（约28万人）近一倍。

台湾法院2017年释宪，要求政府在2年内把同性婚姻合法化，但当局至今仍未修法。正反方对于如何修法争议不断，性别平权团体提倡修改现有的民法，让同婚人士的权利与其他人看齐；而反对团体则要求另立专法。

为抵制3项反同婚公投，性平团体也递交了「婚姻平权入民法」和「性平教育」2个公投案，正待中选会审核。如果成案，正反公投案就会在11月24日正面对决。

这次公投将与县市长及议员选举一同举行。议案必须获得最少25%选民投票支持（约469万人），而且同意票多于反对票才能通过。虽然各方认为要达到此门槛难度很大，但是公投被视为大型政治民调，将会左右立法委员对修法的立场。

公投涌现争议不绝

在九合一选举焦点台北市，各候选人也被要求就同婚公投表态。

争取连任的现任市长柯文哲，在週二 (10/9) 被问及公投立场时不置可否﹕「人民有表达的权利，也有不表达的自由。」国民党籍候选人丁守中则表明支持3项「反同」公投，认同应该订立同婚专法。

除了3项有关同婚的公投，台湾当局也已经审核了另外4项公投案，分别是﹕东京奥运代表队正名、反空污（逐年降低火力发电量）、反核食（禁止进口日本311核灾区食品）、反深奥（停止扩建燃煤发电厂）。换言之，目前累积有7项公投成案。

不过当局发现，几乎所有公投案都出现「死人连署」（连署人已去世），以及伪造情况。其中以反核食、反深奥公投为例，都录得过万个死人连署，中选会将就此展开刑事告发。