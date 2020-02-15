台湾出现首个死亡病例 遊轮噩梦持续

(德国之声中文网) 台湾中央流行疫情指挥中心周日(2月16日)发布消息，周六晚间，台湾出现了首起新冠病毒肺炎死亡病例。死者为六旬男子，此前患有糖尿病、乙肝等基础疾病病史，无出境旅游史，亦非确诊病例之已知密切接触者。这意味着台湾已经出现社区感染。

死者的胞弟目前也被确诊感染，但暂时未出现症状。卫福部部长陈时中说，死者是一位“白牌计程车司机，曾载过中、港、澳客人。”他表示，对于这起台湾首起社区感染病例，卫生部门暂时没有找到感染源；目前已启动社区监测方案、扩大检疫，“希望未来要把破洞补起来”。目前，台湾确诊病例总数已经达到了20起。

中国大陆境内的死亡病例数也依然在快速上升，周六（2月15日）又增加了142起。截至2月15日24时，中国大陆新冠病毒疾病死亡总数已达1665例。在中国大陆境外，法国周六也出现了欧洲首起死亡病例。早前还有另外三起境外死亡病例则分别发生在香港、菲律宾、日本。

全球范围内，新型冠状病毒目前至少已经感染了69273人，其中6.86万位于中国境内，仅武汉市一地就集中了3.94万患者。在经历了2月12日因湖北省内统计口径放宽而造成的确诊数量激增之后，近几日的感染者数量增长势头明显放缓。

德国境内累计已有16起确诊病例，其中3人已经宣告治愈获准出院。仍在医院隔离的13名感染者目前情况稳定。

停泊在日本横滨的"钻石公主号"游轮上，确诊患者数量已经达到了355名。德国驻东京大使馆发布消息称，确诊感染的旅客中包括两名德国公民。而据中国驻东京大使馆此前的消息，传上的确诊感染者也包括一名中国大陆籍公民以及11名香港籍公民。香港特区政府2月15日晚间表示，正在组织包机免费接载船上的300余香港居民回港，并且安排他们在香港接受14天隔离观察。这艘载有3700名旅客的邮轮从2月4日起就在日本横滨停留接受检疫，目前已经成为中国境外最大的疫区。日本政府计划在2月17日前对所有船上旅客完成病毒检测，结果为阴性的旅客，就能在2月19日后依次下船。此前，确诊感染的旅客已经下船前往当地医院接受治疗。

漂泊多日、2月14日刚刚在柬埔寨获准靠岸的"威士特丹号"游轮，现在也传出了坏消息：一名登岸的83岁美国女性游客在从柬埔寨前往马来西亚的旅途中被发现染病，目前已经进入吉隆坡的医院接受隔离治疗。马拉西亚卫生部门透露，总共有145名美国旅客下船后前往马来西亚，计划从吉隆坡飞回美国；在抵达吉隆坡时，这名83岁女子以及她85岁的丈夫被发现有可疑症状，遂进行病毒检测。目前，85岁的丈夫检测结果呈阴性，但也在医院中接受隔离观察。"威士特丹号"上还有57名德国籍游客，目前已经飞抵德国。