台湾内阁总辞 「苏迈配」接棒

（德国之声中文网）台湾行政院长赖清德在1月11日召开最后一次行政院临时院会，率领内阁总辞。

在去年11月27日的九合一大选当中，执政的民进党遭到挫败，全台湾22个县市首长，有15席落入国民党执政。 赖清德说，尽管蔡英文总统已经辞去党主席职务，为地方选举败选负责，但难息众怒。

他说自己深刻体认到：「民主政治就是责任政治，最高的价值就是负责任。 」因此，既然团队已经完成2019年度国家年度规划、通过2019年预算案、由行政院提出的多项法案也已经表决通过送立法院审议，总辞的时刻已然来临。

在致词末尾，赖清德引用金庸小说「神雕侠侣」中杨过对张君宝说的一段名言向内阁成员道别：「今番良晤，豪兴不浅，他日江湖相逢，再当杯酒言欢，咱们就此别过。 」他说：「有缘的话我们会在壮大台湾的路上，再度相逢。 」

「苏迈配」接掌行政院

台湾总统蔡英文随即召开记者会，宣布行政院长由苏贞昌接任，行政院副院长由陈其迈接任。

现年71岁的苏贞昌为政坛老将，2006年曾在前总统陈水扁任内担任行政院长。 陈其迈则是年底竞选高雄市长的民进党候选人，一开始胜选机率很大，却在一年之间因国民党候选人韩国瑜出奇制胜，败选收场。

蔡英文表示，2019年将是「同时充满挑战跟机会的一年」：「面对美中贸易战后续的冲击，以及中国步步进逼，强加一国两制在台湾身上的企图，台湾的民主跟发展必然受到一定程度的挑战。 」

并回顾过去两年，经济转型、新南向、国防自主等等就是为了在因应国际变局所做的准备。

她说自己交付给行政院长的任务是「一棒接一棒」，针对台湾在不同时期的不同特质选用适合的人选。 她赞赏新任院长苏贞昌的经验、魄力、执行力，表示这是现阶段台湾最需要的行政院长特质。