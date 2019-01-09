 台湾内阁总辞 「苏迈配」接棒 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.01.2019

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时政风云

台湾内阁总辞 「苏迈配」接棒

台湾行政院长赖清德在总辞之际，还引用金庸小说「神雕侠侣」的名句作结。 总统蔡英文随即宣布由经验老成的苏贞昌与中生代红人陈其迈搭配接掌行政院。

Taiwan Regierung Executive Yuan (Executive Yuan of ROC Taiwan)

台湾行政院长赖清德率领内阁总辞，为九合一败选负责

（德国之声中文网）台湾行政院长赖清德在1月11日召开最后一次行政院临时院会，率领内阁总辞。

在去年11月27日的九合一大选当中，执政的民进党遭到挫败，全台湾22个县市首长，有15席落入国民党执政。 赖清德说，尽管蔡英文总统已经辞去党主席职务，为地方选举败选负责，但难息众怒。

他说自己深刻体认到：「民主政治就是责任政治，最高的价值就是负责任。 」因此，既然团队已经完成2019年度国家年度规划、通过2019年预算案、由行政院提出的多项法案也已经表决通过送立法院审议，总辞的时刻已然来临。

Taiwan Kabinett (Executive Yuan of ROC Taiwan)

赖清德引用金庸小说名句:「他日江湖相逢，再当杯酒言欢，咱们就此别过。」

在致词末尾，赖清德引用金庸小说「神雕侠侣」中杨过对张君宝说的一段名言向内阁成员道别：「今番良晤，豪兴不浅，他日江湖相逢，再当杯酒言欢，咱们就此别过。 」他说：「有缘的话我们会在壮大台湾的路上，再度相逢。 」

「苏迈配」接掌行政院

台湾总统蔡英文随即召开记者会，宣布行政院长由苏贞昌接任，行政院副院长由陈其迈接任。

现年71岁的苏贞昌为政坛老将，2006年曾在前总统陈水扁任内担任行政院长。 陈其迈则是年底竞选高雄市长的民进党候选人，一开始胜选机率很大，却在一年之间因国民党候选人韩国瑜出奇制胜，败选收场。

蔡英文表示，2019年将是「同时充满挑战跟机会的一年」：「面对美中贸易战后续的冲击，以及中国步步进逼，强加一国两制在台湾身上的企图，台湾的民主跟发展必然受到一定程度的挑战。 」

并回顾过去两年，经济转型、新南向、国防自主等等就是为了在因应国际变局所做的准备。

她说自己交付给行政院长的任务是「一棒接一棒」，针对台湾在不同时期的不同特质选用适合的人选。 她赞赏新任院长苏贞昌的经验、魄力、执行力，表示这是现阶段台湾最需要的行政院长特质。

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