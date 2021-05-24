 台湾友邦洪都拉斯反对党：若胜选将与中国建交 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.09.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

台湾友邦洪都拉斯反对党：若胜选将与中国建交

台湾邦交国洪都拉斯将于11月举行总统选举，左翼反对党「自由重建党」表示，若胜选，会与中国建立外交及商贸关系，这将导致台湾失去邦交国，该政党有可能获胜吗？

Honduras - Proteste

洪都拉斯前总统塞拉亚 （左）曾在2013推派其妻子卡斯特罗参选总统。（资料照片）

DW.COM

为了获取疫苗，台湾友邦洪都拉斯传出将在中国开设贸易办事处，疫苗外交再次成为美中角力焦点。

美国国务卿与副总统破纪录相继出访中美洲，高姿态重返特朗普”美国优先”下被遗忘的后院。美国寻求终结边境难民潮之际，同时防堵中国藉疫苗与无偿援助夺取势力范围的威胁。

（德国之声中文网）台湾邦交国洪都拉斯将在11月举行总统大选，左翼反对党自由重建党 (LIBRE) 表示，若赢得选举，将与中国建立经贸及外交关系。若洪国与台湾断交，台湾邦交国将减至14个。

洪都拉斯反对党自由重建党由前洪都拉斯总统曼努埃尔・塞拉亚 (Manuel Zelaya) 领导，推派的总统参选人为塞拉亚的妻子小马拉・卡斯特罗 （Xiomara Castro），这是第二次她参选。

路透社报导称，今年61岁的卡斯特罗说：「我将下令审计国家内部和外部的债务，并对其进行重新调整。」但并未提及具体细节。

目前洪都拉斯与台湾有外交关系，但如果获胜，卡斯特罗说她将 「立即与中国展开外交和商业关系」。

洪国财政部的数据指出，截至2020年底，洪都拉斯的公共债务超过130亿美元，这个数字相当于国内生产总值（GDP）的55%，其中84.5亿美元是外债，超过30%的国家预算被分配用于偿还债务。

报导称，洪都拉斯是美洲最穷困的国家之一，去年因武汉肺炎和风灾，导致GDP 下跌 9%

这场选举中，卡斯特罗和其他几位候选人的对手是特古西加尔巴市市长纳斯里·阿斯福拉（Nasry Asfura），这名首都市长已得到将离任的保守派总统胡安·奥兰多·埃尔南德斯 (Orlando Hernandez)的支持。

目前暂未有可信民调能够指出，谁的胜算较高。不过，埃尔南德斯一直受到2017年连任时操纵选票的质疑，以及美国法院提出的他与毒贩有联系的指控。针对这些指控，他都予以否认。

尽管如此，路透社称，埃尔南德斯仍是一个有影响力的人物，他所属政党仍是洪都拉斯政治中最强大的力量。

台湾会否失去洪都拉斯？

洪都拉斯与台湾建交今年已届80年，台湾国外交部常务次长俞大㵢8月中曾接受洪国媒体联合视讯专访，强调将续「深化两国紧密合作关系」，又指中国外交是「华而不实」，部分国家甚至因此陷入债务陷阱。

Honduras Tsai Ing-wen auf Staatsbesuch

台湾总统蔡英文曾在2017年率团出访洪都拉斯。

当时台湾外交部强调，洪都拉斯是我国在中美洲的重要友邦，两国今年庆祝建交80周年，双边合作关系密切友好，各项计画都顺利进行，并获得宏国朝野各界肯定。

更早前，在今年5月，曾一度传出洪都拉斯为了取得疫苗可能转向中国，跟台湾断交。当时台湾总统府发言人张惇涵表示，洪都拉斯外交部向台湾澄清并无此事，并重申两国邦交稳固丶友好，目前各项合作关系与计画推行顺畅。

针对洪都拉斯反对党有关将与中国建交的发言，台湾官方尚未有相关回应。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Air Force officials move a shipping container carrying 189,000 doses of the Oxford-AstraZeneca vaccine against COVID-19 provided by the COVAX mechanism at Hernan Acosta Mejia Air Base in Tegucigalpa, on May 4, 2021. (Photo by Orlando SIERRA / AFP)

不只「疫苗外交」台湾拉美邦交国的「究极选择」 24.05.2021

过去几个月，台湾友邦巴拉圭因中国「疫苗外交」诱惑出现转向北京靠拢的迹象。但专家告诉德国之声，一旦巴国出现政权转移，这个可能性将再次浮现。

Aug. 13, 2019*** FILE - In this Aug. 13, 2019 file photo, Honduran President Juan Orlando Hernandez answers questions from the Associated Press, as he leaves a meeting at the Organization of American States, in Washington. U.S. prosecutors said on Tuesday, March 3, 2020, that Hernandez met with an Honduran drug dealer in 2013 and agreed to facilitate the use of Honduran armed forces personnel as security for the dealerâ€™s drug trafficking activities. In 2013, Hernandez was a congressman. He was elected president at the end of that year. (AP Photo/Jacquelyn Martin, File)

为获取疫苗 台友邦洪都拉斯拉拢中国 12.05.2021

为了获取疫苗，台湾友邦洪都拉斯传出将在中国开设贸易办事处，疫苗外交再次成为美中角力焦点。

Photo name: Taiwan President Tsai Ing Wen meeting Eswatini King Mswati III, signing economic coopreation agreement between two countries Time: 8/6/2018 Place: Presidential Office, Taiwan Photographer: Taiwan Presidential Office Copyright: Taiwan Presidential Office Keywords: Taiwan President Tsai Ing Wen. Eswatini King Mswati III

史瓦帝尼：台湾与中国在非洲的外交战场 09.07.2021

史瓦帝尼爆發近年来最大的抗争行动。作为台湾在非洲的唯一正式的邦交国，以及中国的「中非友好大家庭」缺漏的一块拼图，敏感的地缘政治使美国、欧盟也密切关注其动盪局势。

广告

媒体看中国

Südkorea K-Pop japanische Teenager auf der Suche nach Ruhm

墙外文摘：留给饭圈的余地不多了

有评论认为，中共留给饭圈的余地并不多了，或许在“伟大规划”中，她们被要求必须离开个人的天地，走向需要她们的任何地方。  