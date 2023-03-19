台湾前总统马英九3月底赴大陆“74年来第一人”

（德国之声中文网）据路透社报道，马英九办公室周日（3月19日）表示，这位台湾前总统将于3月27日至4月7日访问大陆，将会前往南京、武汉、长沙、重庆和上海等城市。他此行正值北京和台北之间的紧张局势加剧之际。

据“联合报”等台媒报道，马英九这次是赴大陆祭祖，并率青年学子与大陆学生交流。据了解，他此行并未安排会见中国国家主席习近平，相关行程周一（3月20日）将与台湾总统府报备。报道称，“马英九深知此行首访大陆会引发相当政治效应，……因此决定此行不访问北京，单纯定调赴大陆祭祖”。

台湾媒体“中时新闻网”报道强调，这是“中华民国政府迁台74年以来，首度有元首卸任后访问大陆”。

马英九在2008年至2016年任中华民国总统，目前仍是国民党内高级成员。国民党自2016年以来在台湾一直是在野党。

马英九2015年11月7日在新加坡与中国国家主席习近平举行了历史性会晤

2015年11月7日，时任中华民国总统马英九在新加坡与中国领导人习近平举行了具有里程碑意义的会晤，成为了隔海分治66年以来两岸最高领导人的首次会晤。当时，马英九即将下台，而民进党主席蔡英文则在不久后赢得了总统大选。

今年2月，国民党副主席夏立言刚刚率团访问中国大陆，并与中共中央政治局常委王沪宁会面。这遭到民进党批评，指责国民党与北京走得太近。

（综合报道）

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