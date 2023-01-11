台湾军官分享赴北约交流细节

（德国之声中文网）一名台湾空军军官周三（1 月 11 日）分享了台湾军方与北约之间罕见互动的细节，描述了他如何与北约资深军官一起参加为期六个月的学术课程。

中国声称台湾是自己的领土。台湾与任何北约成员国都没有正式的外交关系，但与美国有着密切的防务关系。美国是台湾主要的国际武器供应国，也是北约最大的成员国。

台湾空军中校吴邦彦在新竹空军基地对记者说，他于 2021 年在罗马的北约国防学院参加了为期六个月的课程，并于去年 1 月返回台湾。

"这是学术交流，不是军事交流。"他说， "他们当然对台湾很感兴趣。"

"他们需要了解我们国家的情况和我们的能力。"他说。

北约没有立即回应路透社记者置评请求。

台湾国防部告诉路透社，吴邦彦不是台湾派往北约防卫学院的第一位军官，但没有进一步说明。

虽然台湾和美国军队有合作，包括一些台湾战斗机飞行员在美国接受训练，但台湾与其他外国军队的互动非常有限。

在去年6月达成的新战略构想中，北约称中国对北约 "利益、安全和价值观"构成挑战，是一个"战略、意图和军事建设不透明"的经济和军事大国。

过去三年，中国加大了对台湾的军事、政治和经济压力，声称维护其主权主张，但遭到台湾的强烈反对。

台湾政府发誓要"抗共保台"，并表示只有台湾人民才能决定自己的未来。

周日，中国再次在台湾附近进行实战演习，这是不到一个月内的第二次演习。 8月，美国众议院议长佩洛西访问台北后，中国在台湾周边举行大规模军演，表达对美国的愤怒。

新竹作为半导体生产中心在国际上广为人知，它也是台湾最重要的空军基地之一所在地，负责保卫台湾北部。

周三，台湾空军在媒体面前举行了法国制造的幻影喷气式飞机的飞行演习，国防部称这是例行演习的一部分。

台湾空军训练有素，但与中国空军实力相比差距甚远。由于每天不得不反复紧急起飞以驱散入侵的中国喷气式飞机，台湾空军承受着巨大压力。

近年台湾军机坠机10起重大意外 2014年4月25日：阿帕契AH-64E于桃园民宅坠毁 一架阿帕契AH-64E直升机进行例行性的飞行训练，准备要返回基地时，因座舱起雾意外坠落，撞毁民宅楼顶。该意外没有民众受伤，2名飞行员陈龙谦、刘铭辉受到轻伤。（资料照片）

近年台湾军机坠机10起重大意外 2015年9月22日：AT-3教练机于南投坠毁 空军官校一架AT-3型0851号教练机于台湾中部空域实施飞行训练时失联，搜救5天后寻获飞机残骸，飞行教官王劲钧少校，及学员黄俊荣中尉的遗体在失事的AT3座舱内被发现。（资料照片）

近年台湾军机坠机10起重大意外 2017年11月7日：幻象2000于基隆坠海 上尉何子雨驾驶幻象2000自新竹基地起飞执行夜间飞训任务，随后在基隆一带自雷达上消失，经搜救后仍未寻获飞行员。 2018年于消失光点附近找寻到战机碎片残骸，官方认定何子雨因公失踪，半年后按程序宣告死亡，之后追晋少校军阶。（资料照片）

近年台湾军机坠机10起重大意外 2018年6月4日：F-16战机于基隆山区坠毁 一架F-16战机于2018年进行汉光三十四号演习时从雷达光点上消失，同天下午1时43分确认坠毁于基隆山区，负责驾驶的吴彦霆少校殉职。（资料照片）

近年台湾军机坠机10起重大意外 2020年1月2日：UH-60M黑鹰直升机坠毁 参谋总长殉职 一架隶属空军救护队的UH-60M黑鹰直升机在从台北空军松山基地飞往宜兰东澳岭雷达站途中，失事坠毁于新北市乌来。机上13名乘员中，包含时任国防部参谋总长沉一鸣空军上将、国防部政治作战局副局长于亲文空军少将等高阶官员。此次空难成为历来台湾军方高级将领搭乘专机失事中，殉职将领军阶最高的纪录。（资料照片）

近年台湾军机坠机10起重大意外 2020年7月16日：OH-58D于新竹空军基地坠落 新竹空军基地一架OH-58D侦察直升机在执行战备操演任务结束返场时，发现引擎转速过慢，启动迫降程序最后坠落新竹机场，造成驾驶简任专少校、副驾驶高嘉隆上尉殉职。（资料照片）

近年台湾军机坠机10起重大意外 2020年10月29日：F-5E于台东坠海 一架F-5E战机在台东执行训练任务时，起飞不到两分钟发动机就出现故障，并坠落在基地北面海域一海里处，驾驶朱冠甍上尉跳伞后送医不治。（资料照片）

近年台湾军机坠机10起重大意外 2020年11月17日：F-16于花莲失踪 一架由蒋正志上校驾驶的F-16战机从花莲基地起飞进行夜航训练，随后雷达光点消失在花莲机场东北方外海，研判坠海失踪。军方曾侦获黑盒子信号，但在数个月的搜救后无重大进展，至今仍没找到蒋正志。（资料照片）

近年台湾军机坠机10起重大意外 2021年3月22日：F-5E于台东擦撞后坠海 两架F-5E战机从台东志航基地起飞后，发生擦撞并消失在雷达中。两架飞机的驾驶员上尉潘颖谆、中尉罗尚桦跳伞逃生，但最后双双殉职。（资料照片）

近年台湾军机坠机10起重大意外 2022年1月11日：F-16V于嘉义坠海 台湾空军周二（1月11日）表示，嘉义空军基地一架F16V单座战机下午2时55分由飞行官陈奕上尉驾机执行例行性训练任务时失联，随后搜救人员在嘉义东石出海口附近发现坠海的F-16V残骸，目前尚未找到飞行官。（资料照片）



（路透社）

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