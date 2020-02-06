 台湾副总统当选人与特朗普同场 中国严词反对 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.02.2020

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时政风云

台湾副总统当选人与特朗普同场 中国严词反对

在中国的抗议之下，台湾的政治人物要访问华府是难上加难。这次台湾的副总统当选人以个人名义参访华府，得到与美国总统同场的机会，已经是台湾自1979年与美国断交以来最大突破。

Japan William Lai (picture-alliance/AP Images/The Yomiuri Shimbun)

赖清德卸任行政院长之后，当选副总统

(德国之声中文网) 2月6日，台湾副总统当选人赖清德访问华府的第4天，出席华府一年一度的「国家祈祷早餐会」（National Prayer Breakfast）。

《自由时报》报导，赖清德被安排坐在最前排，与共和党参议员葛兰姆（Lindsey Graham）同桌。出席同场活动的不但有美国总统特朗普、副总统彭斯，还有美国国务卿蓬佩奥、国防部长艾斯培、内政部长伯恩哈德。

《中央社》报导，邀请赖清德出席美国国家祈祷早餐会的对华援助协会会长傅希狄表示，在赖清德卸任行政院长后便已经邀请他出席国家祈祷早餐会的活动。在赖清德当选副总统之后，傅希狄联络早餐队团队说明，早餐会团队在24小时之内便回覆没有问题，维持原本安排。

中国外交部发言人在推特上抗议道: ｢我们反对美国与台湾地区之间的任何官方交流。请停止对台独势力释放错误讯息。美国必须遵守一个中国原则以及三个中美联合公报。」

｢一中原则」是中华人民共和国的政治论述，主张｢世界上只有一个中国」。美国在处理两岸关系的争议时，所使用的名词是｢一中政策」(One China Policy)，其意涵更模糊而广泛，不但包括与中华人民共和国签订的三个公报，还包括美国国会通过的《台湾关系法》和前总统雷根对台湾提出的｢六项保证」。

赖清德预计访问美国5天。 2月5日，他拜会白宫国家安全会议，与美方官员会谈约70分钟。以顾问身份与赖清德同行的前立委萧美琴曾说，赖清德是以｢个人身份」获邀到华盛顿参加民间团体活动，期间会礼节性拜会美方人士。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会针对此事回覆记者表示: ｢中方坚决反对美台开展任何形式的官方往来，这一立场是一贯、明确的。中方已就美方允许赖清德赴美活动向美方提出严正交涉。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止美台官方往来，不得安排美领导人、政府官员和国会议员同赖清德进行任何形式的接触，慎重妥善处理涉台问题，停止向"台独"势力发出错误信号，以免对中美关系造成严重损害。 」

罗法/楊威廉(综合报导)

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