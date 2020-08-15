台湾六都要求"全球市长联盟"正名

（德国之声中文网）9月27日，高雄市邀请6个加入"市长联盟"的台湾城市，发布中英文声明表达强烈抗议，拒绝被列入中国城市。声明要求改回原始注册名称，否则不排除退出盟约，以捍卫台湾权益。除高雄外，其它5市为台南市、台北市、新北市、桃园市、台中市。

"全球市长联盟"的全称为"全球气候能源市长盟约"，成立于2014年9月举行的联合国城市气候高峰会。这个非政府组织的宗旨是串联世界各城市，以最大的努力对抗气候变迁的挑战。目前入盟的市长来自6大洲、138个国家，代表全球8亿多人口。

记者到"市长联盟"的官网上选择"中国"作为国家，的确看到除台湾外，来自中国的仅有一个城市香港。如果再点高雄的话，那里的市长一栏里写的是前市长陈菊的名字，而陈菊在2018年已卸任高雄市长。不清楚的是，一开始高雄就被列为"中国城市"，还是后来被改成了现在官网上的样子。"全球气候与能源市长联盟"秘书处简短回复了路透社的问讯，称周一恢复工作后才会对提问给出答复。

台湾行政院院长苏贞昌周日（9月27日）出席防疫授奖大会前谈到该事件时对记者说，"台湾就是台湾，中国是中国"，他说，把台湾城市当成中国的城市，与事实不符。

台湾外交部周日也表达了抗议之情。台湾外交部新闻稿指出， "全球气候与能源市长联盟"虽不是联合国辖下国际组织或专门机构，却是目前各国地方政府联合对抗气候变迁的重要跨国NGO平台。将台湾加入联盟的的六都列为"中国"之下，台湾外交部表示严正抗议，并要求该组织依据台湾成为会员时递交的文件名称予以更正。台湾外交部长吴钊燮已致电高雄市长陈其迈，表达对此事的支持与配合。

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