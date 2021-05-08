台湾卫福部：若收不到WHA邀请就会递交抗议信

(德国之声中文网) 据台湾中央社报道，按照规定，今年参与世卫大会(WHA)的与会者线上注册报名开放至欧洲时间5月10日。台湾最晚须在欧洲时间10日下班前，收到邀请函并完成报到，才能如期与会。 世卫组织已通知会员国及受邀与会者，在5月10日前完成线上注册。

台湾外交部发言人欧江安表示，台湾目前还没收到出席WHA的邀请函，“但外交部会持续与卫生福利部共同努力、奋战到最后一刻，尽全力争取台湾与会的权利”。

她还表示，台湾外交部再次呼吁世卫组织总干事谭德塞“秉持专业中立的立场，尽速回应国际社会的正义之声，以及各界坚定支持台湾与会的殷切期盼，邀请台湾出席5月24日开议的第74届世卫大会”。

台湾卫福部国际合作组技监刘丽玲在接受中央社采访时表示，目前有多国声援台湾，包含美国、法国、加拿大、日本等，世界医师会也发函世界卫生组织呼吁让台湾与会。她说，“但世卫组织政治意识很重，台湾今年是否能顺利受邀仍未知”。

上周七国集团外长会议结束后发表的公报表达 支持台湾参加世界卫生组织论坛和世界卫生大会。声明称，“国际社会应该能够从所有伙伴的经验中受益，包括台湾在应对新冠疫情方面的成功贡献”。

上周五（5月7日），美国国务卿布林肯发表“恢复台湾在世界卫生大会适当地位”声明称，美国呼吁世卫组织总干事邀请台湾以观察员身份参与世卫大会。他在声明中表示，“台湾是一个可靠的伙伴，一个蓬勃的民主，也是全世界一股良善的力量，它持续被排除在世卫大会之外，对我们国际间为防控疫情和防范未来健康危机的集体努力极为不利”，“没有正当理由持续将台湾排除在世界卫生组织论坛以外”。

台湾驻美代表处在推特上向布林肯表示了感谢，并表示“台湾人民对这个支持铭记在心”。

中国外交部发言人华春莹在5月10日举行的新闻例会上做出回应称：“世界上只有一个中国，台湾地区参与国际组织包括世卫组织活动，必须按照一个中国原则处理，这也是联合国大会第2758号决议和世卫大会有关决议确认的根本原则，得到了国际社会的普遍支持”。她表示，是民进党当局顽固坚持“台独”分裂立场，导致台湾地区参加世卫大会的政治基础不复存在，责任完全在民进党当局。她还指责美国出于政治目的“大肆炒作‘不让台参加世卫大会将危及全球卫生目标，不利于应对未来的公共卫生危机’，这是他们编造的政治谎言”。

台湾内部也有一些看法认为，美国及七国集团其它成员国都没有直接提交提案支持台湾作为观察员参与世卫大会，而仅做出口头上的呼吁，这属于“口惠而实不至”。

去年11月9日举行的第73届世界卫生大会续会线上会议上，马绍尔和洪都拉斯两国代表为台湾发声，要求将“邀请台湾作为观察员参加世卫大会”的提案列入大会议程，但是遭到大会拒绝。

2009年，台海两岸就台湾以观察员身份参与世卫大会的问题达成共识，台湾以“中华台北”（Chinese Taipei）名义、观察员身份、部长名衔受邀参与世卫大会。时任世界卫生组织发言人的托马斯·亚伯拉罕（Thomas Abraham）指出，“邀请台湾方面以观察员的身份参加世界卫生大会是基于海峡两岸当局此前已就这一问题达成了共识，这是目前双方良好关系的具体体现，世卫组织希望这一局面能够得以持续”。此后连续数年台湾均收到世卫大会的与会邀请。2016年，民进党总统候选人蔡英文赢得大选的当年，台湾在最后一刻收到世卫大会邀请函，而该邀请函上首次标注了《联合国大会第2758号决议》、《世界卫生大会第25.1号决议》以及上述文件中的“一个中国”原则。由于蔡英文政府公开拒绝承认“九二共识”，两岸之间开始缺乏互信基础，2017年至今，世卫组织没有再向台湾发函邀请以观察员身份出席世界卫生大会。

世界卫生组织中的观察员资格可以是主权国家、准主权国家及非政府组织。观察员没有投票权及人事分配权，每年仅可参与一周的世界卫生大会且无法取得关于世卫的重要文件。

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