台湾军人的真实告白：两岸若开战能否成功抵御？

（德国之声中文网）「当初大学考不好，想说军人收入不错又能帮家里省钱，就决定从军，」回想十年前的决定，已退伍近2年的郑郁颖虽不後悔，但谈起这段军旅生涯，语气却满是无奈与失望。

10月初，解放军密集靠近台湾近海，台海局势紧张。台湾国防部长邱国正日前称对「国军」信心十足，但退伍军人郑郁颖却不以为然，她向德国之声坦承，对於台湾自我防御能力持存疑态度，并透露，台湾新兵的基础训练不够确实、也不扎实。

她说：「一般基础训练期间，会有基本礼仪、打靶及500公尺障碍等等，但这些训练几乎每个人都会通过，目的是要让新兵赶快成为正式军人，因此就算姿势不正确、动作不确实，长官都睁一只眼闭一只眼，让他通过。」

训练不扎实

根据台湾国防部规定，志愿士兵入伍後，要接受8周的基础训练，训练结束後若合格就能正式成为军人。根据台湾国防部4月公布的数据显示，台湾志愿役共有16万9200人。

郑郁颖指出，因募兵困难，为了希能增加军人数目，很少会退训。她续指，在军中这十年，许多操演都只是模拟演训，像是手榴弹等都放在仓库里，从未使用过，并称：「军教片都骗人，这样的训练怎麽敢打仗？」

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另一名不愿透露姓名、在澎湖担任上士的职业军人则持不同看法，服役11年的他，对台湾防御能力很有信心，并说，近两年增加很多实际操演的课程，因此相信「自主防卫上仍能做到一定程度」，只是通信、通联手段目前尚无法与其他国家相比。

他向德国之声透露：「当别人都在用资讯网路平台实施作战实况通联时，我们仍在使用自主研发的频率发射通信器材作为通联。」

这些年，台湾自制的那些军事装备 「玉山舰」下水 「玉山舰」是新型两栖运输舰，该舰于2021年4月13日在高雄港区下水。中央社援引台湾海军报道称，此军舰将担负两栖作战、外离岛物资支援、人道救援等任务。此运输舰以台湾最高峰为典故，命名「玉山舰」，预计2022年交舰。

这些年，台湾自制的那些军事装备 「国舰国造」的里程碑 台湾总统蔡英文和国防部长邱国正等人出席了「玉山舰」的下水典礼。蔡英文表示，玉山舰除了是台湾海军首艘万吨级两栖运输舰外，「更是依据国防战训需求而设计建造，是国舰国造的另一里程碑，相信有了这艘运输舰加入，能强化海军执行任务能力，让国防力量更加坚实」。

这些年，台湾自制的那些军事装备 沱江级巡逻舰 根据中华民国海军网站，台湾「國艦國造」计划对于沱江軍艦建造、磐石軍艦建造和光華六號後續艇建造给出详细说明。其中沱江軍艦係（图）為迅海計畫建置的多功能三級艦；具有雷达隐身功能和“強大的打擊火力以及高存活性設計”。第一艘原型舰2012年11月动工建造，2014年3月举行下水仪式，同年12月交付。

这些年，台湾自制的那些军事装备 磐石軍艦——台湾海军吨位最大的船舰 磐石舰的全名“磐石号快速战斗支援舰”，属于油弹补给舰。其名称典故来于台湾百岳之磐石山，在2015年1月交舰，是台湾排水量最大的船舰。据报道，磐石舰担负油弹补给与人道救援任务，舰上有野战医院，甲板与机库可以各停放一架33吨直升机。

这些年，台湾自制的那些军事装备 光华六号后续艇 光华六号后续艇是台湾国际造船（CSBC）为中华民国海军制造的导弹快艇，属于近岸作战打击兵力。这是依据中华民国海军“光华六号”计划案建造的导弹快艇，中华民国海军网站表示，“因应台海战备需求，海军需筹建性能较优、耐波性较佳之大型飞弹快艇”。“光华六号”计划共建造30艘导弹快艇，全案已于2011年12月2日完成。

这些年，台湾自制的那些军事装备 正在制造的防御潜舰 除了「國艦國造」外，也有「潜舰国造」，也就是自制防御潜舰。中华民国海军自行研究并设计建造的柴电潜舰在2014年时开始规划，并于2016年首度正项编列预算启动。该自制防御潜舰由台湾国家中山科学研究院负责规划并与美国企业洛克希德马丁共同研制，排水量大约2500吨到3000吨之间，由台湾国际造船公司负责建造。预计首艘原型潜舰最快2024年下水、 2025年正式成军。

这些年，台湾自制的那些军事装备 雄风系列反舰飞弹 除了舰艇外，台湾在反舰飞弹和制海武器领域也进行自主研发，最有名的当属“雄风”系列。该类型的反舰飞弹普遍装备于大中小型作战舰艇上，其研制始于上世纪70年代末期，分I/II/III三个型号，其中图为III型（简称“雄三”）超音速反舰飞弹。台湾军方没有正式公布“雄三”的有效射程。

这些年，台湾自制的那些军事装备 经国号战斗机 经国号战斗机又称F-CK-1战斗机，这是台湾在美国技术协助下设计、开发的一种轻型超音速多用途喷气战斗机。在中华民国空军的规划下，此战斗机与台湾从法国采购的幻影2000-5战斗机以及从美国采购的F-16战斗机，一同构成台湾空军防卫的主力。这是1980年代在时任中华民国总统蒋经国指示下展开的“自制防御战机”，命名为“经国号”以纪念蒋经国。

这些年，台湾自制的那些军事装备 “经国”配“天剑” 台湾自主制造战机的发展专案分四个部分，分别为“鹰扬”、“云汉”、“天雷”和“天剑”。其中“鹰扬”发展机身，“云汉”发展引擎及其相关系 统，“天雷”发展航电系统，“天剑”发展空对空导弹。图为天剑二型空对空导弹，此中程导弹是由中华民国中山科学研究院在美国协助下为经国号战机所研发生产的装备。

这些年，台湾自制的那些军事装备 自制的高教机“勇鹰” 蔡英文上台后力推 “国机国造”计划，图为被视为台湾本土制造代表之一的新式军用高级教练机 “勇鹰”，该原型机在2019年9月亮相。据媒体报道，勇鹰（T-5 Brave Eagle）属于第五代高级喷气教练机，也能在“平战转换”的需求下转换为攻击机的角色，执行防卫作战的任务。

这些年，台湾自制的那些军事装备 锐鸢无人机 锐鸢无人机，原名 “中翔二号”无人机，是台湾中科院研发的战术型无人飞机系统。据报道， 此系统具有快速部署、长时滞空巡侦、目标监侦定位、电子反干扰与即时影像传输等功能，目前在台湾岛地面部署，进行战场侦察、不对称作战与提供天然灾害救灾资讯等任务。

这些年，台湾自制的那些军事装备 “天弓三型”地對空武器系統 除了“国机国造”计划外，台湾也在反战术弹道导弹方面推出 “层系计划”，由中华民国中山科学研究院研发天弓防空系列。其中，天弓三型（简称“弓三”）被专门编列为 “强弓专案”。据研发者介绍，弓三武器系統除了飛彈及箱之外，其射控系統包含相列雷達、戰術中心、電源車、通信中繼及發射架，可同時接戰高性能戰機、巡弋飛彈、反輻射飛彈及短程戰術彈道飛彈等多目標威脅。

这些年，台湾自制的那些军事装备 雷霆2000多管火箭系统 雷霆2000多管火箭系统是高度整合的射击指挥系统，是台湾参考各国现代化设计后自力研制的多管火箭炮。该系统1997年正式公开，2012年9月1日移交台湾陆军。据报道，整套系统以射击指挥车、炮车、AT8X8弹药车和三种规格的炮兵火箭组成。这一射击指挥系统具有可自行判断弹种、自动依弹种计算射击诸元、自动调整发射器高低角度与射界等特点。

这些年，台湾自制的那些军事装备 云豹装甲车 云豹装甲车（CM-32/33/34）是中华民国陆军兵工整备发展中心研发的八轮传动装甲车，于2002年完成首辆原型车。图为CM-32指挥车型。而CM-33为榴弹机枪装步战斗车， CM-34 为30毫米机炮装步战斗车。据中央社援引台湾國防部資料，雲豹八輪甲車共可乘坐9人，巡航里程達800公里，轉向半徑11公尺，采用八輪全時傳動模式，具高度機動、越野與涉水能力。



被问及中国军机最近密集进入台湾西南防空识别区，营区气氛是否更为紧张时，担任陆军的他表示，并未有明显感受，并认为，海、空军的压力可能会比较大。不过他也强调：「各种不同的状况及演练的力度都有加强。」

志愿从军的人是谁？

就郑郁颖的观察，大部分志愿从军的台湾人，不是没有明显志向，就是为了改善家境。台湾国防部官网显示，基础训练期满合格後，服役前4年的月薪约3.5万新台币（约8千人民币），比台湾最低工资2.4万要多上许多，加上吃、住都在军营内，存钱相对容易。

另一名匿名的现役军人也向德国之声说：「大家比较像是为了稳定薪水进来的，反而不像美军或其他国家是为了保卫国家而从军。」郑郁颖对此表示认同，她说：「真的为『保家卫国』而从军的人，可说是少之又少。」

驻澎湖的陆军上士也同意这个说法，他向德国之声表示，大部分从军的人都是为了稳定的工作及薪水，或是为了减轻家里的经济负担，并说：「志愿役目前的薪资在社会上算是优渥的，很多年轻人也是抱持着试试看的心态从军，就算不适应还是可以选择放弃退伍。」

拔草扫地、军歌比赛

除了社会对军人态度不够友善，军中的僵化制度及不容挑战的组织文化也为人诟病。受访的两名台湾军人都向德国之声表示，军中官僚主义盛行，很多事情都是为了满足长官而做。

郑郁颖指出，当年她服役期间，军中整体士气低迷，很多军人的心态都是「钱领一样多，为何要多做事？」她认为，可能是因为觉得离战争太远，而没有危机意识，上宣导课程只会觉得烦，而不认真。

她更说，军队会做很多没意义的事情，花很多时间在环境整洁，「像是拔草、打扫等，又或是为了准备军歌比赛，练到很晚等等」。

郑郁颖说描述的事情，蔡英文显然有意识到，她在2016年曾表示「油漆新不新、草除得乾不乾净，都不是最重要的事」，因为「光是油漆和除草，不会让国军更好」，不过郑郁颖是在2019年退伍，显然台湾军中类似现象，并未因蔡英文的发言而有大幅度的改善。

军事专家、台湾海军前新江舰舰长吕礼诗直言：「背军歌，打仗可以干嘛？」，他举例，用枪时机和要领很重要，但长官却叫你背很多教条却没详细解释，「军中花太多时间在没意义的事情，侵蚀了训练时间」，并续指，「若训练不熟练的话，上战场时还要想，那根本就只是『炮灰』」。

组织文化待改革

吕礼诗认为，台湾军中的另一个问题，是长官很难接受新观念，这常会打击部队士气。他解释：「军中不容挑战长官的思维，因此没人敢讲，长官接受新知的速度就很慢。」

他举例，台湾派很多军人去外面学习新知，但回来後为何没有改变？就是因爲没人敢讨论，如今他乐见「美军为台湾军队训练，直接『灌溉浇水』，而不是像过去种子教官回国後，无法发芽。」并称「若台湾军队要进步，部队的问提应该要拿出来讨论的，长官的想法也必须与时序进，世代要互相磨合」。

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台湾国防安全研究所国防战略与资源研究所长苏紫云，则对台湾军队有截然不同的看法。他在接受德国之声专访时，曾对台湾军队士气低落及装备落後时评论称：「这是民主国家才会有的状况」。

他认为，西方国家军队也经常有类似声音出现，譬如有些国家会觉得自己军队太肥，有些国家觉得他们的食禄不好，这些都是广义的问题，称之为军事文化，但还不至於是士气的问题。

不过台湾军队的士气低落仍是常被讨论的焦点，吕礼诗称，军中长官太差，兵留不住就会退伍，另外一种就是士兵想调离单位，长官就会被检讨。

郑郁颖也向德国之声透露，军中很多长官怕被申诉而影响升迁，因此在训练新兵上也会教为宽松，这是军中沉疴，层层堆叠，让她无奈。

社会低位不高

虽然台湾军队士气常被检讨，但在澎湖服役超过10年的上士，对作为军人仍备感光荣，且认为军队内的士气并未如外界想像的差。但他曾协助招募军人，也坦承，募兵真的很困难，最大的原因是军人在台湾的社会地位不高，且若军人犯错也常会被不成比例的放大，导致军队观感不佳，「所以很多父母不愿让孩子从军」。

吕礼诗则分析，台湾社会对军人的观感有历史渊源，国民政府迁台时期，许多基层的军人教育水准不高，因此普遍存在「好铁不打钉，好男不当兵」的刻板印象，当兵不被视为崇高的职位。

他并补充，现代社会常会以高标准看待军人的种种行为，把军人视为「圣人」一般，有犯错媒体就会大篇幅报导，这对军人并不公平。

吕礼诗对德国之声表示，现在大家关注军队，是个改革的时机，但刻板印象很难翻转，也不是短时间就能解决的。他也提醒：「若大家对现役军人有很高的期待，但他也要能够有保家卫国的能力，不能被看破」。

台湾政府似乎也知道这样的情况，总统蔡英文曾多次表示「要持续强化国防能力，让国人对国军有信心」，2019年时更曾鼓励军人穿军服上街，希望「国军」能以身为军人为荣。

然而，当局喊出的信心及光荣目前仍未显现在台湾军队上，吕礼诗说：「自我防御的信心建立不是喊着就有力，而是要实际作为。」

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