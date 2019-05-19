 台湾军演在即　美两军舰再越台湾海峡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.05.2019

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时政风云

台湾军演在即　美两军舰再越台湾海峡

美国军方周三表示有两艘美国海军舰艇驶经台湾海峡，一名舰艇发言人也重申此举显示美国致力维持一个自由且开放印太地区的决心。

US-Kriegsschiff USS Bainbridge (SAYYID AZIM/AP/dapd)

台湾与美国军方都证实周三有两艘美国军舰再度航经台湾海峡，而这也是今年第五次美方有此举动。

(德国之声中文网) 路透社报导，美国军方发言人表示此次航经台湾海峡的两艘舰艇分别是名为「普雷贝尔」号的驱逐舰 (the destroyer Preble) 与海军的油轮。 该发言人也强调，两艘舰艇的行为都是专业且安全的。

在紧绷的中美关系中，台湾是其中一个敏感议题。 而美军再次派遣军舰航经台湾海峡的举动，应该会被台湾视为来自华盛顿的支持。 对于美军的行动，台湾国防部表示，两艘军舰是由台湾西南方由南向北的航经台湾海峡，而台湾军方也全程监控，并无侦测到异状。

这也是自2019年以来，美国第五度派遣军舰航经台湾海峡。 此前四次美国军舰通过台湾海峡分别是1月24日、2月24日、3月24日与4月28日，而每次美方都派遣至少两艘军舰出航。 美国自去年七月以来，便把派遣军舰航经台湾海峡作为惯例。

每当有外国军舰航经台湾海峡时，中国通常会予以谴责。 上个月，当一艘法国巡防舰通过台湾海峡后，北京向法国提出正式抗议，认为法军行为已属非法进入中国领海。

此外，中国周日也因美国的「普雷贝尔」号航经南海而不悦，强调该驱逐舰未经中国许可，擅自进入中国南海。 为了迫使「普雷贝尔」号离开，中国组织海空兵力，警告它离开中国南海附近海域。

而周三 (5月22日)，中国官媒中国日报 (China Daily) 发布一篇评论，强调中国已尽最大努力克制别响应美国的挑衅。 该篇评论写道: 「由于现在中美两国紧张关系升高，中方不能保证在美国军舰出现于中国领海时，双方军队不会爆发直接冲突。 」

Taiwan Miltärmanöver (Taiwan Military News Agency)

台湾下周将在东部花莲外海举行军演。

美国虽然与台湾没有正式邦交关系，但根据法律，美国必须提供台湾捍卫自身主权的工具，而美国同时也是台湾最大的军售来源。 美国国防部日前发布一份报告，显示美国自2010年起已向台湾出售总值150亿美元的军事设备。

台湾中央社报导，台湾国防部周三 (5月22日) 在东部花莲外海进行汉光海空联合操演预演，派出超过20艘海军船舰参与，号称为5年来最大的海军演习。 而台湾军方也将正式于下周 (5月27日到31日) 举行三军联合实兵对抗军演，当局强调所有主要军机机种与船舰都会参与。

杨威廉/李芊 (综合报导)

 

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