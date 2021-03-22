 台湾军队不过是一个“空壳”？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.03.2021

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时政风云

台湾军队不过是一个“空壳”？

美国军界高层不断有声音指出中国武力攻台的可能性，北京政府也表明台湾问题上没有妥协的余地。观察家注意到，台湾自身的军事实力和备战水平都令人担心。

Taiwan Militär

台湾军队有17万人之众

DW.COM

台海战争一触即发? 中国问题专家葛来仪担心，若外界把重点放在北京多快能入侵台湾，很可能会忽略真正的「灰色地带战略」威胁。

去年，平均每三天就会有一批次解放军军机飞入台湾航空识别区。德国《日报》发表文章分析为什么台湾民众面对北京的武吓依然泰然自若地追求小确幸。瑞士《新苏黎世报周日版》评论指出， 很多国家不想在美中之间选边站，但是美中之间的竞争会逼迫其它国家以这样或者那样的方式表明自己的立场。

据台湾中央社报道，本周一台湾空军两架2架F-5E战斗机在屏东牡丹岸际发生空中擦撞坠海。搜救人员已找到其中一名飞行员，送医抢救后宣告不治。另一名飞行员仍在被搜救过程中。

（德国之声中文网）台湾防务同对岸大陆相比较，二者在兵力和现代化建设的速度方面差距如天壤之别，尽管美国按期向台湾出售价值高达数十亿美金的武器，但中国的军费预算超过台湾16倍还多。两边的海上实力更是悬殊，中国正在制造第3艘航空母舰，台湾拥有两艘八十年代生产、目前可以下水的潜水艇。因此，台湾的防务政策中理论上非常重视道德上进行股东，以及官兵专业素质上的训练。

台湾的兵力规模跟德国不差上下，大约都是17万人左右，但德国的人口是台湾的3.5倍。

台湾前国防部长蔡明宪对德国之声表示，“鉴于国家安全，理应每一个年轻人都义务服役”，他说，台湾人一直有兵役制，自己六十年前曾服役18个月。台湾调整兵役制度后，2016年开始，台湾适龄男性青年只需进行4个月的军事训练，大学生可以在毕业后再完成这段训练。蔡明宪说，台湾应该以韩国、新加坡和以色列这些有着明确防务战略的国家为楷模，恢复一年以上的兵役制。

Taiwan l Wen Lii 2020 im Wahlkampf auf Matsu

李问2020年在马祖岛

备战不足

李问2013年服役一年，当年他24岁，被分配到陆军学开M60坦克。训练的目标是，一旦共军入侵，陆军须在海滩进行抵挡，阻止敌人登录后深入进攻岛内。这名民进党干部告诉德国之声，战术培训以及军事演习都不曾出现。他当时要完成的任务仅仅是，教授新兵学会驾驶坦克。

李问认为，对预备兵进行定期训练至关重要。台湾官方数据显示，目前有70万预备军人。他说，一旦需要，他们因该能够拿起武器。然而，目前备战还停留于幻想阶段，预备军人每两年集中受训一次，每次最多一周。而该规定很多情况下不过是纸上谈兵。李问自己这些年来只集训过两次，每次一天。为改革兵役制度，台湾政府决定从2022年起预备兵每年集训两周。

Taiwan Militär F-5E Tiger Kampfflugzeug USA

美制军机

军队只是“空壳”？

记者Paul 黄回忆说，2011年他曾在陆军服役过一年，“10年前我们就对军队训练嘲笑过，开过很多玩笑。”他在国外生活过，因此他不必参加更多训练。黄是台湾军事现状的激烈批评者，在《外交政策》杂志（Foreign Policy）发表的一篇文章里，他引用了多个退役和现役军人的话写道，台湾军队不过是一个“空壳”：军事力量仅存于纸上，省钱尤其影响陆军，其装备惨不忍睹。

什么导致了这一状态？Paul黄对德国之声表示，军队有一种“隐瞒问题”的文化，大事化小，小事化了，“甚至国防部都不清楚，我们台湾有多少台坦克、多少门大炮、多少支机枪。”

黄很关注有关德国国防军的讨论，他认为德国同台湾的问题很相似，“但至少他们给出的数据是可信的”，“但在我们的国防部，人们听到的只是‘一切完美’，他们不愿面对现实。”

“他们可以随时武力攻台”

台湾的国防部长同时也兼任将军之职，这些年来只有很少例外，前文提到的蔡明宪是其中之一。在陈水扁政府的最后阶段，蔡明宪当过3个月的台湾国防部长。

国防部长兼任将军，是一种“自我监督”机制，它会给问责带来问题，Paul 黄说，“大部分将军不愿有文职国防部长”。

不过，如果台湾军队真的不堪一击的话，中国为什么无动于衷、不及早攻下这个岛屿？Paul黄对此有一个简单的解释，“事实上，他们可以随时武攻，而等的时间越长，他们的优势便越明显。”

 

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