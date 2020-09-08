 台湾前副总统陈建仁将率团出席梵蒂冈宣福礼 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.09.2022

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台湾前副总统陈建仁将率团出席梵蒂冈宣福礼

台湾前副总统陈建仁将作为特使，率团前往梵蒂冈出席先教宗若望保禄一世的宣福礼。台湾总统蔡英文期盼透过此行，持续深化台梵邦谊、持续守护台梵共同信仰的普世价值。

台湾前副总统陈建仁将作为特使，率团前往梵蒂冈出席先教宗若望保禄一世的宣福礼

台湾前副总统陈建仁将作为特使，率团前往梵蒂冈出席先教宗若望保禄一世的宣福礼

（德国之声中文网）台湾总统蔡英文派遣前副总统陈建仁作为特使，前往梵蒂冈出席先教宗若望保禄一世（Pope John Paul l）的宣福礼（beatification），并表示将持续深化台梵邦谊。

台湾总统府周五（9月2日）发布新闻稿，称前副总统陈建仁伉俪将出席梵蒂冈周日举行的若望保禄一世荣列真福品大典，同时展开为期九天的访问行程。据台湾媒体报道，陈建仁与妻子皆为虔诚天主教徒。

总统府发言人张惇涵称，陈建仁还将出席教廷宗座科学院理事会议及院士会议。

张惇涵表示，蔡英文也期盼透过此行，持续深化台梵邦谊、持续守护台梵共同信仰的普世价值，并持续在科学合作及国际人道援助各层面携手努力。

张惇涵指出，陈建仁分别于2016年、2018年及2019年三度出访教廷，出席了德蕾莎修女（Mother Teresa）等人的封圣典礼，充分展现台湾与教廷互动紧密，邦谊友好稳固。

教宗方济各今年7月接受路透社专访时，承认梵蒂冈与北京秘密签署的《梵中主教任命临时协议》并不理想，但仍希望能在10月续签，因为教廷会从长计议。

该协议签署于2018年，每两年更新一次，旨在缓解整个中国大陆忠于教宗的地下教众与国家支持的官方教会之间的长期分歧。

根据该协议，中梵双方承认教宗是天主教会的最高领导人。

中国的宪法保障宗教自由，但是近年来，政府加强了对被视为挑战执政的共产党权威的宗教的限制。

梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。台北密切关注教宗方济各与中国改善关系的动作。由于中国的压力，民主治理的台湾只与14个国家建立了正式外交关系。

(路透社等)

陳日君：《中梵協議》是骯髒勾當

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