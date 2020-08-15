 台湾六都要求「全球市长联盟」正名成功 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.09.2020

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时政风云

台湾六都要求「全球市长联盟」正名成功

因国际非政府组织"全球市长联盟"的官网将台湾加入该联盟的6个城市，都标注成了"中国"的城市，高雄市新当选市长陈其迈与其它5市首长一道要求更名，获得更正。

Chen Chi-Mai Bürgermeister Kaohsiung Taiwan (Getty Images)

陈其迈于2020年8月当选台湾高雄市长

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位于英国的国际鸟盟将台湾的中华鸟会从正式伙伴关系中移除之后，后者将其英文名索性从Chinese改成了Taiwan。小小鸟会成为中国对台湾宣示领土主权的沿阵地。

台湾保育团体「中华鸟会」受访表示，从去年起就屡被国际鸟盟刁难，虽然尽力沟通，却仍在9月15日被片面通知除名。

高雄市长韩国瑜6月遭到投票罢免后，高雄周六举行市长补选，及时开票结果显示民进党参选人陈其迈遥遥领先胜出。一度因韩国瑜当选而“由绿转蓝”的高雄执政版图，再次出现翻转。

（德国之声中文网）9月28日上午，台湾外交部长吴钊燮宣布跟相关单位联系后，「全球气候与能源市长联盟」(Global Covenant of Mayors for Climate and Energy)已将该6个城市从「中国」项下移除，并更正为台湾六直辖市原本递交时的会籍名称。

外交部在声明中称，经过外交部与驻欧盟兼驻比利时代表处、欧盟经贸办事处的努力，名称已经更正。外交部了解到，「全球市长联盟」表示名称问题为技术性错误，经沟通后立即更正。外交部也感谢欧盟、地方政府永续发展协会(ICLEI)等组织协助。

9月27日，加入「全球市长联盟」的六个台湾城市联合发表声明，拒绝被列入「中国」项下。声明要求改回原始注册名称，否则不排除退出盟约，以捍卫台湾权益。除高雄外，其它5市为台南市、台北市、新北市、桃园市、台中市。

「全球市长联盟」的全称为"全球气候能源市长盟约"，成立于2014年9月举行的联合国城市气候高峰会。这个非政府组织的宗旨是串联世界各城市，以最大的努力对抗气候变迁的挑战。目前入盟的市长来自6大洲、138个国家，代表全球8亿多人口。

记者到"市长联盟"的官网上选择"中国"作为国家，的确看到除台湾外，来自中国的仅有一个城市香港。如果再点高雄的话，那里的市长一栏里写的是前市长陈菊的名字，而陈菊在2018年已卸任高雄市长。不清楚的是，一开始高雄就被列为"中国城市"，还是后来被改成了现在官网上的样子。"全球气候与能源市长联盟"秘书处简短回复了路透社的问讯，称周一恢复工作后才会对提问给出答复。

台湾行政院院长苏贞昌周日（9月27日）出席防疫授奖大会前谈到该事件时对记者说，"台湾就是台湾，中国是中国"，他说，把台湾城市当成中国的城市，与事实不符。

台湾外交部周日也表达了抗议之情。台湾外交部新闻稿指出， "全球气候与能源市长联盟"虽不是联合国辖下国际组织或专门机构，却是目前各国地方政府联合对抗气候变迁的重要跨国NGO平台。将台湾加入联盟的的六都列为"中国"之下，台湾外交部表示严正抗议，并要求该组织依据台湾成为会员时递交的文件名称予以更正。台湾外交部长吴钊燮已致电高雄市长陈其迈，表达对此事的支持与配合。

 

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