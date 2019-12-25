台湾反渗透法通过 2020成“抗中元年”？

（德国之声中文网）台湾立法院会周二（12月31日）经过近5小时的表决，三读通过《反渗透法》，旨在"防范境外敌对势力渗透干预，确保国家安全及社会安定，维护中华民国主权及自由民主宪政秩序"。

根据三读条文，所谓境外敌对势力，指与台湾交战或武力对峙之国家、政治实体或团体，以及主张采取非和平手段危害台湾主权之国家或团体。至于渗透来源，指境外敌对势力之政府、政党、组织、机构、团体等，所设立或实质控制的组织、机构、团体或其派遣之人。

根据中央社报道，在民进党团最初提出的草案中，"渗透来源"原本包括受境外敌对势力政府或政党所"监督管理"的各类组织、团体，但因许多在中国的台商被迫成立共产党支部，因此三读通过条文中，删除"监督管理"4字，缩小适用范围。

三读条文明定，任何人不得接受渗透来源指示、委托或资助，捐赠政治献金或捐赠经费供公民投票相关活动；也不得违法从事总统副总统选举罢免法、公职人员选举罢免法中的各项竞选活动，违者处5年以下有期徒刑，得併科新台币1000万元以下罚金。

国民党团为表达抗议，在周二上午《反渗透法》二读广泛讨论发言完毕后，由国民党团总召曾铭宗带领十多位立委坐在发言台前，高举"抗议恶法、选票制裁"的布条，随后逐条讨论时，都不再发言，也不参与表决；三读前则大喊"绿色恐怖、戒严复辟"等口号，随即离开议场。

台湾基进：2020年= "抗中元年"

据台湾媒体新头壳报道，台湾基进继30日和多个小党与民团声援《反渗透法》后，31日再度发表声明，重申支持《反渗透法》的立法精神。

台湾基进党主席陈奕齐对《反渗透法》表示祝福，并对执政党愿在大选前，讨论具高度争议性的法案感到欣慰。他说，防止中国渗透的相关立法是为了台湾大局，希望国民党不要在关键时刻伤害台湾利益。

陈奕齐指出，在2019年最后一天通过《反渗透法》，象征2020年是台湾"抗中元年"。全世界将会期待2020年的台湾加入民主世界的"全球防中连线"，而2020年的台湾国会必须有坚定抗中的队伍，不断创设"民主防中"法律工具。

周二立法院外的抗议人群

中国国台办：台湾大搞"绿色恐怖

台湾的《反渗透法》一直受到中国方面的关注。台湾立法院会三读通过该法后，中国国务院台办发言人朱凤莲批评称，民进党当局为了谋取政治和选举私利，大搞"绿色恐怖"，破坏两岸交流交往，制造两岸敌意对抗，伤害两岸人民感情，严重损害台湾民众福祉利益。

中国官媒《环球时报》当天刊登中国社会科学院台湾研究所副研究员汪曙申的分析分账。作者认为，蔡英文和民进党急迫完成"反渗透法"立法主要有三点目的：冲高民进党"大选"选情、对冲两岸融合发展和配合美国对华政策。文章最后指出，民进党若将"反渗透法"作为党争政争的工具，必会引发两岸社会更大反弹，终将自食其果。

马英九：民进党=专制退步党

台湾前总统马英九在立法院表决当天表示，《反渗透法》内容订得很不清楚，到目前为止都没有主管机关，将来执行，一定会造成许多冤案丶假案，会成为打击政治异己的工具，台湾可能回到戒严时期。

马英九在接受台湾媒体访问时还称，这个法案订出来，民主进步党再也不要用民主进步这几个字了，应该叫做"专制退步党"。马英九质疑道： "如果他们（民进党）认为有这个需要，他们执政已快四年了， 为什么不早提？为何不尽早让大家了解这个法令要干什么？匆匆忙忙的，就在选举前夕通过！他们的用心真的是非常险恶，我们有极大的遗憾，非常希望大家都来谴责、反对此法。"

据悉，立法院将在接下来的几天内整理完法条并完成公文程序后就会送交总统府，《反渗透法》经台湾总统蔡英文公布总统令后就会正式实施。

民进党立法院党团于11月27日提出《反渗透法》草案，并在11月29日的立法院会迳付二读。立法院长苏嘉全上周起两度召集朝野协商，经过逐条讨论后，朝野只对法案名称、立法意旨及施行日期达成共识，其余条文皆保留送院会表决。