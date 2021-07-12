台湾取得BNT疫苗：政治角力中谁胜谁负？

(德国之声中文网) 台湾的台积电与鸿海12日宣布正式与上海复星医药签署销售1000万剂的BioNTech新冠疫苗後，各方开始关注并揭露购买疫苗谈判过程背後的政治角力。

台湾驻德代表谢志伟13日在个人脸书专页发文透露，德国BioNTech与台湾疾管署在去年11月到今年1月上旬针对购买疫苗签约的邮件当中，原先BioNTech在1月6日的邮件中承诺从今年3月至7月共提供台湾500万剂疫苗，但在1月8日的邮件中，BioNTech换了个人回信，邮件中要求台湾将「我国」两字改为「台湾」，在那之後合约签署也无後续发展。

谢志伟在脸书贴文中写道：「一月八日，对方换了个人写回信，英文里夹杂着「我国」简体字来要求改为「台湾」时，就此砖落瓦掀，墙倾屋倒也。我们不必讳言，前述之事，当然就是「政治干扰」。」

谢志伟还透露，他认为整个疫苗采购过程应该感谢了包含一名德国经济部的官员，以及身为「德台协会」（Deutsch-Taiwanische Gesellschaft）主席的资深国会议员Anita Schäfer，以及该协会的多位成员。

他写道：「谢德经济部，是因为相关部会。谢其国会议员，是因为BNT所在地（Mainz）是她的选区。他们两位是代表官方的我和BNT高层就此台湾官民联手采购疫苗案关键议题（例如「免责声明」丶「原厂，原装丶直送台湾」- 我真庆幸府院高层的坚持！）的桥梁。」

台湾总统府：中国是否政治力干扰不可言喻

此外，台湾总统府的人士12日也向中央社透露，整个BioNTech疫苗采购过程是透过台湾与德国政府，以及台积电与鸿海用尽全力才能突破。报导称，让中国政府转向不阻碍台湾取得BioNTech疫苗的关键是日本与美国即时捐赠大量疫苗给台湾，此举对中国造成极大的压力。

总统府匿名人士告诉中央社：「美日援助台湾疫苗已超过487万剂，民主国家对台湾『即刻救援』给中国产生极大压力中国此时若不愿放手，反而证明是中国在阻挠台湾购买疫苗。」

总统府人士也透露，在鸿海与台积电6月25日签署与政府有关的法律授权文件後，两间公司便开启与BioNTech跟上海复星的後续谈判。该人士表示：「整体谈判过程，随时有需要就随时开会，经常开会到三更半夜，隔日一早再进行马拉松式会议。」

最终，鸿海与台积电在7月9日晚间与上海复星签署采购契约，德国原厂BioNTech则在7月11日下午4点回传签署的相关契约。鸿海与台积电於台湾时间11日晚间9点30分把捐赠契约交给台湾CDC审核签署後，台湾CDC在当天晚上11点完成签署程序。总统府人士向中央社强调：「从整个过程来看，政府部门只有拚进度，没有卡进度。」

德国之声访问多名学者，分析这次疫苗采购背後的政治运作，台湾政府是如何企图挽回民意，以及中国在此次采购案中的角色。美国密西根州大政治学博士陈方隅认为，台湾政府近日多次在疫苗捐赠或疫苗采购成功後，透过媒体与社会大众分享整个过程的主要用意是要显示台湾在取得疫苗过程中，受到很多外力阻碍。

他告诉德国之声：「根据各方消息来看，外力就是中国。虽然在野党或部分媒体都认为不该把整个疫苗取得困难的事怪给中国，但台湾政府的处理方式，还是为了要向社会大众确认这个事实的真实性。」

叶介庭则认为，蔡英文政府在过去这段时间积极取得疫苗的过程中，都未制造让中国政府能够「邀功」的机会，所以中国政府很难在台积电与鸿海的疫苗案子上，找到大外宣的立足点。他说：「当民间社会在疫苗议题上对政府施压的力道变小时，民意会记得蔡英文政府如何在BioNTech的疫苗取得过程中，驾驭了复杂且多层次的外交局势。」

专家：民进党希望透过BioNTech疫苗案在外交上加分

自从台湾5月爆发新冠疫情开始以来最严重的本土疫情後，台湾政府也面临来自各方的施压与问责。除了民众希望能尽快打到疫苗的意愿大幅提升外，台湾的在野党也针对这个主题重批政府在疫苗采购上进度过於缓慢。

台湾最大在野党国民党的主席江啓臣12日对鸿海与台积电签署BioNTech疫苗的采购协议一事发表评论，除了肯定各方在采购过程中将政治敏感度降至最低外，也质疑民间企业花3个礼拜向BioNTech买到1000万剂的新冠疫苗，为何台湾政府办不到。他指出：「如果去年政府可以抛弃相关的意识型态，大家今年就不用这麽辛苦。」

专家分析，台积电与鸿海顺利购得1000万剂BioNTech疫苗的消息，会减轻公众给予蔡英文政府的压力，而民间在过去这段时间对於政府无法即时取得足够新冠疫苗的批评，主要源自於在疫情中要确保健康的急迫感，而非根本上不认同政府的立场。

华府智库全球台湾研究中心(Global Taiwan Institute) 副董事长叶介庭告诉德国之声：「随着越来越多台湾人开始接种疫苗，我认为社会在疫苗议题上对政府的不满会逐渐消退。」

美国内华达大学拉斯维加斯分校政治系的助理教授王宏恩则说，从数据上来看，对中间选民而言，虽然民进党的支持度稍微下降一些，但这些选民也没有转而支持其他政党，再加上各地防疫状况不同，所以多数的选民目前是抱持一个观望的态度。

至於疫苗取得对民意的影响会取决於疫苗的实际进货量。他指出，近日疫苗施打意愿登记的结果显示，有六成民众只想打默德纳，这显示台湾人民对阿斯利康的疫苗仍存有疑虑，而这些疑虑或许会随着更大规模的疫苗施打或更大量的进货而消失，但前提是要有更多的疫苗抵达台湾。

他向德国之声表示：「假如进的货不足丶国产不够好丶而让政府最後需要依赖BNT的话，这当然对於民进党就没有加分的效果了。」

台湾在疫苗取得战中胜出

而从国际外交的角度来看，陈方隅认为台湾政府将台积电纳入疫苗谈判的过程中，是让上海复星被迫将谈判程序从「港澳模式」调整成「国际商业模式」。路透社在12日的报导中透露，上海复星曾在谈判过程中，要求取得台湾的医疗纪录，但被台湾代表拒绝後才没有太过坚持。

陈方隅指出，台湾政府将台积电纳入疫苗取得的谈判中，让国际社会注意到台湾疫苗谈判的进度，再加上国际媒体的报导，使德国政府受到庞大舆论压力，必须投入疫苗谈判的过程中。

另一方面，陈方隅认为因为美国与日本捐赠大量的新冠疫苗给台湾，使台湾需要疫苗的急迫性降低，这也使上海复星在谈判过程中的筹码越来越少。他告诉德国之声：「我觉得拉台积电加入疫苗采购的战局，是台湾方面非常聪明的一手，最後的结局从台湾的角度来看是赢的。」

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