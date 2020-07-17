 台湾出手反制 拒延长香港办事处人员签证 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.07.2020

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时政风云

台湾出手反制 拒延长香港办事处人员签证

香港政制及内地事务局日前表示，派驻台北的香港经济贸易文化办事处的两名工作人员未获台湾的居留签证，已经在不久前返回了香港。一周前，香港方面曾以拒绝签署“一个中国”原则声明为由，迫使台湾驻港办事处处长离开香港。

派驻台北的香港经济贸易文化办事处的两名工作人员未获台湾的居留签证

派驻台北的香港经济贸易文化办事处的两名工作人员未获台湾的居留签证

(德国之声中文网) 香港政制及内地事务局是在7月21日对外界确认这一消息的，该机构并未透露这两名工作人员究竟是在申请新签证时被拒还是现有签证未获延长。

台湾方面，大陆委员会并没有对媒体确认该消息，只是在致路透社的回函中强调台湾需要做出相应回应，从而在香港当局"无理设限"后，基于平等与互惠考量"捍卫国格"。

此前，驻台香港办事处总共有13名工作人员。目前暂不清楚是哪两名员工被迫离台。香港政制及内地事务局表示，香港办事处"一直致力促进香港与台湾在经济、贸易和文化等领域的往来和交流，有关工作仍然继续，暂时并未受到严重影响。"

Hongkong Taiwanesische Flagge an Taiwans Nationalfeiertag (Getty Images/AFP/P. Fong)

香港方面曾以拒绝签署“一个中国”原则声明为由，迫使台湾驻港办事处处长离开香港

就在一周前，台湾驻香港的经济文化办事处代理处长高铭村在申请延长工作签证时受阻，他被港府要求签字声明支持"一个中国原则"；高铭村拒绝签字，因此签证也未获延期，被迫返回台湾。当时，台湾陆委会表示，"港方应依双方协议保障该机构不受任何政治干扰，更不应在双方同意的范畴外，设置不必要的障碍"。

香港与台湾在2011年达成官方协议，以"经济文化办事处"名义互设代表机构。2018年，台湾驻港办事处新任处长卢长水未获香港工作签证，无法赴港到任，因此其职务由高铭村代理。后者延签被拒后，台湾陆委会披露，两年前卢长水被港府拒发签证的原因也是港府增加了"额外政治条件"，外界分析指出该条件就是签署"一个中国承诺书"。

文山/叶宣/(路透社等)


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