台湾卷入黎巴嫩爆炸案 有哪些疑点？

“台湾制造”的呼叫器被指跟中东武装冲突有关，虽然业者金阿波罗已否认有生产该产品，但后续仍引发台湾科技业供应链遭渗透的疑虑。此外，有台湾国安人士透露，中国的网络平台开始出现针对台湾的假信息攻势。

（德国之声中文网）黎巴嫩连续2天发生爆炸事件，週二（9月17日）先是呼叫器遭连环引爆，至今已有12人死亡、约3千人受伤；週三（18日）又传出一波无线对讲机的爆炸案，导致至少20人丧命、约450人受伤。

这两波爆炸的攻击目标都是黎巴嫩真主党（Hezbollah），该组织指控以色列要对爆炸事件负责，伊朗则批评以色列犯下“大规模谋杀”和“恐怖主义行径”。真主党背后有伊朗政府支持，被德国和美国视为恐怖组织。

台湾科技业的供应链遭到渗透？

华盛顿近东政策研究所的反恐和情报专家利维特（Matthew Levitt）告诉DW，17日的呼叫器爆炸事件，是针对真主党的大规模情报渗透，“以色列极有可能是这次事件的幕后黑手”。

利维特认为，“看起来很明显，采购的供应链上，呼叫器在过程中被植入了少量炸药”；这件事可能也是以色列向真主党发出的信号，表明以方“是非常非常认真”要真主党停止11个月来对以色列北部发射火箭的行为。

自去年10月，巴勒斯坦伊斯兰极端主义军事团体哈马斯袭击以色列至今，与哈马斯结盟的真主党几乎每天都攻击以色列。盡管许多专家研判以色列是爆炸案主导者，但以色列尚未证实或否认。

黎巴嫩呼叫器爆炸案被疑与台企有关 “金阿波罗”董事长连呼“害死我了” To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

《金融时报》引述台湾官员和业界专家观点，认为即使呼叫器是在欧洲或中东组装，还是需要从台湾或中国企业采购大部分重要部件，例如低阶通讯芯片、接收器和基础等级的主机板。

报道指出，这显示科技产品供应链的复杂，涉及数以万计的台湾小企业，其中很多企业的创办人在中国、越南经营过工厂，却对跨境安全、出口管制规则不甚了解。

半岛电视台引述台湾海洋大学科技法学者江雅绮观点，认为台湾虽然不太可能直接参与或涉入中东的爆炸案，但有鉴于台湾科技业在全球供应链的重要性，此事仍然令人担忧。“这件事对业界来说会是巨大、关键的教训……台湾科技业以前觉得自己只是硬件厂商，跟政治无关、只是在做自己的生意，但现在不是了。”

中国假信息作战虎视眈眈？

据中央社报道，不具名的台湾国安人士表示发现“有心人士来自网络的攻击，试图透过网络传播，恶意将台湾与这起事件连结”。

报道称，X平台陆续有账号发布“恶意信息”，把呼叫器进口至黎巴嫩的时间点，跟以色列议会代表团造访台湾做连结，刻意引发“台湾政府与这起案件有关”、“台湾跟以色列勾结”等联想；台湾的PTT平台也有账号发布类似文章，且账号的IP位址有异常移动的状况。

爆炸案发生后，伤者被送到贝鲁特的医院。 图像来源: Bassam Masri/AP/picture alliance

此外，台湾国安人士监测中国的网络动态，发现网易、百度等平台也出现“台湾生产商很可能是以色列帮凶”等论调。

该国安人士表示，虽然现阶段尚未发现中国官媒直接介入的迹象，但“参与抹黑行列的这些账号，长期以来发文都是以配合中国政府反西方、反民主，吹捧中国的特色为主，北京的影子呼之欲出”。

台湾国防部长顾立雄19日被问及，爆炸事件前，台湾是否有获得以色列情报机构事先通知？对此，顾立雄强调台湾跟以色列“绝对没有”这样的情报交换关系。

台湾国防部发言人孙立方则说，台湾的国际合作性质是“有助于区域和平稳定”，并没有涉及区域外、具挑衅性质的行动。

被引爆的呼叫器到底从哪里来？

第一波爆炸案发生后，国际焦点集中在一款呼叫器上：贴有台湾企业“金阿波罗”（Gold Apollo）商标的AR-924产品。金阿波罗称只是授权给位于匈牙利的BAC公司“贴牌”使用商标，该产品不是在台湾制造；不过，金阿波罗创办人许清光19日仍遭台湾检调单位约谈。

事实上，金阿波罗公司的回应曾有几度变动，与台湾官方的说法也有出入。

图为金阿波罗创办人许清光。 图像来源: Ann Wang/REUTERS

18日，台湾经济部曾以书面回应媒体，称“业者说明该呼叫器的制造与组装都在台湾完成”，但该产品的规格设计本应“无爆炸造成死伤可能”，因此该公司对于是否属于其产品“颇有疑问，并判断呼叫器应为出口后遭改装”。

台湾经济部另外又引述出口资料指，金阿波罗主要出口至欧美，上一次出口到匈牙利是2022年，且从没有直接出口呼叫器到黎巴嫩的纪录；官员说，业者所称“呼叫器被改造”、“授权海外贴牌”的说法，要交由司法调查确认。

金阿波罗否认呼叫器是“台湾制造”之后，媒体焦点转向匈牙利的BAC公司。根据BAC的官网，该公司从事“国际科技合作，销售电信产品”，且业务包含“从亚洲扩展到开发中国家的新兴市场”。

DW实际访查BAC公司位于匈牙利布达佩斯的地址，但并未见到任何员工。 图像来源: Bogár Zsolt/DW

根据匈牙利政府的公司注册资料，BAC从事的业务涉及电子医疗器材、电子零组件制造、天然气与原油的开采等。

美国全国广播公司（NBC）指出，BAC的负责人巴索尼-亚齐迪亚加诺（Cristiana Bársony-Arcidiacono）透过电话证实该公司跟金阿波罗有合作关系，但否认自己跟爆炸案有关：“我不生产呼叫器，我只是中介者。我觉得你搞错了。”

DW实际访查BAC位于布达佩斯的办公室，但并未见到任何该公司的员工，亦没有人回应门铃。在门口，贴著一张写著BAC名称的A4纸，这是唯一证明该公司存在的物品。该建筑物的居民表示并不知道这间公司，也很少看到有寄到此处的信件。

匈牙利政府发言人柯维克（Zoltán Kovács）在X平台上否认了呼叫器来自匈牙利的说法，并指BAC公司仅扮演贸易中介角色，在匈牙利并没有生产和运营据点。

BAC公司的门口贴著一张写著公司名称的A4纸。 图像来源: Bogár Zsolt/DW

（综合报道）

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