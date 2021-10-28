 台湾出柜同志议员心路历程 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.10.2021

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时政风云

台湾出柜同志议员心路历程

台湾同婚亚洲第一也是唯一，2019年合法至今有大约6千对同性伴侣步入礼堂，社会对于同婚接受度也在逐步上升中。虽然台湾女性参政比例不低，不过同志参政还是很少见，台湾第一位公开出柜的同志议员苗博雅告诉德国之声，父母对于他的同志身份和参政有何看法，遇到选民质疑性别气质时，他如何回应。

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