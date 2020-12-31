台湾：共军军机2020年扰台逾380次

（德国之声中文网）两岸关系情势持续紧张，北京今年频繁派遣军机绕台。据台湾国防部表示，今年区域情势复杂，中共军机2020年持续骚扰台湾西南空域超过380架次。

台湾国防部在新闻稿中指出，自9月16日起，台湾通过国防部全球资讯网“即时军事动态专区”以及官方推特，发布中共军机和军舰的活动讯息，让台湾民众建立敌情意识，并使国际了解中共破坏台海现状的挑衅行为。

对于中共战机的动作频频，台湾总统蔡英文9月曾呼吁对岸“自我克制、不要挑衅”。她强调，不仅是台湾，整个区域都会“更加警觉，也更了解中共政权的本质”。

台湾前总统马英九则在11月出席“马习会五周年”研讨会时，呼吁北京立即停止战机扰台。他表示，既然两岸都不愿意发生战争，就必须高度自制，避免擦枪走火。马英九认为，共军军机频繁绕台的做法“只会增加台湾的反感，伤害台湾人民的感情”。

据台湾媒体中时新闻网报道，由于解放军军机频繁进入台湾附近空域，台湾空军基各基地开始进行“警告射击训练”，目的是在升空拦截时向侵扰敌军进行警告射击。

面对来自中国大陆越加频繁的军机绕台行动，台湾军方也给予了反制措施，台空军飞机频频升空执行监视任务。台湾国防部10月5日首次公布，2020年已派遣空中战巡共4132架次。如果升空成本以每小时百万台币计算，仅空军升空一项今年以来已耗资41亿台币，约1.42亿美元。

值得注意的是，台湾空军今年共折损了4架军机。最近的一次发生在11月中旬，台湾空军一架F-16战机起飞后不久在花莲外海失联，总统蔡英文旋即指示F-16全面停飞。外界质疑，F-16失事是否与共军军机频繁扰台造成台湾空军任务繁重有关，台湾国防部已予以反驳。台湾媒体报道称，台湾国军F16战机已在12月初恢复战备训练。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-8远距离支援干扰机 运-8远距离支援干扰机简称“远干机”，是特种飞机， 它可实施远距离干扰，掩护航空兵突防和支援陆海军作战。2019年10月1日，由运-8、运-9等组成的支援保障机梯队曾参加中国国庆阅兵。自今年9月以来，中国军机频繁进入台湾西南防空识别区。9月28日，台湾军方首次曝光运-8远干机画面。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 空警-500 空警-500也称为高新10号，是全天候、带多传感器中型预警与指挥控制飞机。它有4台涡轮发动机，最大起飞重量可达77吨，飞行时速550公里，航程可达5700公里。空警-500是中国研制装备的第三代预警机。该机10月至少两次进入台湾西南防空识别区。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-8技术侦察机 它是运8系列军机中的技术侦察机，也是中国空军首型技术侦察机，其平台优势和侦察效能明显。今年9月以来，该机多次飞进台湾防空识别区“执行任务”。周四，台湾军方首次曝光该机照片。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-8反潜机 运-8反潜机具备侦察和反潜能力。机身下部安装了磁性探测器；机首下方配有大型对海搜索雷达；机身上安装了许多刀状发射天线和接收天线。机载雷达可实现360度环视扫描，此外，可能设计了内置式武器舱，从而可搭载并发射空射反舰导弹。台湾国防部公布的资讯显示，运-8反潜机9月来多次进入台湾西南防空识别区。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-9通信对抗机 运-9通信对抗飞机是特种飞机，它可实施远距离干扰，降低对方指挥控制效能、破坏对方战场态势。运-9通信对抗机属于中国空军航空电子对抗侦察装备。该机参加了2019年的天安门阅兵式。今年9月以来，运-9通信对抗飞机多次进入台湾西南防空识别区。台湾国防部在其推特上贴了运-9通信对抗机的照片。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 台湾防空识别区 这是中华民国1953年与美国协商制定的防空识别区，覆盖台湾岛以及中华人民共和国政府管辖的浙江、江西和福建3省以及广东省一小部分。理论上，解放军军机自机场起飞就已经进入台湾防空识别区。后来在美国的干预下，国军空军的实际活动范围退到海峡中线以东。2020年，解放军军机多次进入海峡中线以东的空域展开“训练”，此举被台湾视作挑衅。



美军舰再度通过台湾海峡

此外，美国第七舰队周四在脸书上发布消息称，美国海军阿利·伯克级驱逐舰约翰·S·麦凯恩号（ USS John S. McCain ）以及柯蒂斯·威尔伯号（USS Curtis Wilbur）遵循国际法，12月31日例行通过台湾海峡。

“两艘美舰航经台湾海峡 中批美「挑衅搅局」，展现了美国对印度-太平洋自由和开放的承诺。美国军队将继续在国际法允许的范围内飞行、航行与行动。”

这是美国军舰今年第13次通过台湾海峡。本月中旬，美国海军也曾在台湾海峡执行此类任务。台湾国防部周四也证实，两艘美国驱逐舰由南海航经台湾海峡后，继续向北航行，其间状况正常。

针对美国军舰周四穿越台湾海峡，中国国防部新闻发言人吴谦表示，中国人民解放军组织海空兵力全程对美舰进行跟踪监视。“这是美舰继18日后再次穿航台湾海峡，炫耀武力，挑衅搅局。美舰行径对‘台独’势力传递错误信号，严重危害台海地区和平稳定，我们对此表示坚决反对。吴谦还强调：“中国人民解放军时刻保持高度戒备，随时应对一切威胁挑衅，坚决捍卫国家主权和领土完整。”

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