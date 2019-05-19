台湾军演在即　美两军舰再越台湾海峡

(德国之声中文网) 路透社报导，美国军方发言人表示此次航经台湾海峡的两艘舰艇分别是名为「普雷贝尔」号的驱逐舰 (the destroyer Preble) 与海军的油轮。 该发言人也强调，两艘舰艇的行为都是专业且安全的。

在紧绷的中美关系中，台湾是其中一个敏感议题。 而美军再次派遣军舰航经台湾海峡的举动，应该会被台湾视为来自华盛顿的支持。 对于美军的行动，台湾国防部表示，两艘军舰是由台湾西南方由南向北的航经台湾海峡，而台湾军方也全程监控，并无侦测到异状。

这也是自2019年以来，美国第五度派遣军舰航经台湾海峡。 此前四次美国军舰通过台湾海峡分别是1月24日、2月24日、3月24日与4月28日，而每次美方都派遣至少两艘军舰出航。 美国自去年七月以来，便把派遣军舰航经台湾海峡作为惯例。

每当有外国军舰航经台湾海峡时，中国通常会予以谴责。 上个月，当一艘法国巡防舰通过台湾海峡后，北京向法国提出正式抗议，认为法军行为已属非法进入中国领海。

此外，中国周日也因美国的「普雷贝尔」号航经南海而不悦，强调该驱逐舰未经中国许可，擅自进入中国南海。 为了迫使「普雷贝尔」号离开，中国组织海空兵力，警告它离开中国南海附近海域。

而周三 (5月22日)，中国官媒中国日报 (China Daily) 发布一篇评论，强调中国已尽最大努力克制别响应美国的挑衅。 该篇评论写道: 「由于现在中美两国紧张关系升高，中方不能保证在美国军舰出现于中国领海时，双方军队不会爆发直接冲突。 」

美国虽然与台湾没有正式邦交关系，但根据法律，美国必须提供台湾捍卫自身主权的工具，而美国同时也是台湾最大的军售来源。 美国国防部日前发布一份报告，显示美国自2010年起已向台湾出售总值150亿美元的军事设备。

台湾中央社报导，台湾国防部周三 (5月22日) 在东部花莲外海进行汉光海空联合操演预演，派出超过20艘海军船舰参与，号称为5年来最大的海军演习。 而台湾军方也将正式于下周 (5月27日到31日) 举行三军联合实兵对抗军演，当局强调所有主要军机机种与船舰都会参与。

杨威廉/李芊 (综合报导)