 台湾同婚公投拉锯战 反方率先成案 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.10.2018

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时政风云

台湾同婚公投拉锯战 反方率先成案

台湾下月将举行多项全民公投，当中同性婚姻议题是焦点之一。当局公布，反同婚阵营提出的3个公投率先成案，预料这场民意战将会更白热化。

Taiwan Teipeh - Regenbogenflagge vor dem Parlament (picture-alliance/dpa/D. Chang)

台湾同婚团体2016年在立法院外争取同婚合法化。

DW.COM

香港法院首次承认外地同志结合，引起香港是否步向同婚合法化讨论。而早已宣布民法不让同性结婚违宪的台湾，却迟迟未能推出法案，甚至出现了反婚姻平权公投。两地婚姻平权之路仍满佈荆棘。 (06.07.2018)

过去在英国具有伴侣身份的同志，在香港却没有办法以该身份申请签证。如今，此判决为香港性别权利立下新里程碑。 (04.07.2018)

台湾大法官一年多前做出解释，要求政府两年内立法让同志结婚。这个亚洲第一的创举引起世界关注。不过社会上对于要如何立法意见两极。 (05.08.2018)

中国批评东奥正名公投违反惯例，北京这做法被知名运动员、公投领衔人纪政批评「应适可而止」。另一方面，担任「2020东奥台湾正名推进协议会」秘书长的日本人永山英树表示，「不想看在我国举办的奥运上，台湾尊严被伤害。」 (12.09.2018)

(德国之声中文网) 距离选举不到两个月，台湾中央选举委员会10月9日宣布，由下一代幸福联盟提出的3项「反同」公投成案。

3项公投案分别是﹕「以民法婚姻之外形式保障同性结合」、「限定民法婚姻在一男一女」、「国中及国小学不实施同志教育」。全部取得50万多人连署，超过连署门槛（约28万人）近一倍。

台湾法院2017年释宪，要求政府在2年内把同性婚姻合法化，但当局至今仍未修法。正反方对于如何修法争议不断，性别平权团体提倡修改现有的民法，让同婚人士的权利与其他人看齐；而反对团体则要求另立专法。

为抵制3项反同婚公投，性平团体也递交了「婚姻平权入民法」和「性平教育」2个公投案，正待中选会审核。如果成案，正反公投案就会在11月24日正面对决。

这次公投将与县市长及议员选举一同举行。议案必须获得最少25%选民投票支持（约469万人），而且同意票多于反对票才能通过。虽然各方认为要达到此门槛难度很大，但是公投被视为大型政治民调，将会左右立法委员对修法的立场。

Wahlen in Taiwan 29.11.2014 Ko Wen-je (Reuters/P.Chuang)

台北市长候选人柯文哲没有就同婚公投立场明确表态。

公投涌现争议不绝

在九合一选举焦点台北市，各候选人也被要求就同婚公投表态。

争取连任的现任市长柯文哲，在週二 (10/9) 被问及公投立场时不置可否﹕「人民有表达的权利，也有不表达的自由。」国民党籍候选人丁守中则表明支持3项「反同」公投，认同应该订立同婚专法。

除了3项有关同婚的公投，台湾当局也已经审核了另外4项公投案，分别是﹕东京奥运代表队正名、反空污（逐年降低火力发电量）、反核食（禁止进口日本311核灾区食品）、反深奥（停止扩建燃煤发电厂）。换言之，目前累积有7项公投成案。

不过当局发现，几乎所有公投案都出现「死人连署」（连署人已去世），以及伪造情况。其中以反核食、反深奥公投为例，都录得过万个死人连署，中选会将就此展开刑事告发。

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反同團體醞釀公投 台灣同婚之路往哪走？

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