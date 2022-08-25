台湾发展不对称战力 “台版弹簧刀”首亮相

（德国之声中文网）台湾中山科学研究院（NCSIST）周二（3月14日）展示5款新型研发的攻击型和侦搜无人机，其中号称「台版弹簧刀」的巡飞弹无人机首次亮相。这款无人机的导控距离超过15公里，滞空时间可达15分钟，搭载高爆弹头可实施精准打击。该无人机长60公分，重量为2.5公斤，航程10公里，时速可达100公里；体积小便于放在背包中携带，可由单兵执行任务。

因应台海紧张局势，台湾正积极研发「军用军规」无人机。法新社指出，「台版弹簧刀」类似于俄乌战争中，乌克兰士兵所使用的美制弹簧刀300型巡飞弹无人机。

据中科院介绍，台版巡飞弹无人机所携带的高爆弹头具有感炸功能，用于攻击高威胁与高价值的人车目标，比美制弹簧刀300具有更大弹药量。

中科院航空所所长齐立平在介绍这款尚未正式命名的巡飞弹无人机时表示，「台版弹簧刀」属于单兵携型，类似于可飞行的大型手榴弹，尽管欲渡海截击有难度，但于近岸攻击是有用的。齐立平补充说道，目前正着眼于下一代的巡飞弹，较大型的版本也在研制中，或许可以提供军种远距打击的选项。

台湾中科院3月14日对外展示无人机研发成果

除了巡飞弹无人机外，中科院此次还公布侦搜型无人机腾云、红雀三型、锐鸢二型，以及攻击型的卫星定位无人机、目标影像无人机。齐立平表示：「未来将以『侦打一体』，甚至是『即侦即打』，还有大型战略型无人机为发展主轴。」

中央社报道引述台湾国防安全研究院国防战略与资源所长苏紫云称，巡飞弹无人机将对台湾不对称战力助一臂之力。苏紫云指出，以军事意义而言，巡飞弹无人机自主飞行并发现目标，减缓守备部队人力配置的压力；以技术意义而言，无人机采电池、电动机械及资通讯系统，皆为台湾国防产业的强项，自主生产不是问题。报道指出，若中共攻台，巡飞弹无人机可发挥反制效果。

去年8月，美国众议院议长佩洛西无视北京反对坚持访台后，中国在台湾周围举行大型军演。一些专家认为这是中国对入侵台湾的预演。台海紧张局势急剧上升。

这些年，台湾自制的那些军事装备 云豹装甲车 云豹装甲车（CM-32/33/34）是中华民国陆军兵工整备发展中心研发的八轮传动装甲车，于2002年完成首辆原型车。图为CM-32指挥车型。而CM-33为榴弹机枪装步战斗车，CM-34为30公厘机炮装步战斗车。据中央社援引台湾國防部資料，雲豹八輪甲車共可乘坐9人，巡航里程達800公里，轉向半徑11公尺，采用八輪全時傳動模式，具高度機動、越野與涉水能力。台媒报道称，CM-34最高速每小時100公里，車身防護可抗12.7公厘機槍射擊，武器系統有效射程3000公尺。

这些年，台湾自制的那些军事装备 「玉山舰」下水 「玉山舰」是新型两栖运输舰，该舰于2021年4月13日在高雄港区下水。中央社援引台湾海军报道称，此军舰将担负两栖作战、外离岛物资支援、人道救援等任务。此运输舰以台湾最高峰为典故，命名「玉山舰」，预计2022年交舰。

这些年，台湾自制的那些军事装备 「国舰国造」的里程碑 台湾总统蔡英文和国防部长邱国正等人出席了「玉山舰」的下水典礼。蔡英文表示，玉山舰除了是台湾海军首艘万吨级两栖运输舰外，「更是依据国防战训需求而设计建造，是国舰国造的另一里程碑，相信有了这艘运输舰加入，能强化海军执行任务能力，让国防力量更加坚实」。

这些年，台湾自制的那些军事装备 沱江级巡逻舰 根据中华民国海军网站，台湾「國艦國造」计划对于沱江軍艦建造、磐石軍艦建造和光華六號後續艇建造给出详细说明。其中沱江軍艦係（图）為迅海計畫建置的多功能三級艦；具有雷达隐身功能和“強大的打擊火力以及高存活性設計”。第一艘原型舰2012年11月动工建造，2014年3月举行下水仪式，同年12月交付。

这些年，台湾自制的那些军事装备 磐石軍艦——台湾海军吨位最大的船舰 磐石舰的全名“磐石号快速战斗支援舰”，属于油弹补给舰。其名称典故来于台湾百岳之磐石山，在2015年1月交舰，是台湾排水量最大的船舰。据报道，磐石舰担负油弹补给与人道救援任务，舰上有野战医院，甲板与机库可以各停放一架33吨直升机。

这些年，台湾自制的那些军事装备 光华六号后续艇 光华六号后续艇是台湾国际造船（CSBC）为中华民国海军制造的导弹快艇，属于近岸作战打击兵力。这是依据中华民国海军“光华六号”计划案建造的导弹快艇，中华民国海军网站表示，“因应台海战备需求，海军需筹建性能较优、耐波性较佳之大型飞弹快艇”。“光华六号”计划共建造30艘导弹快艇，全案已于2011年12月2日完成。

这些年，台湾自制的那些军事装备 正在制造的防御潜舰 除了「國艦國造」外，也有「潜舰国造」，也就是自制防御潜舰。中华民国海军自行研究并设计建造的柴电潜舰在2014年时开始规划，并于2016年首度正项编列预算启动。该自制防御潜舰由台湾国家中山科学研究院负责规划并与美国企业洛克希德马丁共同研制，排水量大约2500吨到3000吨之间，由台湾国际造船公司负责建造。预计首艘原型潜舰最快2024年下水、 2025年正式成军。

这些年，台湾自制的那些军事装备 雄风系列反舰飞弹 除了舰艇外，台湾在反舰飞弹和制海武器领域也进行自主研发，最有名的当属“雄风”系列。该类型的反舰飞弹普遍装备于大中小型作战舰艇上，其研制始于上世纪70年代末期，分I/II/III三个型号，其中图为III型（简称“雄三”）超音速反舰飞弹。台湾军方没有正式公布“雄三”的有效射程。

这些年，台湾自制的那些军事装备 经国号战斗机 经国号战斗机又称F-CK-1战斗机，这是台湾在美国技术协助下设计、开发的一种轻型超音速多用途喷气战斗机。在中华民国空军的规划下，此战斗机与台湾从法国采购的幻影2000-5战斗机以及从美国采购的F-16战斗机，一同构成台湾空军防卫的主力。这是1980年代在时任中华民国总统蒋经国指示下展开的“自制防御战机”，命名为“经国号”以纪念蒋经国。

这些年，台湾自制的那些军事装备 “经国”配“天剑” 台湾自主制造战机的发展专案分四个部分，分别为“鹰扬”、“云汉”、“天雷”和“天剑”。其中“鹰扬”发展机身，“云汉”发展引擎及其相关系 统，“天雷”发展航电系统，“天剑”发展空对空导弹。图为天剑二型空对空导弹，此中程导弹是由中华民国中山科学研究院在美国协助下为经国号战机所研发生产的装备。

这些年，台湾自制的那些军事装备 自制的高教机“勇鹰” 蔡英文上台后力推 “国机国造”计划，图为被视为台湾本土制造代表之一的新式军用高级教练机 “勇鹰”，该原型机在2019年9月亮相。据媒体报道，勇鹰（T-5 Brave Eagle）属于第五代高级喷气教练机，也能在“平战转换”的需求下转换为攻击机的角色，执行防卫作战的任务。

这些年，台湾自制的那些军事装备 锐鸢无人机 锐鸢无人机，原名 “中翔二号”无人机，是台湾中科院研发的战术型无人飞机系统。据报道， 此系统具有快速部署、长时滞空巡侦、目标监侦定位、电子反干扰与即时影像传输等功能，目前在台湾岛地面部署，进行战场侦察、不对称作战与提供天然灾害救灾资讯等任务。

这些年，台湾自制的那些军事装备 “天弓三型”地對空武器系統 除了“国机国造”计划外，台湾也在反战术弹道导弹方面推出 “层系计划”，由中华民国中山科学研究院研发天弓防空系列。其中，天弓三型（简称“弓三”）被专门编列为 “强弓专案”。据研发者介绍，弓三武器系統除了飛彈及箱之外，其射控系統包含相列雷達、戰術中心、電源車、通信中繼及發射架，可同時接戰高性能戰機、巡弋飛彈、反輻射飛彈及短程戰術彈道飛彈等多目標威脅。

这些年，台湾自制的那些军事装备 雷霆2000多管火箭系统 雷霆2000多管火箭系统是高度整合的射击指挥系统，是台湾参考各国现代化设计后自力研制的多管火箭炮。该系统1997年正式公开，2012年9月1日移交台湾陆军。据报道，整套系统以射击指挥车、炮车、AT8X8弹药车和三种规格的炮兵火箭组成。这一射击指挥系统具有可自行判断弹种、自动依弹种计算射击诸元、自动调整发射器高低角度与射界等特点。



发展不对称战力

在两岸军力悬殊的情况下，美国等台湾盟国支持台湾发展不对称战略，也称「豪猪战略」。该战略主张使用较小但非常有效的武器来对抗较大的敌方武力。例如，乌克兰在抵御俄罗斯入侵的第一阶段中，通过使用肩扛式火箭来摧毁坦克，就是该战略的成功应用。该战略还强调购买相对便宜的可移动式武器系统，并训练平民参与作战。

曾任美国众议院外交关系委员会亚太事务小组主席的美国前众议员邵建隆（Matt Salmon）3月9日在美国智库「外交政策研究所」(FPRI)网站上发表分析文章「美国力量与台湾防务」。文中也指出，美国应积极支持台湾前参谋总长李喜明2017年所提出的「豪猪战略」作为整体防御概念。邵建隆认为，虽然台湾在推行这一战略方面取得一些进展，但仍面临两项挑战：依旧偏好大型防御系统，以及美国延迟交付台湾订购的武器。

「台湾军方对战斗机、坦克和大型舰艇等大型防御系统的偏好在历史上是可以理解的，但在战略上不再可行。」文章指出，直到本世纪初，台湾不断通过购买武器形成技术优势，但如今面对中国的军事现代化，这种优势迅速瓦解。

作者写道，部分迹象显示，台湾正朝向正确的方向发展。例如台湾驻美代表萧美琴上月曾表示，台湾正试图尽快转向分布式、技术含量较低的武器。

邵建隆指出，标枪反战车飞弹 、刺针防空飞弹、鱼叉、ATACMS陆军战术飞弹系统、SLAM-ER空对地飞弹、鱼叉反舰飞弹以及弹簧刀等无人系统正是台湾需要购买的系统，但前提是美国能解决积压的订单并即时交付。

面對中國威脅 台灣導彈足夠自衛嗎？

（综合报道）

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