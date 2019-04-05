台湾关系法40周年 蔡英文视讯演说强化台美关系

(德国之声中文网) 适逢《台湾关系法》40周年，台湾总统蔡英文在周二 (4月9日) 透过视讯对三个美国华府智库学者与美国议员发表演说。

她表示，《台湾关系法》在过去40年成为台美互动的指导原则，而双边关系也在该法所建立的共享价值基础上持续深化。

她表示，过去三年台美双方持续落实《台湾关系法》的精神，而美国政府也依照该法所制订的前提，持续透过对台军售来支持台湾发展自主防御能力。

蔡英文指出: 「美国也持续支持台湾发展国造能力，目前，台美两国间的训练以及合作计划已更加紧密坚实。 」

此外，蔡英文也在演说中提到中国近期对台湾的各种打压。 她表示，中国除了否决台湾人民国际参与的机会外，也透过军事挑衅的行为来破坏海峡两岸维系了20多年来的和平与稳定。 蔡英文说: 「中国这么做，是因为他们真心认为台湾人民没有独立参与全球事务的权利。 中国的所作所为干扰两岸关系的良性发展，造成两岸的不安。 」

蔡英文除了感谢美国与其他理念相近国家在国际社会上支持台湾的努力外，也引述了美国国家安全顾问波顿 (John Bolton) 日前在推特上对中国军机越过海峡中线一事的谴责，强调台湾已准备好尽力对抗各种传统以及非传统的挑战。

她重申: 「在《台湾关系法》四十周年之际，我们矢志要确保台湾人民能够坚持民主信念，继续享有免于恐惧与胁迫的生活。 台湾不只是接受者，而是参与其中的伙伴。 在这个关键的时刻，最重要的是确保《台湾关系法》的条文和精神历久弥坚，让我们共享的价值继续形塑这个区域的未来。 」

捍卫台湾民主至关重要

蔡英文也在响应美国前副国务卿阿米塔吉 (Richard Armitage) 提问时表示，中国正透过经济诱因、管控讯息来源及政治颠覆等方式来分化台湾社会，以及让台湾人民质疑台湾的传统盟友。她期盼美国政府能清楚向全世界以及中国表达，华府视捍卫台湾安全及民主为至关重要之事。

蔡英文说:「希望美国高阶资深官员清楚地向台湾和全世界表达，美国将任何损害台湾自由、民主或生活方式的威胁视为其重大关切事项。这个讯息不应只传达给台湾人民，更重要的是要传达给对岸，让他们了解其对台湾的扩张行为也威胁到自由世界。 」

此外，在响应威尔逊「国际学人中心」亚洲计划主任邓志强 (Abraham Denmark) 关于如何确保台湾国防能力及对美协助之信心时，蔡英文重申她会持续提高国防预算，并利用工业实力打造新型国防武器，让台湾国军变得更先进，更敏捷 ，更有战斗力。 而她认为台美双方应该讨论如何有效反制极权政府对抗全球民主国家的战术。蔡英文表示: 「我们已有好的开始，包括举办媒体识读及印太治理议题等工作坊。但我们可以做更多，也将持续参与。 」

不少参与会议的专家，也纷纷在蔡英文结束演说后分享对台美关系的看法。 华府智库全球台湾研究中心 (Global Taiwan Institute) 的顾问简淑贤 (Shirley Kan) 在会议中表示，美国政府应该调整对台政策，让政策与《台湾关系法》的宗旨更相符。 前美国在台协会理事主席卜睿哲 (Richard Bush) 则认为，《台湾关系法》之所以成功，是因为有许多人不断在该法所建立的基础上持续增加细项，使该法变得更稳固。

民主党众议员康纳利 (Gerry Connolly) 则强调，《台湾关系法》的宗旨是使台美关系不断演进，而台湾的未来必须以和平的方式来决定。他重申: 「美国必须对台湾保持强而有力、坚定且毫不动摇的承诺，而中国也必须避免错误解读美国的对台政策。 」