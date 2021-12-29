 台湾前驻尼加拉瓜大使滞留不归 民进党大佬质疑其“叛国” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.01.2022

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时政风云

台湾前驻尼加拉瓜大使滞留不归 民进党大佬质疑其“叛国”

台湾前驻尼加拉瓜大使吴进木在断交前夕请辞，断交次日被尼加拉瓜授予国籍，离任后一直未返回台湾。民进党前立委林浊水质疑吴进木的行为属于“叛国”，要求国安系统对其展开调查。台湾外交部周一做出澄清解释。

Auswärtige Angelegenheiten Taipei, Taiwan Logo

（德国之声中文网）去年12月10日，尼加拉瓜总统奥尔特加宣布与台湾断交。第二天，尼加拉瓜官方公报宣布授予台湾前驻尼大使吴进木夫妇尼加拉瓜国籍，感谢他们14年来对尼国的贡献。吴进木在尼台断交一个月前卸任，但卸任后一直未返回台湾。

吴进木是台湾资深外交官，曾两度担任中华民国驻尼加拉瓜大使，第一任为2007年6月至2011年6月，第二次为2017年7月至2021年11月请辞退休。 

台湾民进党前立法委员林浊水在脸书上质疑，吴进木在断交前夕办退休，一断交就得到尼加拉瓜国籍。林浊水表示，“吴进木在台尼断交前夕报回来的都是好消息。断交大事发生还不回台报告。一连串的不合理！完全是叛国行径”。他还指责台湾外交部替吴进木“说话”，“国安系统在做什么？太不像话了！还不认真追查？” 林浊水还呼吁“追回吴进木退休金”。

Newtalk新闻报道称，民进党立委赵天麟也质疑，“外交部涉密人员离职还滞留，恐怕会产生国家机密保护漏洞”。他还提出，外交部应该要详加调查了解吴进木的行径“有没有跟中共勾串的部分，以昭公信”。 

据台湾中央社报道，台湾外交部发言人欧江安3日表示，吴进木去年9月28日因个人生涯规划申请退休获准，已于去年11月17日离任，并办妥退休离职手续。 她说，吴进木曾表示，因其太太健康因素，目前暂时无法返回台湾。就此，台湾外交部长吴钊燮也已于去年12月23日在立法院应询时说明，“吴进木因为太太身体不佳，无法长途旅行，已申请退休”。报道还指出，吴钊燮已提醒吴进木本人受到国家机密保护法规范。

欧江安还表示，目前没有进一步评论。

断交后中华民国使馆被没收

尼加拉瓜政府宣布与台湾断交后，两国代表于天津签署《中华人民共和国和尼加拉瓜共和国关于恢复外交关系的联合公报》。中国外交部发言人赵立坚在其官方微博帐号上转发了央视的报导，并写道“大快人心”与“可喜可贺”。

中国驻尼加拉瓜大使馆复馆仪式在尼首都马那瓜举行。

中国驻尼加拉瓜大使馆复馆仪式在尼首都马那瓜举行。

去年12月27日，尼加拉瓜政府根据“一个中国原则”没收台湾驻尼加拉瓜大使馆原馆舍，并移交给中国政府。中国外交部表示这是“恪守一个中国原则的正义之举”。台湾外交部则回应表示中国“无耻”，并以“鬼灵精 (Grinch)偷走圣诞节”比喻中国联合奥尔特加政权“蛮横非法侵占我原已售予尼国天主教会财产”。台湾方面也重申“与极权中国互不隶属”。

尼加拉瓜与台湾断交对美国来说是一个打击。此前，尼加拉瓜总统奥尔特加的政府与美国政府之间的关系已经恶化了数月。尼加拉瓜的举动使台湾只剩下14个正式的邦交国，其中大部分在拉丁美洲和加勒比海地区，加上少数几个小国。

  • Guatemala Stadt Vulkan Agua (picture-alliance/robertharding)

    台湾还有哪些邦交国？

    危地马拉

    拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有11个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

  • Paraguay Wirtschaft Viehzucht Handel (picture-alliance/dpa Fotografia)

    台湾还有哪些邦交国？

    巴拉圭

    巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。

  • Honduras San Pedro Sula Kathedrale (Imago/blickwinkel)

    台湾还有哪些邦交国？

    洪都拉斯

    洪都拉斯位于中美洲，面积11.2万平方公里，人口810万，首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。

  • DW Global 3000 - Belize Riff Korallen-Riff (NDR)

    台湾还有哪些邦交国？

    貝里斯

    又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

  • Karibik (picture alliance/Photoshot)

    台湾还有哪些邦交国？

    圣文森

    全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

  • Schweiz Geneva - Weltgesundheitsorganisation (Taiwan Ministry of Health and Welfare)

    台湾还有哪些邦交国？

    圣克里斯多福及尼维斯

    又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

  • BdW Global Ideas Bild der Woche KW 42/2016 Haiti Hurrikan Matthew Fischer (Getty Images/AFP/H. Retamal)

    台湾还有哪些邦交国？

    海地

    海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

  • Westindien St. Lucia (DW/Michael Altenhenne)

    台湾还有哪些邦交国？

    圣露西亚

    又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

  • Landschaft um Mbabane, Hauptstadt von Stadt (DW/Inga Sieg)

    台湾还有哪些邦交国？

    史瓦帝尼

    又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

  • Palau-Inseln im Pazifik (Imago/Westend61)

    台湾还有哪些邦交国？

    帕劳

    又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

  • Bewohner der Marshallinseln (picture alliance/AP Photo/R. Vogel)

    台湾还有哪些邦交国？

    马绍尔群岛

    马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

  • Die Republik Nauru (Getty Images/AFP/T. Blackwood)

    台湾还有哪些邦交国？

    诺鲁共和国

    又译为瑙鲁，是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英过、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

  • Tuvalu Funafuti Insel Meer (AP)

    台湾还有哪些邦交国？

    图瓦卢

    图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

  • Italien Petersdom (Imago/Broker/C. Handl)

    台湾还有哪些邦交国？

    梵蒂冈

    梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。

    作者: 叶宣


(综合报导) 

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