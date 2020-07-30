台湾前总统李登辉去世

（德国之声中文网）据台湾中央社报道，台北荣总医院周四（7月30日）表示，住院近半年的台湾前总统李登辉于当天晚间去世，享年97岁。

"两国论"的始作俑者

李登辉出生在日治时期的台湾，先后在日本和美国接受教育。作为蒋经国的接班人，李登辉成为第一位本省籍的台湾总统和国民党主席，也是台湾第一位通过直选产生的总统。基于他对台湾民主化进程的贡献，美国《时代》周刊曾称他为"民主先生"。

1999年7月，李登辉在接受德国之声采访时首次明确表示，台海两岸的关系是"特殊的国与国关系"。他的"两国论"当即引起北京的强烈反弹以及台湾岛内的广泛争议。

卸任总统后，李登辉成为台湾主体意识的重要捍卫者。2001年9月，由于公开支持新成立的台湾团结联盟，国民党正式撤销了李登辉的党籍。

改写台湾历史的李登辉 留学日本亲历二战 李登辉1923年1月15日在台湾日治时期出生，生於台北州淡水郡一个小康之家，为福佬客家後裔，皇民化时期曾改名岩里政男。1943年他赴日本京都帝国大学农学部农业经济系就读，1944丶45年被征召加入日军上战场，其兄李登钦阵亡。日本战败后，李登辉1946年进入台大农经系继续学业，毕业后留校任教。

改写台湾历史的李登辉 两次赴美留学 1952年，李登辉获奖学金首次赴美进修，在爱荷华州立大学研究农业经济并取得硕士学位，1953年返台担任农林厅技士及经济分析股股长。1964年，他再获美国奖学金赴康乃尔大学攻读，获农业经济博士。1968年返台後，他被聘为台大教授兼农复会技正。图为李登辉与夫人曾文惠。

改写台湾历史的李登辉 继任总统惹外省派不满 1988年1月13日蒋经国逝世，李登辉以副总统身份继任总统及国民党主席。这是首次由台湾本省人担任总统及党主席，引起党内外省人不满，以李登辉为首的「主流派」斗外省人为主的「非主流派」，最终由李登辉在「二月政争」中胜出，却导致国民党分裂，「非主流派」出走并成立新党。图为1988年李登辉在台北总统府会见美国联邦储备委员会前主席沃尔克。

改写台湾历史的李登辉 解严后推动民主化 蒋经国1987年宣布解严，翌年李登辉上台后致力实现民主化，如平反二二八事件丶废除海外黑名单丶解除党禁丶推动总统直选等，同时推动修法促进言论自由丶新闻自由和学术自由。他也下令释放在两蒋时代遭政治软禁的人，包括张学良丶孙立人等。

改写台湾历史的李登辉 首位民选总统 1996年直选，李登辉与连战搭档，以54%得票率赢得中华民国第九任总统职位，是华人历史上首次真正民选的国家元首。

改写台湾历史的李登辉 实务外交首访美 李登辉开创实务外交（Pragmatic Diplomacy），即在国家名称及交流形式上采取弹性立场，但重视实际外交权益，任内出訪15国并推动「南向政策」。1995年，李登辉以私人行程名义访问母校、美国康内尔大学并发表演讲，是史上首位进入美国的台湾在任元首，被视为台湾外交重大突破，不过也导致两岸关系紧张，引发1996年台海飞弹危机。

改写台湾历史的李登辉 两岸政策初期：强调统一 李登辉上任初期推動對大陸的和平演變，1990年成立「國家統一委員會」、1991年通過「國家統一綱領」，1992年派海基會赴香港与大陆海協會会谈，雙方以口頭表示堅持「一個中國」原則，被称为「九二共识」，尽管其涵義看法不同。其后分别于1993及98年举行两次汪辜會談，图为1993年4月再新加坡举行的首次汪辜會談。

改写台湾历史的李登辉 两岸关系后期：主张两国论 李登辉任期的后半階段更侧重確立台灣主權地位，1994年发生台湾人在大陆遭劫杀的「千島湖事件」，李登輝曾抨擊中共处理手法「像土匪一樣」，1996年提出「戒急用忍」政策。图为1999年他接受德国之声专访，提出著名的「两国论」，形容两岸关系是「特殊的国与国关系」，这被北京视为違反「九二共識」。

改写台湾历史的李登辉 「黑金教父」 李登辉虽然开创了台湾民主的新一页，但也被冠以「黑金教父」之恶名。他被指纵容和扶持财团丶地方派系甚至黑道人物参选公职，使黑金力量左右政府政策，贿选歪风盛行，导致国民党形象大跌，最终在2000年总统选举遭选民抛弃。

改写台湾历史的李登辉 「台湾之父」与「台湾之子」恩怨情仇 2000年民进党赢得总统大选，实现台湾首次政党轮替，国民党结束在台长达55年的一党专政。陈水扁当选后勤向李登辉请益，2001年出版新书赞扬李是「台湾民主改革之父」，他自己则以「台湾之子」自居。但到了2005年，李登辉不满陈水扁与亲民党主席宋楚瑜见面，怒骂陈头壳坏掉，陈反呛李「不要认为，我像他儿子一样，就把我当成他儿子」，两人关系破裂。

改写台湾历史的李登辉 遭国民党撤党籍 卸任总统后，李登辉成为台湾主体意识的重要捍卫者。2001年9月，由于公开支持新成立的台湾团结联盟，国民党正式撤销李登辉的党籍。图为2012年1月13日李登辉在总统大选造势晚会上为蔡英文站台。

改写台湾历史的李登辉 「日本人的私生子」？ 李登辉的日本情结经常引发爭議，外界甚至流传他是「日本人的私生子」，尽管至今没有证据。他卸任后多次访问日本，包括在2007年参拜靖国神社，追悼其在二战阵亡的兄长李登钦，他也多次公开表示钓鱼台为日本领土，又指慰安妇是中韩捏造的历史等，也在台湾内部引起反弹。图为2015年7月时年92岁的李登辉访日时会见传媒。 作者: 李澄欣



身体状况恶化

今年2月8日，李登辉饮用牛奶时被呛到，随即送院治疗，此后便一直住院。一段时间以来，针对李登辉病情恶化的猜测与传闻不断。

据台湾当地媒体报道，周三上午，蔡英文总统和赖清德副总统均前往荣总医院探视李登辉。

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