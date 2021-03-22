（德国之声中文网）台湾防务同对岸大陆相比较，二者在兵力和现代化建设的速度方面差距如天壤之别，尽管美国按期向台湾出售价值高达数十亿美金的武器，但中国的军费预算超过台湾16倍还多。两边的海上实力更是悬殊，中国正在制造第3艘航空母舰，台湾拥有两艘八十年代生产、目前可以下水的潜水艇。因此，台湾的防务政策中理论上非常重视道德上进行股东，以及官兵专业素质上的训练。

台湾的兵力规模跟德国不差上下，大约都是17万人左右，但德国的人口是台湾的3.5倍。

台湾前国防部长蔡明宪对德国之声表示，“鉴于国家安全，理应每一个年轻人都义务服役”，他说，台湾人一直有兵役制，自己六十年前曾服役18个月。台湾调整兵役制度后，2016年开始，台湾适龄男性青年只需进行4个月的军事训练，大学生可以在毕业后再完成这段训练。蔡明宪说，台湾应该以韩国、新加坡和以色列这些有着明确防务战略的国家为楷模，恢复一年以上的兵役制。

李问2020年在马祖岛

备战不足

李问2013年服役一年，当年他24岁，被分配到陆军学开M60坦克。训练的目标是，一旦共军入侵，陆军须在海滩进行抵挡，阻止敌人登录后深入进攻岛内。这名民进党干部告诉德国之声，战术培训以及军事演习都不曾出现。他当时要完成的任务仅仅是，教授新兵学会驾驶坦克。

李问认为，对预备兵进行定期训练至关重要。台湾官方数据显示，目前有70万预备军人。他说，一旦需要，他们因该能够拿起武器。然而，目前备战还停留于幻想阶段，预备军人每两年集中受训一次，每次最多一周。而该规定很多情况下不过是纸上谈兵。李问自己这些年来只集训过两次，每次一天。为改革兵役制度，台湾政府决定从2022年起预备兵每年集训两周。

美制军机

军队只是“空壳”？

记者Paul 黄回忆说，2011年他曾在陆军服役过一年，“10年前我们就对军队训练嘲笑过，开过很多玩笑。”他在国外生活过，因此他不必参加更多训练。黄是台湾军事现状的激烈批评者，在《外交政策》杂志（Foreign Policy）发表的一篇文章里，他引用了多个退役和现役军人的话写道，台湾军队不过是一个“空壳”：军事力量仅存于纸上，省钱尤其影响陆军，其装备惨不忍睹。

什么导致了这一状态？Paul黄对德国之声表示，军队有一种“隐瞒问题”的文化，大事化小，小事化了，“甚至国防部都不清楚，我们台湾有多少台坦克、多少门大炮、多少支机枪。”

黄很关注有关德国国防军的讨论，他认为德国同台湾的问题很相似，“但至少他们给出的数据是可信的”，“但在我们的国防部，人们听到的只是‘一切完美’，他们不愿面对现实。”

“他们可以随时武力攻台”

台湾的国防部长同时也兼任将军之职，这些年来只有很少例外，前文提到的蔡明宪是其中之一。在陈水扁政府的最后阶段，蔡明宪当过3个月的台湾国防部长。

国防部长兼任将军，是一种“自我监督”机制，它会给问责带来问题，Paul 黄说，“大部分将军不愿有文职国防部长”。

不过，如果台湾军队真的不堪一击的话，中国为什么无动于衷、不及早攻下这个岛屿？Paul黄对此有一个简单的解释，“事实上，他们可以随时武攻，而等的时间越长，他们的优势便越明显。”

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