台湾出柜同志议员心路历程

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台湾同婚亚洲第一也是唯一，2019年合法至今有大约6千对同性伴侣步入礼堂，社会对于同婚接受度也在逐步上升中。虽然台湾女性参政比例不低，不过同志参政还是很少见，台湾第一位公开出柜的同志议员苗博雅告诉德国之声，父母对于他的同志身份和参政有何看法，遇到选民质疑性别气质时，他如何回应。
今年34岁的苗博雅在2016年以公开出柜的女同志形象投入选战。2018年她代表社民党当选台北市议员，成为台湾第一位当选的*LGBT政治人物。随着2019年台湾同婚合法化，她有什么最新的观察？
台湾官方证实，周二有美国议员搭乘军机到访台湾。北京再次发出严正警告，同时中国东战区组织兵力在台海方向进行联合战备警巡。
美国议员今年二度访问台湾，中国再次警告民进党「倚美谋独注定失败」，这是否会导致两岸情势升温，为何有学者称可能会使蔡英文政府陷入尴尬处境？
美国参议院三天内两度提出台湾安全相关法案。继2日《武装台湾法案》后，共和党籍议员又提出《台湾吓阻法案》，将提供「外国军事融资」，协助台湾强化自我防卫能力。
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