台湾友邦洪都拉斯反对党：若胜选将与中国建交

（德国之声中文网）台湾邦交国洪都拉斯将在11月举行总统大选，左翼反对党自由重建党 (LIBRE) 表示，若赢得选举，将与中国建立经贸及外交关系。若洪国与台湾断交，台湾邦交国将减至14个。

洪都拉斯反对党自由重建党由前洪都拉斯总统曼努埃尔・塞拉亚 (Manuel Zelaya) 领导，推派的总统参选人为塞拉亚的妻子小马拉・卡斯特罗 （Xiomara Castro），这是第二次她参选。

路透社报导称，今年61岁的卡斯特罗说：「我将下令审计国家内部和外部的债务，并对其进行重新调整。」但并未提及具体细节。

目前洪都拉斯与台湾有外交关系，但如果获胜，卡斯特罗说她将 「立即与中国展开外交和商业关系」。

洪国财政部的数据指出，截至2020年底，洪都拉斯的公共债务超过130亿美元，这个数字相当于国内生产总值（GDP）的55%，其中84.5亿美元是外债，超过30%的国家预算被分配用于偿还债务。

报导称，洪都拉斯是美洲最穷困的国家之一，去年因武汉肺炎和风灾，导致GDP 下跌 9%

这场选举中，卡斯特罗和其他几位候选人的对手是特古西加尔巴市市长纳斯里·阿斯福拉（Nasry Asfura），这名首都市长已得到将离任的保守派总统胡安·奥兰多·埃尔南德斯 (Orlando Hernandez)的支持。

目前暂未有可信民调能够指出，谁的胜算较高。不过，埃尔南德斯一直受到2017年连任时操纵选票的质疑，以及美国法院提出的他与毒贩有联系的指控。针对这些指控，他都予以否认。

尽管如此，路透社称，埃尔南德斯仍是一个有影响力的人物，他所属政党仍是洪都拉斯政治中最强大的力量。

台湾会否失去洪都拉斯？

洪都拉斯与台湾建交今年已届80年，台湾国外交部常务次长俞大㵢8月中曾接受洪国媒体联合视讯专访，强调将续「深化两国紧密合作关系」，又指中国外交是「华而不实」，部分国家甚至因此陷入债务陷阱。

当时台湾外交部强调，洪都拉斯是我国在中美洲的重要友邦，两国今年庆祝建交80周年，双边合作关系密切友好，各项计画都顺利进行，并获得宏国朝野各界肯定。

更早前，在今年5月，曾一度传出洪都拉斯为了取得疫苗可能转向中国，跟台湾断交。当时台湾总统府发言人张惇涵表示，洪都拉斯外交部向台湾澄清并无此事，并重申两国邦交稳固丶友好，目前各项合作关系与计画推行顺畅。

针对洪都拉斯反对党有关将与中国建交的发言，台湾官方尚未有相关回应。

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