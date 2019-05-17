台湾同婚专法生效日　上百对伴侣完成登记

(德国之声中文网) 对台湾来说，这是个充满喜悦的周五。 超过300对同性伴侣在司法院释字第748号解释施行法生效的这天，到全台各地的户政事务所办理登记，正式成为伴侣。 根据台湾内政部的统计，至早上为止，至少已有超过166对同性伴侣完成结婚手续。

同婚团体婚姻平权大平台也在台北市的信义户政事务所举办了登记与庆祝仪式。 伴侣们在婚姻平权先驱祁家威的见证下，完成终身大事。 祁家威告诉德国之声，同性婚姻立法是10到20年前就应该发生的事，但今天目睹数十对同性伴侣合法登记，还是很令他感动。 但他也说: 「立法院三读通过后，同性婚姻就得到实质的保障，同性伴侣的关系也因此获得合法的名份。 」

祁家威呼吁反同团体别一再试图干预同婚的进程，因为在他认知中，同婚家庭对世界只有好处没有坏处。 对于某些国民党立委威胁要取消同性婚姻的立法，祁家威强调: 「他们这种想法是他们是痴心妄想，不可能的。 」

成为信义户政事务所首对登记的同性伴侣小玄与小铭已在一起12年了，而今天的这一步对他们来说，是同志社群多年来努力奋斗争取的结果。 小玄说: 「我第一次参加同志游行时，在现场很用力的挥舞彩虹旗，但在回家路上，我却不敢拿出来。 今天可以在这么多人面前坦荡荡地说我们要结婚了，我觉得自己很幸运。 」

台湾畅销作家陈雪与伴侣早餐人 (笔名) 2009年便举办了婚礼，但一直等到今天才有机会依法正式办理手续，成为合法的伴侣。 陈雪说: 「虽然刚刚办手续的过程只有短短的三分钟，但这条路我们走了十年。 我非常感谢台湾有个很进步开放的社会，而我觉得同志结婚合法只是第一步，我希望透过同志婚姻可以让同志被社会大众所更接纳。 」

然而，并不是所有同性伴侣都能顺利依法完成婚姻登记。 目前台湾法律规定跨国婚姻成立需要遵守各当事人的本国法，所以目前仅有26国家的外籍伴侣能依照台湾法律合法登记。 而对祁家威来说，这个问题会是他接下来继续奋斗的目标。 他说: 「接下来的目标是让所有跨国伴侣也都能结婚。 」

对婚姻平权大平台的总召吕欣洁来说，目睹同性伴侣亮出印有伴侣姓名的身分证时，是令人动容的一刻。 她几年前便已与伴侣举行婚礼，但因为当时她父亲并未现身婚礼，所以对她来说，之后合法登记时，希望父亲能亲自在她的结婚证书上签字证婚。

她告诉德国之声: 「我期待有更多的朋友在生活中积极现身、温和对话，让更多人看见同志，超越彼此的差异，理解同志也是生活中期待平凡幸福的一般人，在理解后才有彼此尊重、包容，让台湾社会更好的可能。 」