 《台湾关系法》42周年 美派前高官访台 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.04.2021

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时政风云

《台湾关系法》42周年 美派前高官访台

《台湾关系法》颁布42周年，根据路透社报导，美国政府13日派遣一个非官方代表团出访台湾，不过比起特朗普派遣政府卫生部长到台湾还是略逊一筹。

USA Washington | Pressekonferenz Präsident Joe Biden

根据路透社报导，美国派遣前副国务卿斯坦伯格等前三名高官周二访台。

(德国之声中文网) 因应美国总统拜登的要求，前美国参议员多德（Chris Dodd）丶前副国务卿阿米蒂奇（Richard Armitage）和斯坦伯格（James Steinberg）13日启程出访台湾。一位白宫官员称这是拜登对台湾及其民主承诺发出的「个人信号」。

此外，拜登政府的一位高级官员告诉路透社，派遣这个「非官方」代表团前往台湾也是为了纪念《台湾关系法》颁布42周年。拜登在担任美国参议员时曾投票支持该法案。

该官员说，代表团将与台湾高级官员会面，并遵循美国政府派遣高级别丶非官方代表团出访台湾的传统。该名官员说：「这三个人长期是台湾的朋友，并且与拜登总统个人关系密切。此举发出了一个美国对台湾及其民主承诺的重要信号。」

拜登政府官员说：「美国致力于与台湾接触，并根据美国的『一个中国』政策深化我们在共同利益上的合作。」这位官员拒绝证实派遣此代表团访台是否与美国气候特使克里本周访问上海有关。该名官员告诉路透社，华盛顿与北京的气候谈判不应该与其他领域的交流做联想。

Singapur | Rüstungsgeschäft mit Taiwan | Zhao Lijian

中国外交部发言人赵立坚也针对美国放宽美台官员交流一事做出评论，重申中国坚决反对美国的决定，并已向美国提出严正交涉。

他表示：「这次出访当然也不是为了减少我们对北京行为的任何担忧。美国与台湾的非官方接触应该独立存在。」当被问及国务院宣布后未来扩大与台湾的官方层面接触时，该官员回答说：「我们现在还没有具体的计划，特别是出访，但是我当然希望我们会有符合我们一个中国政策的接触和出访。」

这名官员说，当日本首相菅义伟本周晚些时候访问华盛顿与拜登举行会谈时，台湾和维持两岸现状将是会谈的一部分。此前，美国国务院上周五发布一项新的指导方针，让美国官员能更自由地与台湾官员会面。在中国加强扰台军事行动之际，美国这一连串的举动加深了与台北的关系。

特朗普任内曾派遣当时的卫生部长阿札尔 (Alex Azar) 与国务院次卿克拉奇 (Keith Krach) 访台，而拜登上任后则是派遣三名前高官访台。

中国反弹

DW.COM

在中国不断在台湾海峡进行军事挑衅之际，美国正寻求深化对台关系。美国国务院公布新版对台交往准则，放宽与台湾的往来。未来美国官员将能造访台湾驻美代表处、双橡园。台湾政府回应称，此举开启了台美关系的新篇章。

美国驻澳大利亚一名高级外交官表示，美澳正在研讨“各种可能性”，以应对台湾问题引发军事冲突的风险。

中国军机在台湾西南空域动作频频。台湾国防部通报，周五共有9架共军军机扰台。此前一日，美国议员再次向参众两院提出《防止台湾遭侵略法》，呼吁拜登政府挺身而出对抗中国，捍卫民主盟友台湾。

同日稍早，中国外交部发言人赵立坚也针对美国放宽美台官员交流一事做出评论，重申中国坚决反对美国的决定，并已向美国提出严正交涉。他说，中方敦促美方认清形势，不要在台湾问题上玩火，以免给中美关系和台海和平稳定造成颠覆性的影响和破坏。

赵立坚在例行记者会上说，所谓的「美台交往指导方针」公然鼓励美国政府与台湾接触，已严重违反「一个中国」原则和中美三个联合公报规定，严重违背美方在台湾问题上向中方作出的严肃政治承诺，将台独势力发出严重错误信号。

他呼吁美国妥善处理涉台问题，不要向台独势力发出错误信号，以免为中美关系与台海和平稳定造成颠覆性的影响与破坏。

William Yang/邹宗翰 (路透社等) 

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